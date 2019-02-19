Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

Ігор Петренко / Depo.ua

Координированные из-за поребрика провокаторы рассчитывают учинить беспорядки по случаю выборов в Украине. И, к сожалению, отдельные кандидаты в президенты рассказами о "массовых фальсификациях" подносят этим провокаторам патроны.

СБУ нашла и задержала человека, который в ноябре 2018 года, закрыв лицо белой маской, записал и разместил в YouTube видеоролики с призывом к "третьему Майдану". Тогда на призыв откликнулись несколько сотен маргиналов. Как стало известно сегодня, "белой балаклавой" оказался помощник нардепа Надежды Савченко - такой себе Евгений Моринец. Его подозревают в работе на российские спецслужбы.

Как сообщил на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, "которая в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия на России, осуществляли подготовительные мероприятия для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственной смене власти".





У Моринца нашли "коктейль Молотова", который он якобы планировал использовать в ближайшее время. В СБУ считают, что "белая балаклава" готовил массовые протесты после первого тура выборов президента под предлогом якобы фальсификаций. Активные действия должны были начаться в день голосования 31 марта, после закрытия избирательных участков. Об этом свидетельствуют фрагменты переговоров Моринца, обнародованные СБУ на YouTube-канале службы. Из этих разговоров следует, что в координации с Дульским Моринец должен обеспечить кровопролитие и захват административных зданий, прежде всего Верховной Рады. Начать штурмовать органы власти террористы собирались с Черновицкой области.

Моринцу сообщили о подозрении по чч.1 и 3 ст.109 Уголовного кодекса Украины - "Действия, направленные на захват государственной власти". Значит, спецслужба продолжает ворошить гнездо российской агентуры, центром которого может оказаться заключенный нардеп - Надежда Савченко. На днях апелляционный суд Черниговской области продлил ей и ее подельнику Владимиру Рубану срок содержания под стражей на два месяца, до 15 апреля. Напомним, бывшую летчицу и узницу Кремля обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. А недавно ей отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины.

О событиях ноября 2018 года, связанных с попыткой мятежа "белой балаклавы", Depo.в свое время подробно информировало читателей. Напомним о Дульском. Активную антиукраинскую деятельность этот лидер радикальной молодежной организации "Наждак" ведет минимум с 2015 года. На сайте Министерства внутренних дел указано, что Дульский подозревается по ч.2 ст.110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса. Также его разыскивают за угрозу убийством.

Дульский исчез 16 сентября 2016 года, хотя продолжает плодить разного рода ролики про украинский политикум в YouTube. И физическое отсутствие не мешает ему находить исполнителей провокаций.

В марте 2017-го неизвестные обстреляли из гранатомета генеральное консульство Польши в Луцке. В тот же день группа лиц с шинами, файерами и квадрокоптером для съемки, под лозунгами защиты польского меньшинства, попыталась перекрыть трассу "Львов - Рава-Русская". СБУ назвала это акцией, спланированной российской спецслужбой, "провокацией с целью обострения украинско-польских межгосударственных отношений и оперативной обстановки внутри государства". Были задержаны организаторы, участники, и назван координатор - упомянутый Дульский.

А в апреле 2017-го в Одессе под его "патронатом" пытались организовать фейковый протест якобы болгарского этнического меньшинства против "гнета властей". Участникам, ни один из которых болгарином не был, пообещали по 10 долларов за пешее шествие до консульства Болгарии. Координатора акции задержали, он дал показания относительно Дульского.

Нынешний год, когда должны состояться выборы президента и Верховной Рады, является решающим для Кремля в его стремлении вернуть Украину под свой контроль. На фоне выборов, как по объективным причинам, так и вследствие сознательного нагнетания эмоций политиками, растет протестный потенциал украинского общества. Чтобы воспользоваться этим фактором, Россия активизирует своих агентов влияния и диверсантов.

Насколько вероятен сценарий срыва выборов, провайдером которого должна была выступить "белая балаклава"? Масштабные акции маловероятны. Но провоцировать локальные беспорядки кремлевские агенты готовы - это доказывают инспирированные ими поджоги церквей московского патриархата в нашей стране. Конечно, это не единственная схема дестабилизации. Должны признать: в Украине до сих пор действует разветвленная сеть российской агентуры. Недаром же некоторые кандидаты в президенты попросили охрану, опасаясь покушений. Остается надеяться, что таким действиям воспрепятствуют наши специальные службы.

Обратим внимание еще на один показательный момент. Информационным поводом для кровавой бани 31 марта должно было стать сообщение о якобы фальсификации результатов голосования. И именно об этом, как о свершившемся факте, априори, задолго до самого "дня икс", говорит ряд кандидатов в президенты. Даже меморандум по этому поводу подписали. Тем самым волей-неволей создавая почву для провокаций со стороны агрессора.

Тогда как схема противодействия фальсификациям должна была бы быть такой: есть информация о нарушениях - пиши заявление в правоохранительные органы. Тем более, что министр внутренних дел заявил о намерении его ведомства жестко противодействовать любым попыткам нарушить нормальный ход избирательного процесса. А кричать "держи волка" при отсутствии хищника - это не заботиться о честности кампании, а помогать моринцам, дульским и тем, чьи фигуры стоят за ними.