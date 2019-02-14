Банкиры говорят о снижении активности на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

Как ни старались валютчики, однако не смогли раскачать безналичный курс доллара. 13 февраля валютный межбанк закрылся в том же курсовом коридоре, что и днем ранее - 27,10-27,14 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«Утром торговля начиналась более-менее живо, однако ее не поддержали крупнейшие игроки, потому активность достаточно быстро стихла. Объемы торгов в итоге получились очень скромные, и рынок топтался на месте», - описал он ситуацию. Объяснил это временным спадом активности в украинском экспорте.

Сказались и неравномерные выходы покупателей и продавцов доллара.

«Факторами влияния на разнонаправленные курсовые тренды сегодняшнего дня стало противостояние с переменным успехом предложения валюты со стороны экспортеров и покупателей ОВГЗ и спроса на нее со стороны энерготрейдеров и ритейлеров. При поддержке спекулятивной составляющей, ситуативно работающей в обе стороны», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На этом фоне финансисты на всякий чуть приподняли курсы валют в кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,10-27,15 грн./$, к середине дня они выросли до 27,12-27,17 грн./$», - уточнил Гриненко.

Тем не менее, банкиры продолжают верить в небольшое укрепление гривны.

«Думаю, 14 февраля межбанк будет открываться в рамках 27,08-27,15 грн./$. Если валютное предложение будет на сегодняшнем уровне, то котировки вполне могут остаться на текущих значениях. Если же продажи доллара подрастут, его курс может по чуть-чуть снижаться», - спрогнозировал Гриненко. Рядом находится и завтрашний прогноз Олега Куринного - 27,05-27,15 грн./$.