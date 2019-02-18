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Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
12:07 18.02.2019 |
Поправки в газовую директиву ЕС относительно "Северного потоа-2" приведут к тому, что газопровод высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как отмечается в материале, одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что у газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только "Газпром" как единственная компания, имеющая право на его экспорт.
Теоретически "Газпром" может решить проблему, если "Северный поток-2" получит исключения из правил ЕС. Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.
В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить "Газпрому" использовать "Северный поток-2" больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных "третьих лиц", которые едва ли когда-нибудь появятся.
На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для "Северного потока-2" были приняты.
Как отмечается в материале, "Газпром" уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по "Северному потоку-2" и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы отказаться от украинского транзитного маршрута. Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство "Турецкого потока-2" - этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности "Северного потока-2".
Напомним, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок в газовую директиву ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".
Как сообщало издание FAZ, поправки в газовую директиву снизили степень политического риска, исходящего от проекта "Газпрома". В соответствии с достигнутым компромиссом Германия сможет делать исключения из правил Евросоюза для "Северного потока-2" только после проверки и одобрения их Еврокомиссией.
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