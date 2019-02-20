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АНАЛИТИКА

«Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

18:21 20.02.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

На фоне разрыва международных договоров, которые ограничивали ракетное вооружение, Украина получила теоретический шанс на разработку ракет средней дальности.

В последнее время оживились разговоры об украинских ракетах средней дальности. Связано это, в первую очередь, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое теперь выглядит фактом в режиме ожидания.

Сначала детали относительно юридически-правовой стороны этого дела подробно описал в блоге для Аtlantic Сouncil бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Он убежден, что перед Украиной, которая с момента образования признала все ограничения вооружений, подписанные СССР, теперь нет никаких препятствий в деле разработки собственного ракетного оружия при условии отсутствия в нем ядерных зарядов и использования только для внутренних нужд (без экспорта).

Впоследствии в своем выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер вообще заявил, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины. По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

Что касается Украины, то у нас еще в начале 1990-х годов были достаточно интересные наработки в этом направлении, но сначала хроническое безденежье, а потом откровенное ренегатство представителей власти привели к тому, что в 2014 году, по сути, пришлось стартовать почти с нуля.

Естественно, что при разработке такого типа вооружения Украина вынуждена считаться с иностранными партнерами, которые, в свою очередь, в силу нестабильной политической ситуации внутри страны немного боятся с ходу вооружать восточного партнера стратегическим оружием, пусть даже неядерным, пусть даже за его счет. Поэтому все, что до последнего времени могла себе позволить Украина, это проект "Гром-2" с официальной максимальной дальностью стрельбы 280 км (по другим данным - 350 км) и реальной (согласно некоторым источникам) 500 км.

Кстати, в декабре 2015 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что вокруг проекта "Гром-2" создается производство полного цикла, начиная от ракетного топлива и заканчивая боевой частью ракеты, которая будет наилучшим стандартом из оперативно-тактических ракет, которые есть в мире.


А пока "Гром-2" ездит на параде на День Независимости и готовится к государственным испытаниям, можно вспомнить и другие украинские ракетные проекты. Кроме "Грома" их было два: "Борисфен" и "Сапсан", тесно связанные между собой.

Проект "Борисфен"

"Борисфен" должен был стать первым оперативно-тактическим ракетным комплексом, способным наносить удары на короткие (около 100 км) и средние (до 500 км) расстояния. Работа над ним началась на ГКБ "Южное" еще в 1994 году. Однако дальше эскизов дело не продвинулось: финансирование подвело, а в 2003 году работу над проектом вообще прекратили (премьер-министром Украины тогда был Виктор Янукович).

Таким образом, в связи с организационными и финансовыми трудностями проект оперативно-тактического ракетного комплекса "Борисфен" устарел еще на "бумажной" стадии и в 2006 году было принято стратегическое решение на базе его эскизов создать новый проект, который получил название "Сапсан".

То есть, по сути, "Сапсан" - это и есть улучшенный согласно последним требованиям военного ведомства оперативно-тактический ракетный комплекс "Борисфен".

 

Проект "Сапсан"

По первоначальной идее, "Сапсан" должен был объединить лучшие решения, которые закладывались в проектах "Борисфен" и "Гром". При этом дальность полета ракеты не должна превышать 280 км. Новую оперативно-тактическую ракету планировалось принять на вооружение в Сухопутных войсках и в Военном флоте после 2011-го, однако снова помешал недостаток финансирования.

Только в 2009 году украинское конструкторское бюро "Южное" завершило эскизный проект многофункционального ракетного оперативно-тактического комплекса "Сапсан", на разработку которого было выделено 6,8 млн долларов, однако Министерство обороны Украины этот проект отклонило (премьер-министр Юлия Тимошенко, и. о. министра обороны Валерий Иващенко).

Начиная с 2010 года, когда президентом Украины стал Виктор Янукович, из-за отсутствия финансирования работы вообще фактически прекратились, несмотря на заявления Януковича, что Украина не отказывается от создания комплекса "Сапсан", который должен заменить устаревшие системы, снимаемые с вооружения. А 26 июня 2013 года министр обороны Украины Павел Лебедев официально сообщил, что Министерство обороны Украины отказалось от проекта "Сапсан".

После победы Революции достоинства и российской агрессии в 2014 году вопрос завершения разработки комплекса "Сапсан" снова вышел на повестку дня. В 2016-2018 годах многие эксперты делали предположения, что проект "Сапсан" нашел свою реализацию в ракетном комплексе "Гром-2", который 24 августа 2018 года был продемонстрирован на военном параде ко Дню Независимости Украины.

Однако более детальный анализ проекта "Гром-2" и информации о "Сапсане" позволяют сделать вывод, что это все-таки разные проекты, а путаница, скорее всего, возникла вследствие недостатка официальной информации из-за понятной секретности обоих проектов. Хотя определенное сходство действительно есть.

«Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

 

Однако новый многофункциональный ракетный комплекс (МФРК) "Сапсан" должен объединить в себе свойства тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), а также свойства ракетных систем залпового огня (РСЗО) и, по замыслу, должен иметь восемь тактических ракет или две оперативно-тактические.

По другой версии экспертов, из "Сапсана" выросла "Ольха", что также не совсем соответствует действительности. Ведь "Ольха" - это реактивный, высокоточный 300-мм снаряд, который способен поражать цели на расстоянии 120 км. Поэтому, по сути, "Ольха" - это улучшенная версия советского РСЗО "Смерч".

 

Что же касается "Сапсана", то он разрабатывается именно как многофункциональный ракетный комплекс (МФРК) и в случае необходимости может заряжаться ракетами массой 480 кг, способными преодолевать расстояние 1-1,5 тысяч километров (на одном из брифингов в 2016 году Турчинов обмолвился даже о 2 тыс. км).

Примером таких ракет может служить перспективная российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой (стартовый двигатель ракеты - твердотопливный, маршевый двигатель - ядерный воздушно-реактивный), о существовании которой Путин впервые обмолвился 1 марта 2018 года. Суть разработки в том, что благодаря ядерной силовой установке ракета якобы будет иметь практически неограниченный радиус действия, будет способна двигаться со сверхзвуковой скоростью и преодолевать любые системы противоракетной обороны.


Правда, разработка таких ракет станет (если станет) отдельным проектом национального значения. А пока что существуют два аспекта, которые мешают его реализации: политический и финансовый.

Во-первых, несмотря на голословные заявления американских и немецких политиков, официально еще никто не позволил Украине приступить к разработке таких ракет. Более того, в последнее время были зафиксированы обратные случаи.

Например, в январе 2018 года "Оборонно-промышленный курьер" писал, что Соединенные Штаты заблокировали проект создания в Украине ракеты-носителя (правда, для экспортных целей, а именно для Турции, но тем не менее). Специалист, анализируя общие подходы Запада к ВТС с Украиной, пришел к выводу, что страны НАТО и ЕС не заинтересованы в существенном технологическом усилении Украины, а "власть Украины традиционно не имеет политической воли для отстаивания интересов государства".

Конечно, геополитическая ситуация с того времени изменилась, но до Украины эти изменения в виде практических шагов еще не дошли.

Во-вторых, даже при отсутствии политического давления Запада (а то и вообще прямого разрешения на разработку таких ракет) Украине еще надо будет найти ресурсы для финансирования соответствующих работ. А это, по разным оценкам, от 2-х до 5-ти миллиардов долларов.

Поэтому сейчас наиболее оптимальным вариантом видится доведение до серийного производства проекта "Гром-2" с параллельной легализацией дальности полета его ракет до реальных 500 км. Ведь разместив такие ракеты в Сумской области, Украина сможет держать под прицелом Москву.


 
 

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