Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

Руслан Рудомський / Depo.ua

С приближением президентских выборов в зоне проведения операции Объединенных сил становится все неспокойнее. После относительного затишья, которое длилось почти всю зиму, боевики возобновили массовые обстрелы и попытки прорыва через линию фронта, не гнушаясь при этом даже запрещенного Минскими соглашениями крупнокалиберного оружия.

Как следствие, в больницу имени Мечникова в Днипре, начиная с прошлой пятницы, доставили 11 раненых бойцов, что является очень большим показателем для последних лет, поэтому медики четвертые сутки работают почти без перерыва на сон.

Особенно горячо в последнее время на Луганщине, где на Попаснянском направлении террористы устроили настоящий ад.

Еще в пятницу, 15 февраля, украинские позиции были обстреляны противником из минометов калибра 120-мм в районе населенного пункта Новоалександровка, из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов хутор Вольный и Золотое, из минометов калибра 82-мм - в районе населенного пункта Нижнее, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

В субботу, 16 февраля, оккупанты обстреляли украинских защитников в районе села Крымское из станковых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82-мм и вооружения БМП. Именно во время этого обстрела погиб старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко.

17 февраля, в воскресенье, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям наших войск 55 мин калибров 120-мм и 82-мм. Половина обстрелов пришлась на Луганщину. В частности, враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка; из минометов калибра 82-мм и станковых гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Троицкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Новолуганское; из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станица Луганская.

С началом новой недели обстрелы не прекратились. В понедельник, 18 февраля, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе многострадальной Катериновки. После этого противник осуществил минометный обстрел наших защитников Новотошковского, в общем выпустив 10 мин калибра 120-мм и 82-мм. Только за упомянутые сутки в ходе боевых действий ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

Однако такая активность боевиков не проходит без последствий для них самих. За эти дни украинские герои уничтожили 13 оккупантов, еще 15 получили ранения, а 17 февраля бойцам ОС даже удалось захватить одного террориста в плен. Произошло это на Светлодарской дуге на границе Донецкой и Луганской областей.

Стоит отметить, что достается не только украинским бойцам. В воскресенье, 18 февраля, боевики "ЛНР" обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, инцидент произошел на южной окраине района разведения Золотое - пятеро вооруженных боевиков, находившихся на блокпосту примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА.

Очевидно, что такая активность боевиков связана с тем, что уже через месяц в Украине состоятся выборы президента, который является также и верховным главнокомандующим. А обострение на фронте - далеко не последний рычаг влияния на настроения граждан Украины накануне этих выборов. Поэтому можно не сомневаться, что он будет использоваться Путиным тем активнее, чем меньше времени будет оставаться до дня голосования.

Кстати, к Попасной боевики всегда неровно дышали. Во время бурных событий весны-лета 2014 года, когда украинские войска освобождали по несколько населенных пунктов ежесуточно, именно за Попасную разгорелись едва ли не самые жестокие бои, и этот город стал одним из немногих, который пришлось брать настоящим штурмом. Ну а из последнего можно вспомнить, как 10 декабря 2018 года террористы перебили водопровод, и город несколько дней был без водоснабжения.

Почему рашисты вдруг решили "вспомнить" именно об этом направлении? Если посмотреть на этот вопрос в контексте выборов, то все логично - вдоль всей линии разграничения, за исключением города Мариуполь, именно этот район контролируемой Киевом территории является наиболее густо заселенным. Соответственно, создав у жителей этого района напряжение на фоне усталости от войны, можно склонить их выбор в сторону так называемых агитаторов "за мир превыше всего", что в украинских реалиях означает не что иное, как предательство и капитуляцию перед Путиным. Кстати, не исключено, что и возле Мариуполя скоро запылает по тем же причинам.

При этом боевики в этом году применяли еще далеко не весь имеющийся у них арсенал оружия. Тяжелая артиллерия, танки и реактивные системы залпового огня еще не применялись, но если события и дальше будут развиваться с такой же интенсивностью, то и их появление на линии разграничения не за горами.

Все это наталкивает на мысль о том, что настоящая горячая фаза войны еще впереди.