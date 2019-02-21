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Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода
23:54 20.02.2019 |
Курс доллара проваливается на новые минимумы. 20 февраля он потерял 10 копеек, и к закрытию межбанка вошел в коридор 27,04-27,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На счета бизнеса пришла выручка, припозднившаяся из-за американского выходного (18 февраля банки не работали из-за Дня Президентов), и он активно продавал не только обязательные 50%, а все 70-80%.
«Ключевые причины сегодняшнего укрепления гривны: превышение предложения валюты над спросом вследствие двойного объема обязательных продаж экспортерами, потребность в гривне для финализации бюджетных платежей и расчетов за облигации внутреннего госзайма Минфина, а также дальнейшее сокращение уровня гривневой ликвидности», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Излишек доллара выкупал Нацбанк, причем достаточно дорого: сделки заключались в рамках 27,10-27,1050 грн./$, и совокупно приобрел порядка $10-15 млн.
Благодаря новой просадке безналичного курса, еще сильнее подешевел наличный доллар.
«Наличный рынок открылся вчерашними котировками 27,05-27,10 грн./$, к середине они снизились до 27,03-27,06 грн./$», - уточнил Куринной.
Завтра большинство опрошенных UBR.ua финансистов ждут продолжения тенденции на укрепление гривны. «Думаю, 21 февраля межбанк откроется в рамках 27,0-27,10 грн./$. После чего валюта еще подешевеет, будет стремиться к 27,0 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Олег Куринной настроен менее оптимистично - 27,10-27,20 грн./$.
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