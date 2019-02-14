Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения

Кабинет Министров принял распоряжение №57-р от 13 февраля, которым разрешил исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности профильного министра за исключениям тех, которые являются исключительными полномочиями министра как члена Кабмина (в соответствии с постановлением №1096 от 17 июля 2003 года "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Министерства здравоохранения", - сказано в нем.

Сообщается, что это решение Кабмина позволит, в том числе, утвердить распределение вакцин и лекарств по регионам, отправить на лечение за границу 44 украинских граждан и продолжить строительство объектов в национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Супрун отстранена от должности и.о. министра на время рассмотрения судом иска депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), который требует установить факт отсутствия у нее полномочий министра.

Окружной административный суд Киева объяснил вынесение временного запрета Супрун наличием у нее гражданства США.

Сегодня, 13 февраля, Мосийчук подал в Раду постановление №10031, в котором предложил парламенту признать действия Супрун вредящими Украине.