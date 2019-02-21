«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку

Нана Черная / УНИАН

В торговых отношениях Украины и Евросоюза назревает судебное разбирательство. Всему причиной - мораторий на экспорт леса-кругляка, введенный нашей страной еще в 2015 году. По настоянию ЕС уже состоялись первые официальные консультации, далее может следовать арбитражный процесс. Эксперты уверяют, Брюссель будет стоять на своем - мораторий нарушает Соглашение об ассоциации.

В октябре 2018-го Евросоюз заявил о готовности начать арбитражный процесс против Украины, предусмотренный Соглашением об ассоциации. А в январе текущего года Европейская комиссия передала Киеву запрос на проведение официальных консультаций. Как сообщили УНИАН в Минэкономики со ссылкой насоветника главы ведомства Роксолану Пидласу, переговоры уже состоялись: «Украинская сторона предоставила ЕС всю запрашиваемую информацию. После консультаций ЕС может подать запрос о создании арбитражной группы, согласно статье 306 Соглашения об ассоциации, или не продлевать спор».

Видимо, запрос был подан, так как в начале февраля Кабинет министров утвердил перечень арбитров для решения споров в рамках Соглашения об ассоциации. Процедура арбитражной панели следующая: согласно статьи 323 Соглашения об ассоциации, она формируется из 15 человек - от каждой стороны по пять, плюс еще пять человек - из третьих стран. Из последних будет избираться председатель арбитражной группы.

Главный риск такого судебного рассмотрения - исключена апелляция. Решение арбитров окончательное и обязательно для исполнения сторонами. Если все же решение не будет выполнено, то сторона-победитель спора имеет право на введение ограничений на торговые преференции в рамках правил действующей Зоны свободной торговли. С учетом того, что на сегодня ЕС является крупнейшим рынком сбыта украинской продукции, то рычагов давления на Киев у Брюсселя предостаточно.

Для ЕС такое арбитражное разбирательство - беспрецедентный случай, хотя эта норма включена во все договоры о Зоне свободной торговли. Споры были, но еще не один не был доведен до такого уровня.

Что же происходит в нашей «лесной» сфере, особенно с учетом того, что в сентябре прошлого года был принят соответствующий закон с поправками президента, благодаря чему и было, по заявлению власти, продолжено прерванное на год из-за моратория выделение макрофинансовой помощи ЕС?

Законодательные «коллизии»

Когда в 2015 году ввели мораторий на экспорт леса-кругляка, то запретили вывоз всех сортов древесины, кроме сосны. На нее «вето» должно было распространиться с начала 2017 года. И все вроде бы делалось во благо наших лесов, а они тем временим в ускоренном темпе лысели. И убедиться в этом смогли не только рядовые украинцы, вокруг домов которых остались лишь опушки былых зеленых зон.

Ошеломляющие данные в октябре прошлого года обнародовала британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру. Согласно ее исследованиям, наша страна занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза. В докладе Earthsight подчеркивается, что контрабандный экспорт леса в ЕС из нашей страны за годы действия моратория вырос на 75%, превысив миллиард евро в год. И все это происходит в нарушение не только украинского законодательства, но и европейского регламента. Дело в том, что в ЕС с 2013 года действует стандарт на экспорт древесины - EUTR. Им запрещается ее импорт в случае незаконности получения в стране происхождения, а также вводится требование к импортерам юридической проверки продукции.

Несмотря на это, по данным Earthsight, контрабандную древесину из Украины закупали три крупнейших производителя деревянных панелей в мире, самая большая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе: Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а также сети, через которые они реализуют продукцию: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi и Hornbach, Leroy Merlin.

Как видно, никак на ситуации не сказалась объявленная в июле прошлого года премьер-министром Владимиром Гройсманом война с «лесной» контрабандой. Он поручил Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра провести проверки деятельности лесохозяйств страны. По его словам, вся информация об известных схемах была передана в Генеральную прокуратуру. Кроме того, правительство должно было обратиться в Европейский Союз с просьбой предоставить доступ к информации о том, какой лес заезжал на территорию ЕС: «И мы увидим, что от нас выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я в этом уверен». Обязал премьер и «Укрзализницу» направлять все фото вагонов в онлайн-режиме в ГФС и Нацполицию. По сей день результатов этих поручений нет.

Не решил проблемы и принятый в сентябре прошлого года «особо важный» закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса и нарушение требований по охране лесов. У «особо важного» своя история. Его как раз и принимали для получения «зависшей» макрофинансовой помощи ЕС, который отказывался ее предоставлять из-за моратория на вывоз леса-кругляка.

Голосовали за документ дважды - сначала в июле, затем в сентябре с правками президента. В итоге был отменен мораторий на экспорт топливной древесины - дров, под видом которых и идет контрабанда леса. Лес-кругляк остался под запретом. При этом были введены квоты на внутреннее потребление необработанного леса в размере 25 млн кубометров в год. И еще не забыли депутаты усилить ответственность за контрабанду леса-кругляка и незаконную вырубку - штрафы выросли до 50 тысяч гривен, ввели и тюремный срок - до 7 лет.

По факту Украина села на две табуретки: с одной стороны, успокоила ЕС - мол, у нас самих нет леса, можем поставлять только дрова, с другой - успокоили народ, - мол, заботимся о сохранении зеленых насаждений.

Вот только на Евросоюз закон как успокоительное не подействовал. 18 февраля глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в ходе конференции «Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом» заявил, что «... в некоторых направлениях возникли определенные сложности, из-за которых Еврокомиссия была вынуждена запустить механизм урегулирования споров, предусмотренный в Соглашении об ассоциации, в частности, в связи с запретом Украиной экспорта леса-кругляка».

Как разрешится проблема?

Аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что ЕС не без основания требует отмены моратория, который в принципе не решает «лесных» проблем Украины, только страхует «серые» схемы, которые не могут устраивать Евросоюз.

«Пока мы будем нарушать договор о Зоне свободной торговли, Евросоюз не успокоится. ЕС не устраивает то, что под видом дров покупают лес-кругляк, он не может жить по таким правилам. Это - серая зона, в которой бизнес цивилизованных стран работать не любит. И на претензии ЕС нам ответить нечем. Есть много предложений, как решить эту проблему, вопрос в том, что пока действует мораторий - неправа Украина. То есть, ЕС будет требовать его снятия», - отметил Фурса.

Эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко также считает, что спор по лесу-кругляку не утихнет: «Украина подписала соглашение о Зоне свободной торговли с ЕС, и, что бы теперь она не сделала в плане закона, претензии к ней со стороны ЕС были, есть и будут».

По словам главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, именно Украина нарушает мораторием на вывоз леса-кругляка Соглашение об ассоциации с ЕС в сфере торговли, при этом выстраивая коррупционные схемы его экспорта.

«Все, что происходит с лесом, - чисто коррупционная схема, а не защита леса от вырубки. Тем законом, который приняли, проблему не решить. Защищать лес от облысения нужно совсем иначе. У нас полностью отсутствует система контроля с момента выращивания леса до правил вырубки и дальше всех действий с ним. А именно это нужно сделать. Когда будет жесткий контроль, тогда мы и защитим лес. Но не мораторием. Лес-кругляк как вывозился, так и вывозится. ЕС эту проблему не оставит», - резюмировал эксперт.

Даст ли Евросоюз старт торговому арбитражу против нашей страны для отмены моратория на вывоз леса-кругляка, станет известно в течение месяца. Но не исключено, что разрешение проблемы будет отложено до лучших времен - до завершения выборного процесса в Украине. То есть, до конца года...

Состав арбитров от Украины: заместитель генерального директора ООО «Рэдклифф Партнерс» Сергей Гришко, заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение», эксперт по европейской интеграции Тарас Качка, заведующий кафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Муравьев и партнер юридической фирмы «Van Bael & Bellis» (Бельгия) Юрий Рудюк. Кандидатура пятого арбитра от Украины пока ожидает согласования в Администрации президента, но она может в любой момент войти в процесс.

Состав арбитров от ЕС: Клаус-Диттер Елерманн, старший советник в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселе, бывший профессор права ЕС в Европейском университете во Флоренции, экс-глава Дирекции по конкуренции и юридической службе Европейской комиссии; Джорджио Сакердотти, профессор международного права в Университете Бокони в Милане, экс-заместитель председателя рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам взяточничества в международных деловых операциях; Жак Буржуа, профессор европейского права Колледжа Европы в Брюгге; Питер Ян Куйпер, профессор международного права в Университете Амстердама, Рамон Торрент, профессор политической экономии в Университете Барселоны.

Арбитры из третьих стран: Уильям Дави (США), Хельге Селанд (Норвегия), Марис Робер (Канада), Кристиан Хаберли (Швейцария), Марит Янов (США).

