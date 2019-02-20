5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

В воскресенье, 17 февраля, в Абу Даби (ОАЭ) открылась крупная международная выставка вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019 (The International Defence Exhibition and Conference).

IDEX впервые провели в 1993 году. Каждые два года выставка принимает заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. В этом году в выставке участвует более 900 компаний. Что привезли в эмираты украинские оружейники?

Cистема залпового огня Ольха: замена Точки-У

Новая украинская высокоточная система залпового огня Ольха (Вільха) с ракетами калибра 300 мм считается одной из самых мощных в мире в своем классе. В ОАЭ состоялась международная премьера. Разработкой боевых частей комплекса занималось украинское КБ Луч.

Система разработана за два года. По техническим характеристикам превосходит устаревшую советскую Точку-У. Комплекс базируются на мобильном шасси КрАЗ-7634. Она предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах. Способна запускать 12 ракет в течение 45 секунд на расстояние до 120 км. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. Масса одной 300 мм ракеты Ольха - 800 кг.

Все составляющие для производства Ольхи - отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. Одна из особенностей - система управления ракетой, она предусматривает коррекцию траектории полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.

Укрспецэкспорт, представивший новинку, сообщил в пресс-релизе, что к Ольхе уже длительное время проявляют интерес страны Ближнего Востока, а проведение успешных огневых испытаний ракет в течение 2018 года позволяет надеяться на заказы.

Весной 2018 года Петр Порошенко объявил о запуске в серийное производство комплекса Ольха. На финальных испытаниях системы присутствовали военные атташе из семи стран, которые заинтересованы в переговорах о покупке Ольхи. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в первую очередь новыми ракетными комплексами обеспечат ВСУ.

Крылатая ракета Нептун: защита моря

Еще одна украинская премьера в ОАЭ - береговой комплекс крылатых противокорабельных ракет Нептун созданный КБ Луч в рамках проекта "Ракетный щит". Стоимость разработки - около $20 млн.

Каждая из четырех ракет способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия). Дистанция практического применения позволяет создать полное прикрытие акватории Черного и Азовского морей.

Комплекс состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Вес одной ракеты - 670 кг, ее осколочно-фугасной боевой части - 145 кг. Скорость полета - 0,9 м. Базируются на мобильном шасси КрАЗ-7634.

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты берега на десантно-опасных направлениях. Система способна поражать боевые (десантные) корабли и транспортные суда из состава ударных групп (конвоев) - днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника.

Низкая высота полета над гребнями волн на маршевом участке обеспечивает незаметный подлет ракет к атакуемому кораблю. Может применяться как одиночно, так и в залпе.

В декабре 2018 года Нептун успешно прошел испытания. Готовый образец наземного ракетного комплекса обещают представить в начале 2020 года, после чего она будет поставлена на вооружение украинской армии.

По словам Александра Турчинова, перед конструкторами стоит задача разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования.

В качестве воздушного носителя Нептуна выбран тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24М. В этом году КБ Луч начнет заниматься проектированием, а в 2020-м планирует перейти к практической реализации.

Морской платформой для Нептуна будет проектируемый ракетный катер Лань. Разработку корабельного комплекса в бюро планируют закончить за два года.

Wahash с украинским Штурмом

Компания из ОАЭ Calidus LLC представила тестовый образец плавающей боевой машины Wahash 8×8. В качестве вооружения здесь использован украинский боевой модуль Штурм.

Боевая машина оснащается мотором на 724 л.с., заявленная скорость - до 130 км/ч (с разгоном до 60 км/ч за 19 секунд) и возможностью преодолением подъема в 55 градусов.

По данным Украинского военного портала, пробег Wahash без дозаправки - 750 км. Разработчик утверждает, что бронемашина обладает надежной защитой от мин, самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также способна нести на борту десант из 10 человек.

В частности, конфигурация экипажа состоит из водителя, командира, наводчика и до восьми десантников. Wahash имеет грузоподъемность 7500 кг, вес 32 100 кг.

Боевой модуль Штурм разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова. Он оснащается 30-мм пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117 и комплексом управляемого вооружения Барьер с четырьмя ракетами.

БТР-4МВ1: по стандартам НАТО

На открытой площадке демонстрируется разработка ХКБМ им. Морозова - бронетранспортер, или, скорее, боевая колесная машина пехоты 8х8 БТР-4МВ1, с усиленным бронированием, новой "начинкой" боевого модуля. Эта БМП предлагается одной из ближневосточных стран.

В госконцерне Укроборонпром отмечают, что это принципиально новая машина, которая отвечает требованиям НАТО. Также в ней учтены все пожелания украинских военных. Оснащается немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson: максимальная скорость - 110 км/ч.

Основная задача БТР - незаметно и быстро доставить десантников на боевое задание. БТР умеет плавать на глубине до четырех метров со скоростью до 10 км/ч.

По сравнению с предыдущей модификацией изменена фронтальная часть боевой машины и использован принцип "разнесенной брони". Благодаря этому, утверждают в концерне, был облегчен ремонт бронетранспортера в полевых условиях.

Модульная конструкция брони БТР-4МВ1 обеспечивает значительно больший уровень защиты по сравнению с любым образцом БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинской армии.

Харза: гроза беспилотников

Еще одна представленная в Абу-Даби украинская разработка - мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра Харза. Разрабатывался комплекс на государственном предприятии Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс. Впервые представлена в октябре 2018 года на выставке Оружие и безопасность-2018.

Система создана для охраны стратегических объектов, например: арсеналов и складов. Используется против вражеских беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Харза позволяет вести полноценное наблюдение за периметром на узлах связи, складах и хранилищах вооружения, военной техники, а также на электростанциях.

Харза может в любое время суток и при любой погоде вести наблюдение и запись в инфракрасном режиме. РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - в 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - в 30 км. При этом Харза способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Харза компактна, а для приведения ее в действие достаточно семи минут. Устройство располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и незаметно его перемещать.