Против кого из кандидатов агитирует Вакарчук

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Певец Святослав Вакарчук снова порадовал народ туманной мудростью и одновременно дал совет, на что должны ориентироваться избиратели.

Лидер "Океана Эльзы" снова не прояснил, кого поддерживает на грядущих выборах, но считает, что есть три необходимых условия, при выполнении которых можно голосовать за того или иного кандидата. Таким образом получается любопытная ситуация - не поддержав никого открыто, Вакарчук, тем не менее, дал некий набор качеств, которым должен отвечать достойный кандидат. И теперь, проведя небольшой анализ, можно определить, за кого же завуалировано проагитировал рокер.





Во-первых, как считает Вакарчук, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера. Здесь рокер поднял очень важную тему, и в этом его стоило бы поддержать - на классические дебаты украинские политики ходят крайне неохотно. Последний раз подобное случалось еще на выборах 2004 года. Ведь закон о выборах президента такую форму агитации, как теледебаты в прямом эфире, предполагает и регламентирует, но никоим образом не обязывает принимать в ней участие.

В принципе, почти все рейтинговые кандидаты уже принимали участие и продолжают ходить на политические ток-шоу, которые, конечно не дебаты, но могут служить неким их эрзацом, но здесь все не так просто. Например, в эфире телеканала "1+1", самые рейтинговые претенденты на булаву во главе с Юлией Тимошенко уже "подебатировали". В студии вместе с Тимошенко сошлись Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь. Вот только заняты они были преимущественно не спорами друг с другом, а совместной критикой действующего главы государства. Его, естественно, тогда в эфире не было. Как не было и главного комика всея Украины Владимира Зеленского.

Увы, после скандала с посольской встречей, на которой Зеленский не смог внятно ответить ни на один поставленный вопрос, вряд ли стоит ждать его дебатного запала на любом телеканале. К тому же, в СМИ появилась информация, что в штабе запретили Зеленскому вообще появляться на публике, что уж говорить о дебатах. В общем, что касается требования о дебатах, все кандидаты должны получить "незачет". Однако кампания еще далеко не закончена и у каждого есть возможность исправить ситуацию.

Второе требование Вакарчука - кандидат в президенты должен назвать имена всех членов своей команды - будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ. Здесь все тоже выглядит логично за исключением, возможно, руководства Службы внешней разведки - должность весьма непубличная, и "светить" возможные варианты, наверное, не стоит.

Среди кандидатов - "тяжеловесов" этому критерию отвечают пока немногие, да и те не полностью. Свою команду представил, например, Анатолий Гриценко. Он считает, что Службу безопасности Украины должен возглавить экс-замглавы СБУ Виктор Трепак. Пост министра обороны Анатолий Гриценко приготовил для кадрового военного, полковника запаса Ивана Апаршина. Лидер "Гражданской позиции" назвал и фамилию будущего главы Национального банка Украины - им может стать банкир и экономист Александр Савченко. Это можно зачесть в плюс "честному полковнику", а вот крайне важную фигуру будущего генпрокурора Гриценко пока не называет.

Частично последовал требованию Вакарчука Андрей Садовый. Политик заявил, что генпрокурором видит вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид - весьма небесспорная кандидатура, следует сказать. В роли министра обороны Садовый видит народного депутата Тараса Пастуха, так как тот "знает, что такое война, не из книжек". О министре иностранных дел и главе СБУ мэр Львова предпочел не говорить, так как они работают за границей, и такой анонс "создал бы им проблемы". Что же касается главы Нацбанка, то при президенте Садовом им может стать председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

Единственный, кто полностью соответствует этому требованию - это действующий глава государства. Причем соответствует автоматически - все указанные вакансии в нынешней власти уже заняты людьми Порошенко. Более того, уже давно можно делать некоторые выводы, как успешно они справляются с возложенными обязанностями, а не гадать - сможет или не сможет. Следовательно, Порошенко тоже "выполнил" критерий Вакарчука.

Третий критерий от музыканта: претендент на президентское кресло должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

Этому критерию могут отвечать только те, кто, кто уже побывал на сколько-нибудь высокой должности во власти. Под это определение подходят в первую очередь Порошенко и Тимошенко. Остальные кандидаты-тяжеловесы на высшие посты не избирались, но были министрами, как Гриценко и Бойко, народными депутатами, как Олег Ляшко, или мэрами, каковым все еще является Садовый. Так что с них спрос хоть несколько меньше, чем с первых двух, ввиду явно меньших возможностей, но и совсем быть вне конкурса, как Зеленский, они не могут.

Итак, как обстоят дела с выполнением обещаний у дважды экс-премьера Юлии Тимошенко? В разное время она использовала разные лозунги давала много надежд украинцам. Тут можно вспомнить и создание системы правосудия с нуля, непонятный "антикорупционный прорыв", построение новых нефте- и газопроводов, а также создание автомобильных коридоров, ликвидацию НДС, энергоэффективный "прорыв" (уменьшение зависимости от монопольного импорта энергоносителей), контрактную армию...

Список этот по сути стремится к бесконечности, но его интересной деталью есть то, что много обещаний Тимошенко довелось выполнить ее оппонентам - например, повышение соцвыплат при рождении ребенка произошло при Януковиче, дороги начали массово ремонтировать при Порошенко и далее по списку. То есть, здесь у Тимошенко жирный минус.

Что же касается Порошенко, то он тоже наобещал много чего, но некоторые обещания все же выполнил. Например, Украина получила безвизовый режим в Евросоюз, заложены реформы децентрализации, образования и медицины. В Украине по сути возродилась армия, создана система антикоррупционных органов - то есть, если не балл в плюс, то хоть "половинку" наскрести можно.

Остальные обладатели рейтингов много чего обещают, но с выполнением своих обещаний у них все гораздо хуже, чем у двух основных кандидатов. Да и ко всем этим обещаниям избиратель давно привык и не обращает на них особого внимания. Ляшко может хоть каждый день может обещать рай для коров в Украине, Гриценко назначать на должности исключительно "честных", а Каплин снижать цену на газ хоть в десять раз, воплотить это в жизнь просто невозможно.

Отдельного упоминания в контексте соответствия третьему условию заслуживает Садовый. Он, как известно, уже давно и настойчиво сватает Вакарчука себе в команду и не преминул случаем и тут попроситься в союзники. Мэр Львова сразу же после появления "условий Вакарчука" публично ответил тому, что, дескать, соответствует всем трем критериям. Правда, в том, что касается выполненных обещаний, Садовый ограничился лишь "помог городу развиваться" и послал Вакарчука читать программу на его официальном сайте.

Кто же лучше других соответствует условиям Вакарчука? Внимательно рассмотрев ситуацию с каждым требованием, может сложиться впечатление, что он в своей обычной манере ничего не говорить прямо выделяет из массы кандидатов действующего президента. И если с дебатами у всех в графе ноль, то с двумя другими условиями Порошенко выглядит заметно предпочтительней остальных. Более того, некоторые пассажи Вакарчука почти повторяют президентские предвыборные слоганы. "Не лозунги на билбордах, а конкретные действия", например.

Но еще более важно не то, кто критериям соответствует, а то, кто под них никак не подпадает. А здесь явный "фаворит" - Владимир Зеленский. Дебаты комику запретил штаб, команды у него нет вообще, а выполнять свои обещания он в принципе не мог, занимаясь шутками да съемками в кино.

Собственно, Вакарчук и ранее неоднократно высказывался что "не знает такого политика, как Зеленский". Так что, складывается впечатление, что "критерии Вакарчука" - это такая сильно закамуфлированная агитация за Порошенко и совсем не сильно закамуфлированная агитация против Зеленского. Но не нужно думать, что Вакарчук в данном случае играет роль скрытого VIP-агитатора действующего президента. Если и играет то совсем чуть-чуть, на нынешнем этапе критиковать всех кандидатов и особенно Зеленского вполне в интересах самого Вакарчука, если он и правда "в деле", как обещал в сое время.