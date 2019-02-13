Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ





Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество крупного производителя аммиака и азотных удобрений компания "ДнепрАзот" (Днепродзержинск, Днепропетровская область), Марганецкого горно-обогатительного комбината (Днепропетровская область), Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината (Покров, Днепропетровская область), а также Никопольского завода ферросплавов (Днепропетровская область).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Имущество арестовано по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Установлено, что Генпрокуратура расследует дело по факту завладения должностными лицами ПАО «КБ Приватбанк» в особо крупных размерах чужим имуществом - государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19,7 млрд гривен, а также выдачи в нарушение требований действующего законодательства кредитных средств на заранее невыгодных экономических условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, вследствие чего государство в лице Министерства финансов во избежание дестабилизации финансового рынка должно было за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд гривен осуществить национализацию ПАО «КБ Приватбанк», что привело к тяжким последствиям.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица Приватбанка в течение 2014 выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе «Приват», под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов.

Данные субъекты в свою очередь заключили соглашения, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures i nc., с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась.

Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены.

Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов и возврат средств в банковское учреждение.

В рамках этого дела суд арестовал имущество указанных предприятий.

В частности суд наложил арест на электровозы, тепловозы, думпкары, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям.

Речь идет об аресте более 1 300 единиц имущества.

Больше всего арестованного имущества принадлежит "ДнепрАзоту".

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро установила ущерб по делам Приватбанка в размере 150 млрд гривен.