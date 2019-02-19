Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

17:55 19.02.2019 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Пытаясь выжать максимум электоральных баллов из мимолетной и формальной встречи с Кристин Лагард в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Юлия Тимошенко сама вооружила своих недоброжилателей.

На минувших выходных Юлия Владимировна, как и некоторые ее конкуренты в борьбе за президентское кресло, не отказала себе в удовольствии принять участие в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности, где встретилась с глазу на глаз с с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Учитывая особую роль, которую играют кредиты МВФ во внутренней политике Украины, а прямо связанная с их получением цена на газ - в предвыборной риторике Тимошенко, не сообщить об этой встрече своим потенциальным избирателям лидер "Батькивщины" не могла. Пресс-служба кандидата в президенты тут же распространила пресс-релиз, содержащий помимо фото рукопожатия Тимошенко и Лагард, пространный текст о том, что Юлия Владимировна не только отметила "необходимость продолжения сотрудничества с МВФ", но и объяснила Лагард, что это сотрудничество должно осуществляться "с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере", а вопросы макрофинансовой стабильности и уровня жизни украинских граждан "были сбалансированы, а не в конфликте".

Параллельно СМИ облетело другое сообщение пресс-службы Тимошенко о том, что лидер "Батькивщины" уже "начинает консультации с МВФ о снижении цены на газ". Согласно этому сообщению, непосредственно перед встречей с Лагард, Юлия Владимировна заверила всех, что ее "искусство переговоров" позволит убедить МВФ, что Украина нуждается в снижении цен на газ, а потому она прямо сейчас, еще до выборов в Украине хочет обсудить "будущую совместную работу с самым крупным донором Украины", чтобы "не тратить на это время по их (выборов) завершению".

Ну и в завершение своего спича Тимошенко вполне в своем ключе торжественно пообещала удовлетворить всех: и населению дать низкие цены и "абсолютную прибыльность" для газовой отрасли: "Я не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь".

В украинских СМИ сказанное Тимошенко до встречи с Лагард, во время этой встречи и сам факт переговоров были слеплены воедино, так, что сам собой напрашивался следующий вывод: еще до победы Тимошенко на выборах МВФ вступил с ней в переговоры о снижении цены на газ. То есть не слишком взыскательный украинский избиратель должен был понять, что в победе Тимошенко не сомневаются даже в МВФ, а сама Тимошенко уже начала выполнять свое главное предвыборное обещание.

Правда, всю эту красоту тут же испортило сообщение пресс-службы МВФ, где факт встречи Лагард с Тимошенко подтвердили, а вот о том, что ведутся хоть какие-то переговоры о газе разумеется сказано не было ничего. Более того в МВФ привели заявление Лагард, выдержанное в скучном официальном ключе. Дескать, поговорили с Тимошенко в кулуарах конференции, подчеркнули "настоятельную необходимость сохранить успехи в восстановлении макроэкономической стабильности" и "продолжать более глубокие структурные реформы". В общем ничего сенсационного вроде начала переговоров с "будущим президентом".

Этим тут же воспользовались в Администрации президента и замглавы этого органа Константин Елисеев выступил с разоблачением, обвинив Тимошенко в мягко говоря не совсем корректной подаче информации о своей встрече с Лагард, то есть во вранье. Никаких, мол, переговоров о снижении цены на газ не было, а кто не верит - почитайте пресс-релиз Лагард. На этом, собственно, можно было бы поставить в этой истории точку, если бы подобные внешнеполитические "проколы" не были для команды Тимошенко системными и не приводили к регулярному высмеиванию чрезмерного желания лидера "Батькивщины" казаться больше и весомее на международной арене, чем это есть на самом деле.

Тут сразу вспоминается знаменитая "охота на Трампа" возле туалета на Молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2017-м. И при этом не важно, действительно ли Тимошенко устроила "засаду" на президента США возле сортира или это уже придумка ее недоброжелателей. Тот факт, что Юлия Владимировна готова тратить немалые силы, время и деньги на мимолетную и ни к чему необязывающую встречу с влиятельными западными политиками ради одного фото и явно преувеличенных интерпретаций в украинских СМИ, характеризует одного из главных претендентов на пост президента не самым лучшим образом. Такая вот несколько унизительная "туалетная дипломатия" получается.

И как тут не вспомнить недавние обвинения от известного антикоррупционера Виталия Шабунина в адрес Тимошенко о сотнях тысяч долларов, потраченных на американских лоббистов. И хотя Юлия Владимировна от обвинений категорически открещивается (мол, я никого не нанимала, а кто оплатил лоббистов в США не знаю) и доказать тут что-либо юридически вряд ли получится, в канву "туалетной дипломатии" эти обвинения вписываются идеально.

