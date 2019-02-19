В Киеве суд арестовал 14 домов

Денис Вергун / UBR.ua

Строительный рынок Киева продолжают сотрясать скандалы. 18 февраля стало известно, что по решению суда было арестовано 14 недвижимых объектов компании Укогруп, которую связывают со скандальным киевским застройщиком Анатолием Войцеховским.

В постановлении Печерского суда Киева по делу № 757/1175/19-к отмечается, что фактическое руководство группы компаний Укогруп в период 2011-2014 гг. присвоило столичную землю и самовольно начали ее застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами. Помимо этого, фигурантам дела вменяют в вину уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и пр. Полный список незаконных строек разной степени готовности начитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, по ходатайству следственного отдела Нацполиции, для обеспечения сохранности и сбережения активов, арестовали:

* ЖК «Нова Хвиля», по ул. Харьковское шоссе, 15-А;

* ЖК «Милославський», ул. Милославская, 31-В;

* ЖК «Совські Ставки», ул. Кировоградская, 70;

* Отдел продаж ЖК «Совські Ставки»;

* ЖК «Синеозерний», на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;

* Отдел продаж ЖК «Синеозерний»;

* Офисный центр «Домініон», по ул. Ушинского, 40;

* ЖК «Флагман» по ул. Лобачевского, 7;

* ЖК «Родинный затишок» по бульвару Гашека, 20,22,24;

* ЖК «Олимпийське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;

* ЖК «Східна Брама» по ул. Светлой, 3;

* Отдел продаж ЖК «Східна Брама»;

* ЖК «Сосновий Бір» по ул. Олевской;

* ЖК «Науковий» по ул. Петропавловской, 40.

При этом другие столичные застройщики предостерегают потенциальных покупателей быть осторожными, поскольку квартиры в обозначенных домах по-прежнему рекламируются и продаются. Чаще всего, по заниженным ценам.

«Люди ведутся на низкую цену, не понимая, что потом придется заплатить больше. Жадный платит дважды, а покупатели таких квартир - как минимум трижды. Низкая цена - первый и самый главный «звоночек». Все, что стоит ниже рыночной, построено либо незаконно, либо с нарушениями. В любом случае, ничем хорошим для покупателя это не закончится», - написал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир на своей странице в Facebook.

Даже в том случае, если такие дома достроят, их инвесторам предрекают массу проблем. Самая первая - с подключением коммуникаций. С ней уже столкнулись на стройке Укогруп на Харьковском шоссе - ЖК «Мега сити», жители которого каждую осень перекрывают дорогу из-за проблем со светом и теплом.