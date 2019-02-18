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Курс доллара на межбанке 18 февраля подкосил американский праздник
20:24 18.02.2019 |
18 февраля валютная торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 5 копеек - до 27,17-27,19 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. В США сегодня был выходной (отмечали День Президентов), потому американские банки не работали и украинские компании не имели возможности осуществлять долларовые оплаты партнерам. Сделки на межбанке проходили на условиях tom или через евро.
«Большинство сделок укладывалось в рамки 27,18-27,19 грн./$. Из-за американского выходного объем торгов был совсем небольшим, а курсовое движение вялым», - уточнил Гриненко.
Нацбанк выкупал доллар по 27,18 грн./$, и, по разным оценкам, приобрел от $15 млн. до $20 млн. Финансисты обсуждали сезонные факторы.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: выходной день в США, в результате чего операции с долларом проходили с завтрашней датой валютирования; преобладание предложения над спросом в связи с периодом бюджетный платежей и соответствующей потребностью участников рынка в гривне. Участие Нацбанка в торгах с выкупом излишков предложения для нивелирования нисходящего тренда», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Пропорционально межбанку проседала стоимость доллара в кассах банков.
«Наличный рынок открылся котировками 27,16-27,22 грн./$, к середине они снизились до 27,13-27,17 грн./$», - уточнил Куринной.
Из-за американского выходного экспортеры сегодня не получили сегодня валютную выручку, потому завтра на межбанке не будет реализовываться ее половина. Потому финансисты допускают 19 февраля повышение безналичных котировок до 27,15-27,25 грн./$.
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