Из той же оперы и скандалы с использованием на съезде "Батькивщины" бывшего генсека ООН Андерса фог Расмуссена и писателя Паоло Коэльо, которые, сами того не ведая, стали вип-агитаторами Тимошенко.

Казалось бы, после нескольких подобных "проколов" и шквала критики ими вызванной в штабе Тимошенко должны были бы сделать соответствующие выводы и своих пиарщиков немного осадить, но, похоже, всех все вполне устраивает. Юлия Владимировна чудесно понимает, что из себя представляет ее потенциальный избиратель и потому вполне сознательно апеллирует к иррациональному. Задача Тимошенко - не убедить избирателя голосовать за нее, а влюбить его в себя, для чего Юлия Владимировна подает себя в образе некой коллективной мамы и вместе с тем, что избиратель любит по определению - с халявой. На эту смесь и должна клюнуть склонная к патернализму часть украинского народа. Ну, а объекту иррациональной любви всякий человек прощает больше, чем наемному менеджеру.

Так что, штаб Тимошенко и дальше будет "пользоваться в темную" европейскими политиками, а Банковая - нещадно ее за это критиковать. И каждый в данном случае будет оставаться при своих.
 

ПО РУБРИКАМ

19:06 Индекс ПФТС 19 февраля еще несколько снизился

17:11 Депозитные ставки для физлиц 19.02.19

15:57 Курс доллара 19 февраля восстанавливается к евро в ожидании протокола январского заседания ФРС

15:54 Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в 2018г собрали 9,7 млрд грн платежей, выплатили 4,3 млрд грн

12:28 Справочный курс гривни вырос на 1,50 коп. до 27,1744 грн

12:24 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.02.19

11:46 Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему миру

11:35 Курсы валют по карточным операциям на 19.02.19

11:33 15 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $16,9 млн до $189,1 млн

11:29 Остатки средств на корсчетах банков 19.02.19

11:25 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.02.19

10:56 Биржи АТР 19 февраля закрылись в основном ростом в ожидании торговых переговоров США и КНР

10:20 НБУ продал 18 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,6 млрд гривен

08:10 Госбанки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн

08:03 Золото продолжает дорожать 19 февраля на фоне подешевевшего доллара

• дальше…

18:22 Что изменится для компаний по управлению авторскими правами

15:40 Цены на АЗС в Киеве 19 февраля почти не изменились

14:35 Минфин возобновил процесс корпоратизации «Укрэнерго»

14:31 Brent слабо снижается 19 февраля, WTI дорожает после праздника

13:47 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

13:06 В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей

12:49 Какая стоимость «зеленой» электроэнергии в Украине – исследование Clean Energy Lab

08:03 Золото продолжает дорожать 19 февраля на фоне подешевевшего доллара

18.02 Нефть дорожает 18 февраля на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель

18.02 Норвежцы выкупили «Азовинвестпром» и через полгода начнут строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт

• дальше…

16:52 Военнослужащим РФ запретили пользоваться гаджетами

15:49 Индикатор мировой торговли ВТО упал до минимума за 9 лет

14:27 Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня

13:55 Юнкер: ЕС не будет против отложить Brexit

12:08 В Индии запустили первую крупномасштабную систему хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах на 10 МВт

09:44 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

09:38 В Европе отказались от эксплуатации российских «Суперджетов»

09:33 Запуск серийного производства российского самолета МС-21 отложили из-за санкций США

09:27 Девальвация лиры спровоцировала в Турции дефицит лекарств

08:52 Опасные выборы. Решится ли Россия на военную операцию в Молдове

08:37 Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро

08:31 К чему приведет напряжение в отношениях между Индией и Пакистаном?

08:21 Саудиты вливают $20 млрд в Пакистан

07:52 Американцы считают правительство самой главной проблемой США

07:29 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

• дальше…

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

08.02 С 11 февраля Нацполиция увеличит количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах с 30-ти до 50-ти

08.02 Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий - указ

08.02 Суд обязал вернуть вертолетную площадку Януковича экс-владельцу

07.02 В киевском транспорте уберут рекламу

• дальше…

17:55 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

17:36 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

13:47 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

10:08 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

09:12 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

09:07 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

07:29 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

18.02 Атакующий кулак. Зачем Россия развернула в Ростовской области «эксперементальную дивизию»

18.02 Разговоры в Мюнхене. Меркель вспоминает ГДР, а Лавров всем завидует

15.02 Сытник проигрывает «битву за «Роттердам+» – Кулик

15.02 Против кого из кандидатов агитирует Вакарчук

15.02 44 кандидата в президенты. Все, что нужно о них знать

15.02 Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

• дальше…

18:52 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

18:29 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

17:02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

14:19 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

12:41 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

09:44 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

18.02 В Украине упростили передачу автомобильных номеров

18.02 Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа

15.02 В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками

15.02 Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей

15.02 Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов

15.02 Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно