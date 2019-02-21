«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку

08:39 21.02.2019 |

Экономика

 Нана Черная / УНИАН

В торговых отношениях Украины и Евросоюза назревает судебное разбирательство. Всему причиной - мораторий на экспорт леса-кругляка, введенный нашей страной еще в 2015 году. По настоянию ЕС уже состоялись первые официальные консультации, далее может следовать арбитражный процесс. Эксперты уверяют, Брюссель будет стоять на своем - мораторий нарушает Соглашение об ассоциации.

В октябре 2018-го Евросоюз заявил о готовности начать арбитражный процесс против Украины, предусмотренный Соглашением об ассоциации. А в январе текущего года Европейская комиссия передала Киеву запрос на проведение официальных консультаций. Как сообщили УНИАН в Минэкономики со ссылкой насоветника главы ведомства Роксолану Пидласу, переговоры уже состоялись: «Украинская сторона предоставила ЕС всю запрашиваемую информацию. После консультаций ЕС может подать запрос о создании арбитражной группы, согласно статье 306 Соглашения об ассоциации, или не продлевать спор».

Видимо, запрос был подан, так как в начале февраля Кабинет министров утвердил перечень арбитров для решения споров в рамках Соглашения об ассоциации. Процедура арбитражной панели следующая: согласно статьи 323 Соглашения об ассоциации, она формируется из 15 человек - от каждой стороны по пять, плюс еще пять человек - из третьих стран. Из последних будет избираться председатель арбитражной группы.

Главный риск такого судебного рассмотрения - исключена апелляция. Решение арбитров окончательное и обязательно для исполнения сторонами. Если все же решение не будет выполнено, то сторона-победитель спора имеет право на введение ограничений на торговые преференции в рамках правил действующей Зоны свободной торговли. С учетом того, что на сегодня ЕС является крупнейшим рынком сбыта украинской продукции, то рычагов давления на Киев у Брюсселя предостаточно.

Для ЕС такое арбитражное разбирательство - беспрецедентный случай, хотя эта норма включена во все договоры о Зоне свободной торговли. Споры были, но еще не один не был доведен до такого уровня.

Что же происходит в нашей «лесной» сфере, особенно с учетом того, что в сентябре прошлого года был принят соответствующий закон с поправками президента, благодаря чему и было, по заявлению власти, продолжено прерванное на год из-за моратория выделение макрофинансовой помощи ЕС?

Законодательные «коллизии»

Когда в 2015 году ввели мораторий на экспорт леса-кругляка, то запретили вывоз всех сортов древесины, кроме сосны. На нее «вето» должно было распространиться с начала 2017 года. И все вроде бы делалось во благо наших лесов, а они тем временим в ускоренном темпе лысели. И убедиться в этом смогли не только рядовые украинцы, вокруг домов которых остались лишь опушки былых зеленых зон.

Ошеломляющие данные в октябре прошлого года обнародовала британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру. Согласно ее исследованиям, наша страна занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза. В докладе Earthsight подчеркивается, что контрабандный экспорт леса в ЕС из нашей страны за годы действия моратория вырос на 75%, превысив миллиард евро в год. И все это происходит в нарушение не только украинского законодательства, но и европейского регламента. Дело в том, что в ЕС с 2013 года действует стандарт на экспорт древесины - EUTR. Им запрещается ее импорт в случае незаконности получения в стране происхождения, а также вводится требование к импортерам юридической проверки продукции.

Несмотря на это, по данным Earthsight, контрабандную древесину из Украины закупали три крупнейших производителя деревянных панелей в мире, самая большая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе: Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а также сети, через которые они реализуют продукцию: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi и Hornbach, Leroy Merlin.

Как видно, никак на ситуации не сказалась объявленная в июле прошлого года премьер-министром Владимиром Гройсманом война с «лесной» контрабандой. Он поручил Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра провести проверки деятельности лесохозяйств страны. По его словам, вся информация об известных схемах была передана в Генеральную прокуратуру. Кроме того, правительство должно было обратиться в Европейский Союз с просьбой предоставить доступ к информации о том, какой лес заезжал на территорию ЕС: «И мы увидим, что от нас выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я в этом уверен». Обязал премьер и «Укрзализницу» направлять все фото вагонов в онлайн-режиме в ГФС и Нацполицию. По сей день результатов этих поручений нет.

Не решил проблемы и принятый в сентябре прошлого года «особо важный» закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса и нарушение требований по охране лесов. У «особо важного» своя история. Его как раз и принимали для получения «зависшей» макрофинансовой помощи ЕС, который отказывался ее предоставлять из-за моратория на вывоз леса-кругляка.

Голосовали за документ дважды - сначала в июле, затем в сентябре с правками президента. В итоге был отменен мораторий на экспорт топливной древесины - дров, под видом которых и идет контрабанда леса. Лес-кругляк остался под запретом. При этом были введены квоты на внутреннее потребление необработанного леса в размере 25 млн кубометров в год. И еще не забыли депутаты усилить ответственность за контрабанду леса-кругляка и незаконную вырубку - штрафы выросли до 50 тысяч гривен, ввели и тюремный срок - до 7 лет.

По факту Украина села на две табуретки: с одной стороны, успокоила ЕС - мол, у нас самих нет леса, можем поставлять только дрова, с другой - успокоили народ, - мол, заботимся о сохранении зеленых насаждений.

Вот только на Евросоюз закон как успокоительное не подействовал. 18 февраля глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в ходе конференции «Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом» заявил, что «... в некоторых направлениях возникли определенные сложности, из-за которых Еврокомиссия была вынуждена запустить механизм урегулирования споров, предусмотренный в Соглашении об ассоциации, в частности, в связи с запретом Украиной экспорта леса-кругляка».

Как разрешится проблема?

Аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что ЕС не без основания требует отмены моратория, который в принципе не решает «лесных» проблем Украины, только страхует «серые» схемы, которые не могут устраивать Евросоюз.

«Пока мы будем нарушать договор о Зоне свободной торговли, Евросоюз не успокоится. ЕС не устраивает то, что под видом дров покупают лес-кругляк, он не может жить по таким правилам. Это - серая зона, в которой бизнес цивилизованных стран работать не любит. И на претензии ЕС нам ответить нечем. Есть много предложений, как решить эту проблему, вопрос в том, что пока действует мораторий - неправа Украина. То есть, ЕС будет требовать его снятия», - отметил Фурса.

Эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко также считает, что спор по лесу-кругляку не утихнет: «Украина подписала соглашение о Зоне свободной торговли с ЕС, и, что бы теперь она не сделала в плане закона, претензии к ней со стороны ЕС были, есть и будут».

По словам главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, именно Украина нарушает мораторием на вывоз леса-кругляка Соглашение об ассоциации с ЕС в сфере торговли, при этом выстраивая коррупционные схемы его экспорта.

«Все, что происходит с лесом, - чисто коррупционная схема, а не защита леса от вырубки. Тем законом, который приняли, проблему не решить. Защищать лес от облысения нужно совсем иначе. У нас полностью отсутствует система контроля с момента выращивания леса до правил вырубки и дальше всех действий с ним. А именно это нужно сделать. Когда будет жесткий контроль, тогда мы и защитим лес. Но не мораторием. Лес-кругляк как вывозился, так и вывозится. ЕС эту проблему не оставит», - резюмировал эксперт.

Даст ли Евросоюз старт торговому арбитражу против нашей страны для отмены моратория на вывоз леса-кругляка, станет известно в течение месяца. Но не исключено, что разрешение проблемы будет отложено до лучших времен - до завершения выборного процесса в Украине. То есть, до конца года...

Состав арбитров от Украины: заместитель генерального директора ООО «Рэдклифф Партнерс» Сергей Гришко, заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение», эксперт по европейской интеграции Тарас Качка, заведующий кафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Муравьев и партнер юридической фирмы «Van Bael & Bellis» (Бельгия) Юрий Рудюк. Кандидатура пятого арбитра от Украины пока ожидает согласования в Администрации президента, но она может в любой момент войти в процесс.

Состав арбитров от ЕС: Клаус-Диттер Елерманн, старший советник в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселе, бывший профессор права ЕС в Европейском университете во Флоренции, экс-глава Дирекции по конкуренции и юридической службе Европейской комиссии; Джорджио Сакердотти, профессор международного права в Университете Бокони в Милане, экс-заместитель председателя рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам взяточничества в международных деловых операциях; Жак Буржуа, профессор европейского права Колледжа Европы в Брюгге; Питер Ян Куйпер, профессор международного права в Университете Амстердама, Рамон Торрент, профессор политической экономии в Университете Барселоны. 

Арбитры из третьих стран: Уильям Дави (США), Хельге Селанд (Норвегия), Марис Робер (Канада), Кристиан Хаберли (Швейцария), Марит Янов (США).

По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

13:35 В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

13:00 Mastercard увеличивает лимит на бесконтактную оплату

12:38 Справочный курс гривни вырос на 9,38 коп. до 26,9995 грн

12:33 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.19

11:39 Остатки средств на корсчетах банков 21.02.19

11:34 Курсы валют по карточным операциям на 21.02.19

10:37 Биржи АТР 21 февраля закрылись разнонаправленно на сохранении внешнеторговой неопределенности

10:18 НБУ продал 20 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,8 млрд гривен

10:04 19 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $153 млн до $264,8 млн

10:02 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.02.19

07:57 Курс доллара 21 февраля слабо изменяется к мировым валютам после протокола заседания ФРС США

07:36 Биржи США закрылись в плюсе после публикации протоколов Федерального резерва

20.02 Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода

20.02 Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду

20.02 Депозитные ставки для физлиц 20.02.19

• дальше…

14:09 Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой

13:46 В марте начнет курсировать по территории Украины новый регулярный транзитный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию

12:44 В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен

10:25 Украина освоила кредиты Всемирного банка на треть – Минфин

08:39 «Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку

08:30 Украина продолжает получать налоги из ОРДЛО – глава Госказначейства

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

07:47 Нефть дорожает 21 февраля на сокращении добычи ОПЕК и санкциях США против Венесуэлы и Ирана

20.02 Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат

20.02 Льготный период растаможки «евроблях» решили не продлевать

• дальше…

08:25 ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

08:07 Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом

08:04 Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты

07:41 ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

20.02 Польша начала строить канал через Вислинскую косу

20.02 Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

20.02 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

20.02 Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга

20.02 Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за «Брекзита»

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 Эрдоган делает ставку на дешевые кредиты. При этом из-за предвыборных обещаний растут риски для турецких банков

20.02 Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд

20.02 Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

20.02 Северокорейские хакеры впервые в истории атаковали Россию

• дальше…

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

• дальше…

11:54 Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 «Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

19.02 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

19.02 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

19.02 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

• дальше…

11:04 Google запустил YouTubeKids в Украине

09:57 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

08:57 Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

19.02 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно