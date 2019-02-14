Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
13:54 14.02.2019 |
В Сенате США представители Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который предусматривает усиление санкций против России, в том числе и за агрессию в Керченском проливе.
Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.
"Документ направлен на усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ в ответ на российское вмешательство в демократические процессы в мире и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту предлагается, в частности, ввести санкции против: свыше двух десятков агентов ФСБ, причастных к нападению на корабли украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захвата членов их экипажа.
Кроме того, предусматривается введение санкций против российской кораблестроительной отрасли в случае нарушения Россией свободы навигации в Керченском проливе и в мире, а также мероприятия против разработки нефтяных месторождений на территории РФ; российских государственных энергетических проектов за пределами страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
Это интересно
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании