«Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

Александра Некращук / ЛIГА.Бизнес

Печерский суд Киева арестовал 14 объектов, к строительству которых причастна Укогрупп Анатолия Войцеховского. В них по-прежнему продают квартиры.

Печерский районный суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 объектов компании Укогрупп, которую СМИ и правоохранители связывают с бизнесменом Анатолием Войцеховским.

Войцеховского подозревают в создании организованной преступной группы, неуплате налогов и строительстве более 40 объектов в Киеве без разрешений.

Юристы говорят, что арест жилых комплексов не приведет к потере инвесторами прав на купленное жилье.

Громкое дело

Бизнесмен Анатолий Войцеховский появился на киевском рынке недвижимости в 2004 году, первым объектом компании стал ЖК Элегант на площади Победы, ранее писала LIGA.net. Неформальная группа компаний Укогрупп занималась реализацией свыше 40 объектов, которые, как правило, строились без полного пакета документов, установило следствие. У застройщиков часто отсутствовало не только разрешение на строительство, но и на право пользования земельным участком.

Все дома вводились в эксплуатацию по решению судов. Например, первую секцию ЖК "Жемчужина Троещины" сдали по решению Брянского суда Луганской области. Государственно архитектурно-строительная инспекция не признает доводов судей и считает все объекты незаконными.

В середине июля 2017 года Печерский районный суд арестовал Войцеховского на два месяца с возможностью выйти под залог в 14 млн грн. Двумя днями ранее бизнесмена задержали сотрудники Главного следственного управления МВД и Генеральной прокуратуры.

Против Войцеховского открыли 46 уголовных дел, а также предъявили подозрение в совершении преступлений по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы для самовольного захвата земельного участка территориальной громады Киева, завладении денежными средствами граждан на сумму 2,6 млн. Через месяц бизнесмен вышел под залог, дело затихло.

Новая волна

История продолжилась в 2019 году: Печерский суд арестовал имущество 14 объектов и передал их в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Под арестом оказались ЖК "Нова хвиля" (по ул. Харьковское шоссе), ЖК "Милославський" (ул. Милославская), ЖК "Совські ставки" и его отдел продаж (ул. Кировоградская), ЖК "Синьоозерный" и его отдел продаж (пересечение пр. Правды и Гонгадзе), офисный центр "Доминион" (ул. Ушинского), ЖК "Флагман" (по ул. Лобачевского), ЖК "Родинний затишок" (бул. Гашека), ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамний", сейчас - "Демеевский квартал" (ул. Ракетная), ЖК "Східна Брама" и его отдел продаж (ул. Светлая), ЖК "Сосновий бір" (ул. Олевская), ЖК "Науковий" (ул. Петропавловская).

Квартиры в некоторых комплексах до сих пор выставлены на продажу. Например, в отделе продаж ЖК Східна Брама журналисту LIGA.net предложили квартиру площадью 30,5 кв м за 530 000 грн в доме, которы обещают ввести в эксплуатацию этим летом. В другом доме, который сдадут в конце года, 1-к. квартира площадью 30,5 кв м стоит 383 000 грн, а 38 кв м - 473 000 грн.

"Это бывший объект Войцеховского. Но он был продан компании Керамис, которая его легализировала", - сообщили LIGA.net в отделе продаж. В решение суда говорится, что строительство комплекса самовольно ведет компания Укркарго, а подрядчиком выступает Укркаргобуд.

Укркарго, по данным единого реестра Министерства юстиции, принадлежит компании Сити-Девелопмент, которую ранее связывали с Войцеховским.

Права покупателей

У компаний, связанных с Анатолием Войцеховским, приобрели жилье около 15 000 человек, ранее заявлял LIGA.net главный архитектор города Александр Свистунов. Инвесторы неоднократно выходили на акции протеста под стены мэрии.

В 2016 году чиновники предложили алгоритм действий инвесторов, который состоял из десяти основных пунктов. Его ключевые положения: покупателям квартир необходимо обратиться в суд для признания стройки незавершенной, создать собственный жилищно-строительный кооператив, совершить переуступку прав, обратится к застройщику о передаче объекта, заплатить долг департаменту земельных ресурсов (если он есть), выбрать подрядчика, привести в соответствие проектные показатели, решить вопрос с инвестициями для завершения строительства и оформить сертификат соответствия.

За два с половиной года инвесторам жилья не удалось добиться значительных результатов. "Практически достроенные дома покупатели смогли доделать своими силами: побелили стены и фасад, провели электричество, водопровод и заселились в квартиры. Получить документы о ввод домов в эксплуатацию практически невозможно", - рассказывает LIGA.net глава общественной организации "Родинний затишок" (представляет интересы инвесторов строек Войцеховского) Алексей Шевченко.

Легализировать стройки не всегда возможно, признает совладелец компании Архиматика Дмитрий Васильев. По его словам, некоторые высотки построены внутри частной застройки, как, например, ЖК "Совські ставки" и ЖК "Науковий". По требованиям законодательства, ближайший к высотке коттедж должен располагаться не ближе, чем высота здания. Иными словами, если высота дома составляет 70 м, то и близлежащее строение должно располагаться в 70 м. "Эти требования не соблюдены, поэтому для этого конкретного случая нужно прописать исключения", - говорит Васильев.

Как арест домов повлияет на права инвесторов? По общему правилу, арест имущества не лишает владельца права пользования, говорит директор юридической компании Прима лидер груп Дина Дрыжакова. В законодательстве нет прямого указания на то, что владелец арестованной квартиры не может в ней кого-то прописывать (регистрировать место жительства). Однако на практике все по-другому и покупатель не может прописать кого-то в квартиру, которая находится под арестом. Также при аресте жилья нельзя продать квартиру или совершить другую сделку (наследство, дарение).

"В случае с Укогруп, арест квартир является мерой с целью хранения вещественных доказательств, которыми в данном случае являются дома. Соответственно если у людей есть право собственности на имущественные права (право возникшим с момента заключения и оплаты инвестиционного договора), то их право распоряжаться данным имуществом ограничат временно", - говорит она.