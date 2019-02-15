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Небесный «Нептун». Какие преимущества получит авиационный вариант украинской ракеты
08:22 15.02.2019 |
Без сомнения реализация ракетной программы является на нынешнем этапе основной задачей для нашего военно-промышленного комплекса. Именно на развитие всего что связано с ракетами брошены колоссальные по меркам Украины государственные ресурсы.
Еще не раз в истории страны одновременно не реализовывались сразу три ракетных проекта: противокорабельной ракеты "Нептун", тяжелой реактивной системы залпового огня типа "Вільха" и даже оперативно-тактической ракеты "Гром-2". Понятно, что прогресс по ним разный - от заказа сотен корректируемых реактивных снарядов до проработки ракетного двигателя и основных элементов на параллельных курсах с ближневосточным заказчиком.
Но основные усилия все-таки сосредоточены на проекте противокорабельной ракеты и для этого есть серьезные основания - это прежде всего попытки России до предела обострить ситуацию на черноморско-азовском направлении с сильным желанием "соседа" полностью перекрыть наше судоходство в Азовском море.
Именно одним из факторов сдерживания агрессии наше военно-политическое руководство рассматривает и создание такого мощного оружия как "Нептун". Всем очевидно, что столь малый срок создать ракету "с нуля" не может даже продвинутое в военно-техническом отношении государство, поэтому в основе проекта лежат еще советские разработки. А именно ракета Х-35. Ее проектирование началось еще в СССР, а потом было завершено Россией.
Тем не менее, вряд ли стоит называть нашу ракету прямым клоном - в доведении ее до ума использовались уже современные наработки, причем большую часть пришлось делать заново - в Украине такое не выпускал никто.
Интересно, что с самого начала планируется делать аж три варианта "Нептуна" - корабельный (для ракетных катеров типа "Лань"), берегового базирования и авиационный. С последним до недавнего времени было непонятно - под какой именно самолет конструкторы планируют его подвешивать.
Все расставило на свои места интервью генерального директора КБ "Луч" Олега Коростелева одному из отечественных интернет-изданий. Дословно это звучит так - " В качестве воздушного носителя "Нептуна" выбран самолет Су-24М. Это достаточно мощная и тяжелая машина для того, чтобы вооружить ее крылатой ракетой. В этом году мы начнем заниматься проектированием. А в следующем году планируем перейти к практическому исполнению".
В принципе вполне ожидаемый вариант, так как российский аналог входит в состав бортового вооружения как Су-24, так и Су-30, МиГ-29, Су-35С. В принципе вариант не самый плохой, учитывая, что фронтовых бомбардировщиков Су-24 у нас на вооружении немало, они имеют неплохой задел для продления летного ресурса. Так, все самолеты Су-24М имеют значительный запас ресурса (около 1400 часов, наибольший - 2144 часа, наименьший - 933 часа). Их контрольно-восстановительный ремонт освоен на Николаевском авиаремонтном заводе, капитальный ремонт двигателей - на Луцком ремонтном заводе.
Ну и ясное дело в Воздушных Силах есть летный состав для машин этого типа. Попутно отметим, что Су-24 достаточно активно применялись в 2014 г. для поддержки действий группировки наших войск на Донбассе.
Возвращаясь к "Нептуну", стоит сказать, что благодаря использованию современной двухдиапазонной головки самонаведения от "Радионикс" нашим конструкторам удалось достичь большую дальность обнаружения целей, что нивелирует один из главных недостатков Х-35 - нашей ракетой станет возможно работать без опасности вхождения носителя в зону действия корабельной ПВО. А если окажется правдой, что в процессе доработки советского проекта нашим инженерам удалось использовать более энергоемкое топливо, что позволило увеличить дальность полета, то боевые возможности российского аналога даже близко не стоят с нашей ракетой.
Правда, пока непонятно удалось ли нашим конструкторам побороть еще одну "детскую болезнь" ракеты - относительно низкую скорость полета, в результате чего она имеют большие шансы быть сбитой на всех этапах. Однако есть все основания думать, что на выходе будет достаточно "энергичная" ракета, ведь в качестве маршевого двигателя на "Нептуне" будет стоять турбореактивный МС-400 производства "Мотор Січ". А этот серийный двигатель устанавливается даже на крылатых ракетах оперативно-тактического назначения (как, например, на белорусском "Аисте"), в качестве двигателя для беспилотников поставляется в Израиль, используется в ракетной программе Китая.
Не совсем ясно какая именно боевая часть будет установлена на корабельном варианте, однако в любом случае у украинских вооруженных сил появится возможность поражения с воздуха кораблей класса "корвет", "эсминец", "ракетный катер" и т.д. (водоизмещением до 5000 т). Причем для того, чтобы потопить эсминец понадобится две ракеты, а более мелкие "посудины" можно чисто теоретически топить с одной. Ведь судя по фото и видео наш "Нептун" сохранил особенность советского проекта, в котором осколочно-фугасная боевая часть заключена в проникающий кожух, обеспечивающий пробитие обшивки и массивных корпусных конструкций и оборудования корабля без разрушения самой боеголовки и ее "доставку" во внутренние отсеки корабля, где разрушающее действие будет максимальным.
Однако вряд ли стоит говорить, что создание авиационного варианта "Нептуна" такая уж простая задача, особенно в условиях, когда наша военная промышленность долгие годы находилась в "анабиозе". Ведь только для подготовки ракет к применению должен быть создан целый комплекс наземного оборудования, который включает в себя автоматизированную систему контроля ракет, комплект технологического оборудования, комплект грузоподъемных средств, транспортировочные тележки и многое другое. Всего этого на сегодня просто нет.
Как и нет отработанной методики применения - ведь фактически у наших летчиков нет опыта даже теоретического использования управляемых ракет класса "воздух-поверхность". Крайне ограниченно такие ракеты (правда весьма устаревшие Х-25) применялись летчиками штурмовиков Су-25 в ходе войны на Донбассе. Правда, без особого успеха и фактически пуски можно пересчитать что называется "по пальцам одной руки".
В любом случае появление в арсенале Су-24 такого мощного оружия как противокорабельная ракета "Нептун" позволит значительно усилить ударные возможности Воздушных Сил. А отработка методики и тактики применения позволит в будущем без труда адаптировать ее для западных машин, которые, несомненно, появятся у нас на вооружении рано или поздно.
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