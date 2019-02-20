Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 03:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX
10:08 19.02.2019 |
В воскресенье, 17 февраля, в Абу Даби (ОАЭ) открылась крупная международная выставка вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019 (The International Defence Exhibition and Conference).
IDEX впервые провели в 1993 году. Каждые два года выставка принимает заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. В этом году в выставке участвует более 900 компаний. Что привезли в эмираты украинские оружейники?
Cистема залпового огня Ольха: замена Точки-У
Новая украинская высокоточная система залпового огня Ольха (Вільха) с ракетами калибра 300 мм считается одной из самых мощных в мире в своем классе. В ОАЭ состоялась международная премьера. Разработкой боевых частей комплекса занималось украинское КБ Луч.
Система разработана за два года. По техническим характеристикам превосходит устаревшую советскую Точку-У. Комплекс базируются на мобильном шасси КрАЗ-7634. Она предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах. Способна запускать 12 ракет в течение 45 секунд на расстояние до 120 км. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. Масса одной 300 мм ракеты Ольха - 800 кг.
Все составляющие для производства Ольхи - отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. Одна из особенностей - система управления ракетой, она предусматривает коррекцию траектории полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.
Укрспецэкспорт, представивший новинку, сообщил в пресс-релизе, что к Ольхе уже длительное время проявляют интерес страны Ближнего Востока, а проведение успешных огневых испытаний ракет в течение 2018 года позволяет надеяться на заказы.
Весной 2018 года Петр Порошенко объявил о запуске в серийное производство комплекса Ольха. На финальных испытаниях системы присутствовали военные атташе из семи стран, которые заинтересованы в переговорах о покупке Ольхи. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в первую очередь новыми ракетными комплексами обеспечат ВСУ.
Крылатая ракета Нептун: защита моря
Еще одна украинская премьера в ОАЭ - береговой комплекс крылатых противокорабельных ракет Нептун созданный КБ Луч в рамках проекта "Ракетный щит". Стоимость разработки - около $20 млн.
Каждая из четырех ракет способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия). Дистанция практического применения позволяет создать полное прикрытие акватории Черного и Азовского морей.
Комплекс состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Вес одной ракеты - 670 кг, ее осколочно-фугасной боевой части - 145 кг. Скорость полета - 0,9 м. Базируются на мобильном шасси КрАЗ-7634.
Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты берега на десантно-опасных направлениях. Система способна поражать боевые (десантные) корабли и транспортные суда из состава ударных групп (конвоев) - днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника.
Низкая высота полета над гребнями волн на маршевом участке обеспечивает незаметный подлет ракет к атакуемому кораблю. Может применяться как одиночно, так и в залпе.
В декабре 2018 года Нептун успешно прошел испытания. Готовый образец наземного ракетного комплекса обещают представить в начале 2020 года, после чего она будет поставлена на вооружение украинской армии.
По словам Александра Турчинова, перед конструкторами стоит задача разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования.
В качестве воздушного носителя Нептуна выбран тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24М. В этом году КБ Луч начнет заниматься проектированием, а в 2020-м планирует перейти к практической реализации.
Морской платформой для Нептуна будет проектируемый ракетный катер Лань. Разработку корабельного комплекса в бюро планируют закончить за два года.
Wahash с украинским Штурмом
Компания из ОАЭ Calidus LLC представила тестовый образец плавающей боевой машины Wahash 8×8. В качестве вооружения здесь использован украинский боевой модуль Штурм.
Боевая машина оснащается мотором на 724 л.с., заявленная скорость - до 130 км/ч (с разгоном до 60 км/ч за 19 секунд) и возможностью преодолением подъема в 55 градусов.
По данным Украинского военного портала, пробег Wahash без дозаправки - 750 км. Разработчик утверждает, что бронемашина обладает надежной защитой от мин, самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также способна нести на борту десант из 10 человек.
Боевой модуль Штурм разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова. Он оснащается 30-мм пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117 и комплексом управляемого вооружения Барьер с четырьмя ракетами.
БТР-4МВ1: по стандартам НАТО
На открытой площадке демонстрируется разработка ХКБМ им. Морозова - бронетранспортер, или, скорее, боевая колесная машина пехоты 8х8 БТР-4МВ1, с усиленным бронированием, новой "начинкой" боевого модуля. Эта БМП предлагается одной из ближневосточных стран.
В госконцерне Укроборонпром отмечают, что это принципиально новая машина, которая отвечает требованиям НАТО. Также в ней учтены все пожелания украинских военных. Оснащается немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson: максимальная скорость - 110 км/ч.
Основная задача БТР - незаметно и быстро доставить десантников на боевое задание. БТР умеет плавать на глубине до четырех метров со скоростью до 10 км/ч.
По сравнению с предыдущей модификацией изменена фронтальная часть боевой машины и использован принцип "разнесенной брони". Благодаря этому, утверждают в концерне, был облегчен ремонт бронетранспортера в полевых условиях.
Модульная конструкция брони БТР-4МВ1 обеспечивает значительно больший уровень защиты по сравнению с любым образцом БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинской армии.
Харза: гроза беспилотников
Еще одна представленная в Абу-Даби украинская разработка - мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра Харза. Разрабатывался комплекс на государственном предприятии Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс. Впервые представлена в октябре 2018 года на выставке Оружие и безопасность-2018.
Система создана для охраны стратегических объектов, например: арсеналов и складов. Используется против вражеских беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Харза позволяет вести полноценное наблюдение за периметром на узлах связи, складах и хранилищах вооружения, военной техники, а также на электростанциях.
Харза может в любое время суток и при любой погоде вести наблюдение и запись в инфракрасном режиме. РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - в 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - в 30 км. При этом Харза способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.
Харза компактна, а для приведения ее в действие достаточно семи минут. Устройство располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и незаметно его перемещать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной
|Опасные выборы. Решится ли Россия на военную операцию в Молдове
|Курс доллара на межбанке 18 февраля подкосил американский праздник
|Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ
|В Киеве суд арестовал 14 домов
|Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
Это интересно
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире