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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НАТО для Украины: О чем договорился Полторак в Брюсселе

10:47 15.02.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Несмотря на нытье скептиков и палки в колеса со стороны якобы дружественной нам Венгрии, Украина все же продолжает постепенно и целенаправленно двигаться в сторону НАТО. Также не менее важным является то, что НАТО делает заметные шаги навстречу Украине.

Несмотря на постоянные заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Будапешт и в дальнейшем продолжит блокировать проведение Комиссии Украина - НАТО, украинские и североатлантические представители продолжают встречаться, причем на высшем уровне.

Так, 13-14 февраля с визитом в штаб-квартире НАТО в рамках встречи министров обороны стран-членов Альянса находился министр обороны Украины Степан Полторак. В рамках визита он, среди прочего, встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стоит ли объяснять, что и сам визит, и встреча с главой Альянса были очень важными со всех точек зрения?

 

Самое важное, что мы должны вынести из этой встречи, это озвученная позиция генсека НАТО относительно сотрудничества с Украиной. В рамках диалога Столтенберг заявил о необходимости возобновления работы Комиссии Украина - НАТО. То есть того, что всеми правдами и неправдами блокирует Венгрия.

Мы уже писали, что Венгрия фактически прибегла к шантажу Североатлантического альянса с целью получения личной выгоды, ведь в мае 2018 года Столтенберг получил письмо за подписью венгерского премьера Виктора Орбана, в котором отмечалось, что Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для венгерского меньшинства на Закарпатье.

Правда, в НАТО на это блокирование не сильно обращают внимание и там, где можно его обойти, охотно обходят, а там где нельзя - давят на Венгрию. В частности, прошлым летом Йенс Столтенберг лично пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств 26 июня 2018 года, что ранее также неоднократно блокировала Венгрия. И такие примеры не единичны.

Также важно отметить, что Столтенберг заявил о необходимости увеличения интенсивности и улучшения динамики сотрудничества с Украиной по обеспечению дальнейшего стремления Украины войти в состав Альянса.

Другие министры обороны стран-членов НАТО также приветствовали евроатлантические стремления Украины, которые закреплены изменениями в Конституции Украины, и выразили убеждение, что этот стратегический выбор позволит Украине получить полноправное членство в Альянсе.

Также, по словам Полторака, в НАТО высоко оценили результаты военной реформы на основе Закона Украины "О национальной безопасности и обороне". В частности, союзники признали украинские достижения в этой сфере значительными и отметили прогрессивную энергию Украины в дальнейших этапах трансформации сектора безопасности и обороны для достижения военных критериев членства в НАТО.

Кроме Столтенберга, Полторак встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Она отметила, что сегодня наблюдается единодушная международная поддержка и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какие усилия Украина прилагает, чтобы сдерживать агрессию России и бороться за независимость и территориальную целостность.

Лора Купер отметила, что еженедельно в американском правительстве идет обсуждение того, какие действия нужно сделать, чтобы поддержать Украину. Здесь стоит вспомнить, что США и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против России из-за агрессивных действий в Черном и Азовском морях и незаконного захвата трех украинских кораблей и членов экипажей.

Кстати, командование НАТО и украинский министр обороны Степан Полторак также обсудили ситуацию с безопасностью в Азовском море. В частности, на неформальном завтраке, организованном британским министром обороны Гевином Уильямсоном, союзники выразили поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности, а также еще раз призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, захваченные в ноябре в Керченском проливе.

После встречи с союзниками Степан Полторак сообщил, что они готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины. В частности, в плане подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения.

 

Также в НАТО дали понять, что особое внимание при рассмотрении вопросов укрепления обороноспособности Украины будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооруженных сил Украины. В частности, уже в этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Среди прочего еще раз было обещано, что почти каждый месяц в украинские порты будут заходить корабли как постоянных военно-морских группировок НАТО, так и ключевых союзников, в том числе для того, чтобы проводить совместные учения с Военно-морскими силами Украины для повышения их возможностей.

В подтверждение этих деклараций генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе.

Кроме этого, можно вспомнить, что недавно было подтверждено проведение международных военных учений Sea Breeze 2019 летом этого года в Черном море.

Итак, как видим, в НАТО в очередной раз косвенно подтвердили, что Украина нужна Североатлантическому альянсу не меньше, чем Альянс нужен Украине. И это логично, ведь, во-первых, Украина является своеобразным щитом цивилизованной Европы на Востоке, а во-вторых, Украина для НАТО является неким полигоном для отработки новых тактических, военных, радиотехнических и других идей и решений.
 

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