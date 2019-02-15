Финансовые новости
- |
- 15.02.19
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар резко подорожал на межбанке 14 февраля
23:17 14.02.2019 |
Курс доллара поднялся на межбанке на 13 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,23-27,27 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Ощущается тотальный спад на рынке.
«Объем торгов сократились до минимума, совсем небольшие. Без очевидных предпосылок - ситуативный момент. При низкой ликвидности любое движение спроса или предложения провоцируют резкое курсовое движение. Сегодня победил спрос, отсюда и удорожание американской валюты», - прокомментировал ситуацию Гриненко.
Его коллеги высказались более категорично.
«Разворот рынка в направлении роста котировок доллара обусловлен окончанием ситуативного действия фактора покупки ОВГЗ нерезидентами и активизацией покупателей валюты, стремящихся успеть купить дешевле, что мотивирует продавцов придерживать валюту, а спекулянтов - раскачивать валютные качели», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Дополнительным фактором стало давление со стороны наличного рынка. Банкиры рассказывают о росте валютного спроса со стороны населения. Люди и мелкий бизнес пытаются пополнить свои валютные запасы на низком курсе доллара, по ходу играя на его повышение.
«Наличный рынок открылся котировками 27,12-27,18 грн./$, к середине дня они выросли до 27,19-27,25 грн./$», - уточнил Куринной.
В последний день недели никто не ждет серьезной раскачки на межбанке, потому радикальных прогнозов не дают.
«Старт межбанка завтра может быть очень широким - 27,15-27,30 грн./$. Вряд ли в пятницу доллар станет сильно дорожать, скорее всего, рынок будет ходить возле текущих уровней», - считает Гриненко. Олег Куринной согласился с ним - спрогнозировал торговлю в рамках 27,20-27,30 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|А если вдруг? Может ли Зеленский выиграть второй тур
|Кейс Харона. Почему встревожиться должен Новинский
|ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко
|Суд отменил запрет Супрун быть и.о. главы Минздрава
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
|Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»
|Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
Это интересно
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий