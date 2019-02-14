В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ

В Сенате США представители Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который предусматривает усиление санкций против России, в том числе и за агрессию в Керченском проливе.

Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.

"Документ направлен на усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ в ответ на российское вмешательство в демократические процессы в мире и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту предлагается, в частности, ввести санкции против: свыше двух десятков агентов ФСБ, причастных к нападению на корабли украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захвата членов их экипажа.

Кроме того, предусматривается введение санкций против российской кораблестроительной отрасли в случае нарушения Россией свободы навигации в Керченском проливе и в мире, а также мероприятия против разработки нефтяных месторождений на территории РФ; российских государственных энергетических проектов за пределами страны.