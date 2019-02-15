44 кандидата в президенты. Все, что нужно о них знать

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

ЦИК утвердила 44 кандидата на пост президента Украины. В зависимости от шансов и роли на выборах их можно разбить на пять категорий

Фавориты

Это кандидаты, реально борющиеся (и имеющие шансы) за выход во второй тур. От всех предыдущих президентских выборов нынешние отличаются тем, что нет пары явных лидеров гонки, а потому нет войны "стенка на стенку". Есть полдесятка конкурирующих лагерей (по доминирующим лозунгам их можно условно характеризовать как патриоты, популисты, антикоррупционеры, "противсихи" и пророссийские), внутри которых - собственная вражда.

Среди патриотов фаворит на выход во второй тур - нынешний президент Украины Петр Порошенко. Формально он беспартийный самовыдвиженец, реально опирается на структуры партии БПП "Солидарность". Его уполномоченным представителем в ЦИК стал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции БПП Руслан Князевич, доверенным лицом в общегосударственном округе - глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, член фракции БПП Нина Южанина.

Для кампании Порошенко выгодно, что у него не будут оттягивать голоса ни Виталий Кличко, ни Арсений Яценюк, ни Святослав Вакарчук. Все они решили не баллотироваться, но, впрочем, не заявили о поддержке Порошенко, а предпочли сохранить нейтралитет. Они не присутствовали на форуме "От Крут до Брюсселя", где Порошенко объявил о своем решении выдвинуться на второй срок. Партия УДАР Виталия Кличко и возглавляемая Яценюком партия "Народный фронт" тоже не объявили публично о поддержке Порошенко.

Но в форуме "От Крут до Брюсселя" участвовали и выступили там в пользу Порошенко спикер парламента, член политсовета НФ Андрей Парубий и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которую партийный сайт УДАРа постоянно именует нардепом от УДАРа.

В телеэфире Порошенко поддерживается "5 каналом" и "Прямим каналом". Тот факт, что решили не участвовать в гонке Яценюк и Вакарчук, - возможно, это сигнал о том, что каналы Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, "Новый" и др.) останутся как минимум нейтральными к Порошенко.

Среди популистов фаворит на выход во второй тур - глава партии "Батьківщина" и ее парламентской фракции Юлия Тимошенко, выдвинутая своей партией.

Уполномоченным представителем Тимошенко в ЦИК стал глава парламентского комитета по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления, замглавы партии "Батьківщина" Сергей Власенко, доверенным лицом в общегосударственном округе - Владимир Матвийчук, который с марта 2014 г. по март 2015-го работал в Минфине на должности замминистра - руководителя аппарата. В телеэфире Тимошенко поддерживается каналами Игоря Коломойского ("1+1" и др.).

Среди антикоррупционеров фаворит на выход во второй тур - глава координационного совета и выдвиженец партии "Громадянська позиція", экс-министр обороны Анатолий Гриценко (сейчас он числится доцентом кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия").

Помимо своей партии Гриценко поддерживается Европейской партией Украины и партиями, именующими себя Общественным движением "Хвиля" и Общественным движением Николая Томенко "Рідна країна", а также внефракционным нардепом Виктором Чумаком (он возглавил избирательный штаб Гриценко), нардепами из БПП Светланой Залищук (она официально стала советником Гриценко по международным вопросам), Сергеем Лещенко и Мустафой Найемом.

Среди "противсихов" фаворит на выход во второй тур художественный руководитель ООО "Квартал 95" Владимир Зеленский. Формально беспартийный, выдвинут партией "Слуга народа", которую возглавляет Иван Баканов, числящийся руководителем ООО "Квартал 95" и "Студия Квартал 95". Поддерживается каналами Коломойского.

Среди пророссийских кандидатов фаворит на выход во второй тур - внефракционный нардеп Юрий Бойко. Он самовыдвиженец, хотя числится сопредседателем партии "Оппозиционный блок". Возглавлял список этой партии на прошлых парламентских выборах и был сопредседателем ее фракции, но в ноябре 2018-го решил создать предвыборный альянс с партией "Опозиційна платформа - За життя" и за это изгнан из фракции "Оппоблока". Поддерживается телеканалами Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина ("Интер", НТН и др.), Тараса Козака и Виктора Медведчука (NewsOne, "112 Украина").

Партия "Опозиційна платформа - За життя" возглавляется Вадимом Рабиновичем, а Медведчук и Козак являются соответственно председателем и членом ее политсовета. Левочкин изгнан из фракции "Оппоблока" вместе с Бойко, вслед за ними сами ушли из нее Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе. Однако в ней остались Рабинович, Козак и еще несколько депутатов, поддерживающих Бойко и Медведчука (в том числе Наталия Королевская, Юлия Левочкина, Василий Нимченко, Игорь Шурма, Нестор Шуфрич). В число доверенных лиц Бойко в общегосударственном округе вошли четыре нардепа - Иоффе, Королевская, Рабинович и Шуфрич.

Паровозы партий

Это кандидаты, использующие нынешние президентские выборы для раскрутки своих партий, в надежде, что они попадут в новый парламент и смогут создать там собственные фракции. Для этих кандидатов принципиально важно преодолеть планку 5% (действующий ныне барьер для прохождения партий в Верховную Раду) или хотя бы 2% (начиная со следующих парламентских выборов таков будет барьер для получения партией госфинансирования ее уставной деятельности, сейчас он составляет 5%).

На электоральном поле патриотов с Порошенко конкурирует глава секретариата и выдвиженец партии "Свобода" Руслан Кошулинский. Он работает не только на прохождение "Свободы" в парламент, но и на ее победу на местных выборах на Галичине и, в частности, на свою собственную победу на выборах мэра Львова в 2020 г.

Помимо "Свободы" Кошулинский поддерживается также внефракционным нардепом Дмитрием Ярошем, партиями "Правый сектор", ОУН, КУН, праворадикальной общественной организацией "С14". Для кампании Кошулинского выгодно, что не баллотируется внефракционный нардеп Андрей Билецкий, возглавляющий партию "Национальный корпус". Контролируемые Билецким "Национальные дружины" (как и оказывающий им протекцию министр внутренних дел, член политсовета НФ Арсен Аваков) объявили, что взяли на себя функцию контроля над выборами, хотя на самом деле события вокруг дела Гандзюк говорят об обострении по линии Банковая - МВД.

На электоральном поле популистов с Тимошенко конкурирует Олег Ляшко - глава и выдвиженец Радикальной партии Олега Ляшко. Исполкомом этой партии руководит Юрий Зинченко - бывший гендиректор Мариупольского меткомбината им. Ильича, входящего в состав принадлежащего Ринату Ахметову холдинга "Метинвест".

Также и в телеэфире Ляшко поддерживается каналами Ахметова ("Украина" и др.). При этом Ляшко пытается бороться и за патриотически настроенных избирателей. Именно с этих позиций он наступает на Тимошенко, называя ее "московська зозуля".

С противоположного, пророссийского фланга пытается отхватить у Тимошенко кусок электорального поля популистов глава и выдвиженец партии "Відродження" Виктор Бондарь. В июне 2015 г. эта партия сколотила в Верховной Раде собственную депутатскую группу из мажоритарщиков. Сейчас она насчитывает 24 депутата, ее сопредседателями являются Бондарь, избранный в парламент на Хмельнитчине, и Виталий Хомутынник, избранный в Харькове.

Сейчас партия "Відродження" озабочена не только прохождением в парламент, но и своими шансами на местных выборах в ключевых для нее регионах. На прошлых местных выборах, в октябре 2015-го, благодаря союзу с мэром Харькова Геннадием Кернесом партия стала лидером на Харьковщине, завоевав 50 мандатов из 120 в облсовете и 57 из 84 в горсовете Харькова. На Днепропетровщине, где Бондарь возглавлял облгосадминистрацию с сентября 2007 г. по февраль 2010-го, партия заняла четвертое место (10 мандатов из 120 в облсовете).

На Бондаря, как и на Кернеса, имеет влияние Коломойский, который может рассматривать "Відродження" как еще одну корзину для раскладывания яиц.

Ну а задача-минимум Бондаря - создать задел для "Відродження" (и для себя лично, если не удастся попасть в парламент) на местных выборах на Хмельнитчине.

На электоральном поле антикоррупционеров и "противсихов" с Гриценко и Зеленским конкурирует мэр Львова, лидер и выдвиженец партии "Самопоміч" Андрей Садовый. Он также заручился поддержкой партии "Демальянс" и располагает "Телеканалом новин 24".

В октябре 2018 г. Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра Львова (но пообещал, что "Самопоміч" выдвинет "достойного кандидата"), а в начале января 2019-го вообще переехал в Киев, чтобы сосредоточиться на президентской кампании, которая затем перейдет в парламентскую. Похоже, Садовый проникся предчувствием, что если "Самопоміч" не попадет в новый парламент, то Львов она тоже потеряет (его поделят "Свобода" и БПП, который может выдвинуть на пост мэра Львова нынешнего главу ОГА Олега Синютку).

На пророссийском электоральном поле у Бойко сразу два серьезных конкурента. Во-первых, это креатура Ахметова Александр Вилкул. В последние недели он проводит встречи с трудовыми коллективами прямо на предприятиях Ахметова, а в телеэфире его пиарят каналы Ахметова.

Вилкул был №2 в списке "Оппоблока" на прошлых парламентских выборах и затем сопредседателем фракции "Оппоблока" вместе с Бойко, пока в этой партии не произошел раскол. Сама партия "Оппоблок" сейчас в юридически подвешенном состоянии, поэтому группа Ахметова решила не рисковать и выдвинуть Вилкула от "Партии мира и развития", которая была создана Вадимом Новинским в 2014 г. А чтобы избиратель не заметил подвоха, название этой партии расширили до "Оппозиционный блок - Партия мира и развития". Кстати, побочным эффектом всей этой истории стало возвышение Новинского - он теперь возглавляет парламентскую фракцию "Оппоблока", а Вилкул стал его замом.

Вторым конкурентом Бойко является внефракционный нардеп от Харьковщины Евгений Мураев. Он член и выдвиженец партии "Наши", основанной в 2015 г., располагает каналом "Наш". Задача-минимум Мураева - создать задел для своей партии на местных выборах на Харьковщине.

Технические

Командам фаворитов будут помогать многие кандидаты, у которых почти нет шансов провести в парламент собственные партии, но зато есть личные политические амбиции и/или меркантильные интересы. В частности, наблюдается целый ряд кандидатов, через которых команды Тимошенко или других фаворитов смогут наполнять своими людьми местные избиркомы и которые заодно будут использоваться для кампании против Порошенко.

Внефракционный нардеп от Мариуполя Сергей Тарута - член и выдвиженец партии "Основа".

В марте-октябре 2014-го возглавлял Донецкую облгосадминистрацию. Явный союзник Тимошенко, вел активнейшую кампанию против Валерии Гонтаревой, пока та возглавляла Нацбанк, да и после продолжал бить по ней. Нещадно критикует Порошенко.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец - беспартийная самовыдвиженка.

Была №3 в списке БПП на прошлых парламентских выборах, состоит во фракции БПП. Но при этом изо всех сил била и бьет по и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и ее медреформе. В этом пункте (да и не только в нем) Богомолец - единомышленница с Тимошенко.

Внефракционный нардеп от Ивано-Франковщины Александр Шевченко - член президиума и выдвиженец партии "Укроп", человек Коломойского.

Поскольку Коломойский лично участвует в этом партийном проекте (возглавляет комиссию партийного контроля "Укропа"), то Шевченко можно было бы отнести с натяжкой ко второй категории. Но этот проект выглядит слишком законсервированным.

Однако на парламентских выборах структуры "Укропа", скорее всего, будут использованы для создания сети структур партии "Слуга народа", которую поведет в Верховную Раду Зеленский.

А на местных выборах в 2020-м "Укроп" может быть реанимирован в отдельных регионах - это будет зависеть от результатов Зеленского и "Слуги народа" в 2019-м. Так что сейчас задача Шевченко локальная - готовить себе и "Укропу" задел на Прикарпатье и заодно быть техническим кандидатом команды Зеленского.

Глава и выдвиженец Социалистической партии Украины Илья Кива - явный человек Авакова, возглавляет Всеукраинский профсоюз Министерства внутренних дел. Откровенно работает против Порошенко и тем самым уже помогает основным его соперникам.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко - глава и выдвиженец партии, называющей себя Общественно-политическим движением "Справедливость". Был союзником Михеила Саакашвили и его партии "Рух новых сил". Прямо говорит о готовности объединять усилия с Тимошенко и Садовым.

Экс-руководитель проекта "Слідство.інфо" на интернет-телеканале "Громадське" Дмитрий Гнап - член и выдвиженец партии "Сила людей", числится физическим лицом - предпринимателем. Специализировался на черном пиаре против Порошенко.

В то же время есть целый ряд технических кандидатов противоположного толка. Их может использовать команда президента для наполнения местных избиркомов своими людьми и заодно для кампании против Тимошенко и других основных соперников Порошенко.

Мажоритарщики

Для некоторых кандидатов участие в президентской гонке - это способ укрепить позиции в своем мажоритарном округе в преддверии парламентских выборов. Конечно, это не исключает возможности, что они подыграют кому-то из фаворитов.

В списке кандидатов видим таких мажоритарщиков, как внефракционный нардеп от Ивано-Франковщины Юрий Деревянко (член и выдвиженец партии "Воля"), внефракционный нардеп от Львовщины Дмитрий Добродомов (глава и выдвиженец партии, называющей себя Общественным движением "Народный контроль"), нардеп от Николаевщины, член фракции БПП Аркадий Корнацкий (числится беспартийным самовыдвиженцем, глава партии "Рух вільних селян", учрежденной 27 января 2018 г. и еще не зарегистрированной), внефракционный нардеп от Днепропетровщины Виталий Куприй (самовыдвиженец, человек Коломойского).

Внефракционный нардеп от Ивано-Франковщины Юрий Владимирович Тимошенко - беспартийный самовыдвиженец. Состоял во фракции НФ до 17 января 2019 г., после чего формально покинул ее. Возможно, какая-то мелкая доля избирателей Юлии Владимировны Тимошенко промахнется и поставит галочку напротив этого кандидата.

Внефракционный нардеп Виктор Кривенко - глава и выдвиженец партии "Народный Рух Украины". На прошлых парламентских выборах был №5 в списке "Самопомочі". Сейчас может быть брошен в бой против Тимошенко и Садового.

Первый зам командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос - беспартийный выдвиженец партии "Воины АТО". Лично командовал обороной Краматорского аэродрома, 8 сентября 2014 г. награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Может помочь в дискредитации Гриценко за развал армии, когда тот возглавлял Минобороны.

Профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик - беспартийный самовыдвиженец. С сентября 2014-го по октябрь 2018 г. возглавлял Аграрную партию Украины. В рейдерском захвате ее он обвиняет людей Тимошенко.

Роман Бессмертный, глава партии "Рух +380", учрежденной 26 января 2019 г. и еще не зарегистрированной, записан как беспартийный самовыдвиженец, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

В феврале-ноябре 2005-го был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы. Может помочь в дискредитации Тимошенко за ее деятельность на посту премьера.

Экс-ведущая программы "Підсумки" на "Прямом" канале Юлия Литвиненко - беспартийная самовыдвиженка, числится временно неработающей. Ее предвыборные плакаты оформлены в формате резко критичных вопросов Тимошенко, Зеленскому, Гриценко, Бойко и слегка критичных - Порошенко.

Для оттягивания голосов у Тимошенко на электоральном поле популистов будут использоваться нардеп от Полтавщины, член фракции БПП, официальный представитель Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде Сергей Каплин и пенсионер Александр Мороз (глава и выдвиженец Социалистической партии Александра Мороза, дважды экс-спикер Верховной Рады).

С помощью президентской кампании рассчитывают вернуться в число активных участников политической жизни директор Всеукраинской общественной организации "Вече Украины" Инна Богословская, глава Партии защитников Отечества Юрий Кармазин и бывший глава ГФС Роман Насиров. Ради этого они могут присоединиться к каким-то командам из первых двух категорий.

Отдельно стоит отметить кандидата, который может быть техническим у команды Бойко. Это глава и выдвиженец партии "Розумна сила" Александр Соловьев. Он родился в Красноармейске, в 1996-2010 гг. работал в органах внутренних дел и затем налоговой милиции на Донетчине, далее до 2015 г. работал в центральном аппарате МВД и Нацполиции, сейчас числится замдиректора юркомпании ФЭБ. В своей программе он обещает в течение месяца после инаугурации запустить процедуру принятия государственной доктрины военно-политического нейтралитета, вопреки курсу на вступление в НАТО, закрепленному в Конституции.

"Самопиарщики"

Будут заняты прежде всего самопиаром лидеры микроскопических партий (что, конечно, не исключает использования их в качестве технических кандидатов) - глава и выдвиженец партии "5.10" Геннадий Балашов (числится физическим лицом - предпринимателем, в 1998-2002 гг. был нардепом от Днепропетровска, но вряд ли сейчас у него там есть шансы), глава Патриотической партии Украины Николай Габер (самовыдвиженец, штатный помощник-консультант нардепа Андрея Реки из фракции НФ, был нардепом в 1998-2002 гг.), глава партии, именующей себя Общественным движением "Спільна справа", Александр Данилюк (самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"), глава и выдвиженец партии "Стабильность" Василий Журавлев (возглавляет Федерацию футбола Мариуполя), глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко (самовыдвиженец, был последним главой СБУ при Кучме).

Интересный способ самораскрутки выбрала партия "Патриот" (ее возглавляет бывший первый зам генпрокурора Николай Голомша). Она выдвинула своего рядового, но зато активного в медиа представителя - кандидата экономических наук Андрея Новака.

Просто имеют время, деньги и вдохновение, чтобы поразвлечься, несколько беспартийных самовыдвиженцев. Это глава правления общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина" Сергей Носенко, продюсер и владелец ООО "Люмпен Продакшн" Владимир Петров, беженец из Горловки Руслан Рыгованов и президент благотворительной организации "Успешная Украина", экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, сейчас вовсю замусоривающий информпространство шапками из Давоса.

