Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Пытаясь выжать максимум электоральных баллов из мимолетной и формальной встречи с Кристин Лагард в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Юлия Тимошенко сама вооружила своих недоброжилателей.

На минувших выходных Юлия Владимировна, как и некоторые ее конкуренты в борьбе за президентское кресло, не отказала себе в удовольствии принять участие в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности, где встретилась с глазу на глаз с с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Учитывая особую роль, которую играют кредиты МВФ во внутренней политике Украины, а прямо связанная с их получением цена на газ - в предвыборной риторике Тимошенко, не сообщить об этой встрече своим потенциальным избирателям лидер "Батькивщины" не могла. Пресс-служба кандидата в президенты тут же распространила пресс-релиз, содержащий помимо фото рукопожатия Тимошенко и Лагард, пространный текст о том, что Юлия Владимировна не только отметила "необходимость продолжения сотрудничества с МВФ", но и объяснила Лагард, что это сотрудничество должно осуществляться "с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере", а вопросы макрофинансовой стабильности и уровня жизни украинских граждан "были сбалансированы, а не в конфликте".

Параллельно СМИ облетело другое сообщение пресс-службы Тимошенко о том, что лидер "Батькивщины" уже "начинает консультации с МВФ о снижении цены на газ". Согласно этому сообщению, непосредственно перед встречей с Лагард, Юлия Владимировна заверила всех, что ее "искусство переговоров" позволит убедить МВФ, что Украина нуждается в снижении цен на газ, а потому она прямо сейчас, еще до выборов в Украине хочет обсудить "будущую совместную работу с самым крупным донором Украины", чтобы "не тратить на это время по их (выборов) завершению".

Ну и в завершение своего спича Тимошенко вполне в своем ключе торжественно пообещала удовлетворить всех: и населению дать низкие цены и "абсолютную прибыльность" для газовой отрасли: "Я не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь".

В украинских СМИ сказанное Тимошенко до встречи с Лагард, во время этой встречи и сам факт переговоров были слеплены воедино, так, что сам собой напрашивался следующий вывод: еще до победы Тимошенко на выборах МВФ вступил с ней в переговоры о снижении цены на газ. То есть не слишком взыскательный украинский избиратель должен был понять, что в победе Тимошенко не сомневаются даже в МВФ, а сама Тимошенко уже начала выполнять свое главное предвыборное обещание.

Правда, всю эту красоту тут же испортило сообщение пресс-службы МВФ, где факт встречи Лагард с Тимошенко подтвердили, а вот о том, что ведутся хоть какие-то переговоры о газе разумеется сказано не было ничего. Более того в МВФ привели заявление Лагард, выдержанное в скучном официальном ключе. Дескать, поговорили с Тимошенко в кулуарах конференции, подчеркнули "настоятельную необходимость сохранить успехи в восстановлении макроэкономической стабильности" и "продолжать более глубокие структурные реформы". В общем ничего сенсационного вроде начала переговоров с "будущим президентом".

Этим тут же воспользовались в Администрации президента и замглавы этого органа Константин Елисеев выступил с разоблачением, обвинив Тимошенко в мягко говоря не совсем корректной подаче информации о своей встрече с Лагард, то есть во вранье. Никаких, мол, переговоров о снижении цены на газ не было, а кто не верит - почитайте пресс-релиз Лагард. На этом, собственно, можно было бы поставить в этой истории точку, если бы подобные внешнеполитические "проколы" не были для команды Тимошенко системными и не приводили к регулярному высмеиванию чрезмерного желания лидера "Батькивщины" казаться больше и весомее на международной арене, чем это есть на самом деле.

Тут сразу вспоминается знаменитая "охота на Трампа" возле туалета на Молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2017-м. И при этом не важно, действительно ли Тимошенко устроила "засаду" на президента США возле сортира или это уже придумка ее недоброжелателей. Тот факт, что Юлия Владимировна готова тратить немалые силы, время и деньги на мимолетную и ни к чему необязывающую встречу с влиятельными западными политиками ради одного фото и явно преувеличенных интерпретаций в украинских СМИ, характеризует одного из главных претендентов на пост президента не самым лучшим образом. Такая вот несколько унизительная "туалетная дипломатия" получается.

И как тут не вспомнить недавние обвинения от известного антикоррупционера Виталия Шабунина в адрес Тимошенко о сотнях тысяч долларов, потраченных на американских лоббистов. И хотя Юлия Владимировна от обвинений категорически открещивается (мол, я никого не нанимала, а кто оплатил лоббистов в США не знаю) и доказать тут что-либо юридически вряд ли получится, в канву "туалетной дипломатии" эти обвинения вписываются идеально.

Из той же оперы и скандалы с использованием на съезде "Батькивщины" бывшего генсека ООН Андерса фог Расмуссена и писателя Паоло Коэльо, которые, сами того не ведая, стали вип-агитаторами Тимошенко.

Казалось бы, после нескольких подобных "проколов" и шквала критики ими вызванной в штабе Тимошенко должны были бы сделать соответствующие выводы и своих пиарщиков немного осадить, но, похоже, всех все вполне устраивает. Юлия Владимировна чудесно понимает, что из себя представляет ее потенциальный избиратель и потому вполне сознательно апеллирует к иррациональному. Задача Тимошенко - не убедить избирателя голосовать за нее, а влюбить его в себя, для чего Юлия Владимировна подает себя в образе некой коллективной мамы и вместе с тем, что избиратель любит по определению - с халявой. На эту смесь и должна клюнуть склонная к патернализму часть украинского народа. Ну, а объекту иррациональной любви всякий человек прощает больше, чем наемному менеджеру.

Так что, штаб Тимошенко и дальше будет "пользоваться в темную" европейскими политиками, а Банковая - нещадно ее за это критиковать. И каждый в данном случае будет оставаться при своих.