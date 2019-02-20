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После нескольких дней вялой торговли, валютный межбанк ожил
23:56 19.02.2019 |
Американский доллар плавно дрейфует вниз. 19 февраля его безналичный курс потерял 3 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,14-27,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Бизнесу была нужна гривна для уплаты налогов, потому он активно распродавал свои валютные запасы. Обязательной продажи 50% выручки сегодня не было, экспортеры не получили платежи за понедельник из-за выходного в США и неработающих американских банков.
«После нескольких дней вялой торговли, безналичный рынок действительно ожил. Объемы торгов увеличились в разы, и активнее шли покупки-продажи. Главным образом, благодаря бюджетному периоду», - объяснил Гриненко.
По словам казначеев, Нацбанк сегодня скупал доллар по 27,17 грн./$, и приобрел до $10 млн.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали ситуативные дисбалансы спроса и предложения с небольшим преобладанием второго в результате несимметричной рабочей недели в Украине и США. А также завершение периода бюджетных платежей, завтрашние расчеты участников аукциона ОВГЗ и снижение уровня гривневой ликвидности», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«После нескольких дней вялой торговли, безналичный рынок действительно ожил. Объемы торгов увеличились в разы, и активнее шли покупки-продажи. Главным образом, благодаря бюджетному периоду», - объяснил Гриненко.
По словам казначеев, Нацбанк сегодня скупал доллар по 27,17 грн./$, и приобрел до $10 млн.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали ситуативные дисбалансы спроса и предложения с небольшим преобладанием второго в результате несимметричной рабочей недели в Украине и США. А также завершение периода бюджетных платежей, завтрашние расчеты участников аукциона ОВГЗ и снижение уровня гривневой ликвидности», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты дают разные прогнозы на завтра, но большинство высказывается в пользу укрепления гривны. Бизнес получит валютную выручку за понедельник и будет активно ее конвертировать под дальнейшую уплату налогов.
«Межбанковская торговля будет начинаться достаточно широко - 27,12-27,18 грн./$. После чего, думаю, курс будет двигаться к отметке 27,10 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
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