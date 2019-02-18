Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

Юрій Васильченко / Depo.ua

Бывшая УПЦ Московского патриархата хочет позвать на помощь международные организации. Параллельно российская агентура активизировала нападения на культовые сооружения в Украине.

Процесс постепенного перехода приходов из филиала РПЦ в нашей стране в поместную Украинскую православную церковь продолжается. На сегодняшний день уже 335 приходов сменили юрисдикцию. За вчерашний день таких было 15. Темпы украинизации церкви не могут не беспокоить Москву и ее церковную агентуру в Украине. Там понимают, что межконфессиональные конфликты в период предвыборной кампании способны стимулировать прихожан бывшей УПЦ МП поддержать на выборах нужного Кремлю кандидата.

Именно поэтому, видимо, участились случаи нападений на храмы. В частности, 15 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли дверь храма Вознесения Господня, который на данный момент принадлежит бывшей УПЦ МП. Кроме того поджигатели оставили после себя настенные росписи - цифры 14/88, известные в качестве кодового лозунга белых расистов (14 - количество слов в девизе идеолога данного движения Дэвида Лейна, 88 - закодированное приветствие немецких нацистов). Что, по замыслу провокаторов, должно было свидетельствовать о причастности к поджогу правых радикалов. Должно было свидетельствовать, но не свидетельствует, поскольку украинские националисты никогда не использовали указанные цифровые символы. Но откуда об этом знать эфэсбэшным кураторам...

Полиция расследует поджог в Кривом Роге. А вот в Запорожье правоохранителям удалось поймать провокаторов, которые пытались пустить "красного петуха" в церковь УПЦ МП. Как заявил сегодня глава СБУ Василий Грицак, спецслужбам известно, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласуются с российской Федеральной службой безопасности. При этом он добавил: нет оснований говорить, что церковь Московского патриархата принимает участие в этом процессе. А вот ее священников ФСБ запугивает.

Впрочем, уверенность главы СБУ о непричастности батюшек можно поставить под сомнение. По крайней мере, основания для этого дают они сами. Сегодня было опубликовано обращение главы представительства УПЦ МП при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабы) к официальным представителям ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран в связи с "фактами массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов". Он, в частности, пишет о "многочисленных столкновениях на религиозной почве", которые стали следствием "политической игры первых лиц государства, вовлеченных в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея". Ни одного примера "многочисленных столкновений" епископ не приводит, в то же время весь текст его обращения соткан из "убедительных" доказательств самостоятельности УПЦ МП от РПЦ.

Отец Виктор пишет: "Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах, согласно томоса о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году". Однако представленное утверждение требует пояснения.

На архиерейском соборе РПЦ, который состоялся 25-27 октября 1990 года в Москве, было принято определение Украинской православной церкви, а на его основе составлена и оглашена грамота патриарха РПЦ Алексия II. Ее провозгласили 28 октября 1990 года в Киеве. То есть, речь идет не о томосе, а о грамоте. Именно поэтому УПЦ МП не была внесена в церковный диптих ни в варианте РПЦ, ни в варианте Константинопольской церкви. Ее не было там даже в автономном статусе.

В определении УПЦ МП, в частности, сказано: "Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси". А в тексте грамоты Алексия II присутствует следующая фраза: "Украинская Православная Церковь, соединенная через нашу Русскую Православную Церковь с Единой Святой, Соборной и Апостольской Церковью". Проще говоря, Киеву была предоставлена эрзац автокефалия. Таким образом, епископ Виктор, мягко говоря, дезинформирует мировое сообщество о статусе УПЦ МП.

Но это не единственная дезинформация. Он обвиняет власть, что та, якобы, развешивает ярлыки, в частности, упрекает церковь в несуществующих связях с Москвой. И это при том, что Киевский митрополит является постоянным членом священного синода РПЦ. Если это не прямая связь, то что? Нас обвиняют в сепаратизме, жалуется Барышевский батюшка. Хотя доказательств сотрудничества попов этой конфессии с боевиками на Донбассе и с российскими оккупантами в Крыму достаточно. Так же как и доказательств пропаганды "русского мира" в Украине. Однако те, кому написал письмо отец Виктор, по логике автора, должны либо же сразу поверить в легенду о "гонениях на верующих", либо прислать сюда своих ревизоров.

Епископ так и пишет: верующие "выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институций поднять свой весомый голос и вмешаться в события, происходящие в настоящее время в Украине". Вмешаться без выяснения всех нюансов они не могут, поэтому, не исключено, реакцией на обращение УПЦ МП станет делегирование в Киев какой-то группы наблюдателей. Очевидно, у УПЦ МП есть надежда, что в ее состав включат лиц, ангажированных Россией, и именно они будут "поднимать голос".

Однако, эти надежды выглядят весьма призрачными - международные организации считают церковные дела исключительно внутренним делом и не вмешиваются. Что же касается поджогов и других провокаций, то с этим полиция и СБУ должны бороться очень жестко. И не только с исполнителями, но и с подстрекателями. Даже, если они в рясах...