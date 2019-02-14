Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
22:56 13.02.2019 |
Кабинет Министров принял распоряжение №57-р от 13 февраля, которым разрешил исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности профильного министра за исключениям тех, которые являются исключительными полномочиями министра как члена Кабмина (в соответствии с постановлением №1096 от 17 июля 2003 года "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия").
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.
"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Министерства здравоохранения", - сказано в нем.
Сообщается, что это решение Кабмина позволит, в том числе, утвердить распределение вакцин и лекарств по регионам, отправить на лечение за границу 44 украинских граждан и продолжить строительство объектов в национальной детской специализированной больнице "Охматдет".
Как сообщали Українські Новини, 5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Супрун отстранена от должности и.о. министра на время рассмотрения судом иска депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), который требует установить факт отсутствия у нее полномочий министра.
Окружной административный суд Киева объяснил вынесение временного запрета Супрун наличием у нее гражданства США.
Сегодня, 13 февраля, Мосийчук подал в Раду постановление №10031, в котором предложил парламенту признать действия Супрун вредящими Украине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
|Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»
|Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
|Доллар на межбанке не удержался ниже 27 грн./$. Снова прыгает
|Мосийчук vs Супрун: проект писали на ПК нардепа от Оппоблока
|Глава представительства МВФ оценил прогресс реформ в Украине
Это интересно
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены