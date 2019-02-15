Доллар резко подорожал на межбанке 14 февраля

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара поднялся на межбанке на 13 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,23-27,27 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Ощущается тотальный спад на рынке.

«Объем торгов сократились до минимума, совсем небольшие. Без очевидных предпосылок - ситуативный момент. При низкой ликвидности любое движение спроса или предложения провоцируют резкое курсовое движение. Сегодня победил спрос, отсюда и удорожание американской валюты», - прокомментировал ситуацию Гриненко.

Его коллеги высказались более категорично.

«Разворот рынка в направлении роста котировок доллара обусловлен окончанием ситуативного действия фактора покупки ОВГЗ нерезидентами и активизацией покупателей валюты, стремящихся успеть купить дешевле, что мотивирует продавцов придерживать валюту, а спекулянтов - раскачивать валютные качели», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Дополнительным фактором стало давление со стороны наличного рынка. Банкиры рассказывают о росте валютного спроса со стороны населения. Люди и мелкий бизнес пытаются пополнить свои валютные запасы на низком курсе доллара, по ходу играя на его повышение.

«Наличный рынок открылся котировками 27,12-27,18 грн./$, к середине дня они выросли до 27,19-27,25 грн./$», - уточнил Куринной.

В последний день недели никто не ждет серьезной раскачки на межбанке, потому радикальных прогнозов не дают.

«Старт межбанка завтра может быть очень широким - 27,15-27,30 грн./$. Вряд ли в пятницу доллар станет сильно дорожать, скорее всего, рынок будет ходить возле текущих уровней», - считает Гриненко. Олег Куринной согласился с ним - спрогнозировал торговлю в рамках 27,20-27,30 грн./$.