Доллар чуть подешевел на межбанке 15 февраля. Новая неделя начнется с американского выходного

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный рынок завершил неделю на позитивной ноте: безналичный доллар подешевел на 3 копейки, и остановился в рамках 27,23-27,24 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Правда, финансисты продолжали сетовать на небольшие объемы торгов и слабую активность на торгах. Несмотря на то, что вроде были заинтересованы в закрытии максимального числа сделок до понедельника. 18 февраля в США будут отмечать День Президентов, потому американские банки не будут работать и проводить долларовые платежи. Наступит суточная пауза в проводках. Сделки на украинском межбанке будут заключаться на условиях tom - с поставкой на следующий день.

«Сегодняшняя умеренная активность рынка, сдержанная курсовая динамика и шаткий баланс предложения и спроса обусловлены завершением рабочей недели в сочетании с фактором частично отложенных на вторник операций в связи с работой рынка в понедельник на условиях tom из-за выходного дня в США», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вялость безналичного рынка сегодня передалась обменникам, где практически не менялись курсы перед выходными.

«Наличный рынок открылся котировками 27,15-27,20 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 27,16-27,20 грн./$», - уточнил Куринной.

В понедельник финансисты ждут достаточно спокойной торговли на межбанке. «Рынок может открываться в рамках 27,20-27,26 грн./$, только после этого станет понятно, куда пойдет. Хотя если бизнес правильно выстроил денежные потоки с учетом американского выходного, то он может не сильно сказаться на курсовых значениях доллара», - считает Юрий Гриненко. Прогноз Олега Куринного оказался в более широком диапазоне - 27,20-27,30 грн./$.