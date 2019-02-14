Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура

Прокуратура заявляет, что дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных.

Об этом прокурор сказал в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова, передают Українськi Новини.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

Прокуроры выступили против самоотвода.

"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.

При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом.

Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

Как сообщали Українськi Новини, Кассационный уголовный суд Верховного Суда передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в районный суд Чернигова.

Ранее Генпрокуратура передала это дело для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.