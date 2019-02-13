Доллар на межбанке не удержался ниже 27 грн./$. Снова прыгает

Елена Лысенко / UBR.ua

12 февраля курс доллара приподнялся на 9 копеек, и закрепился в рамках 27,08-27,14 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На межбанке стал сокращаться валютный излишек.

С утра доминировали продажи «американца», и его выкупал Нацбанк: делал приобретения по 26,98 грн./$, и совокупно взял с рынка до $10 млн. Однако после того, как регулятор пополнил свои золотовалютные резервы и ушел с торгов, оказалось, что валютный избыток был совсем небольшим и доллар подорожал.

«Фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало кратковременное утреннее преобладание предложения валюты над спросом, позволившее регулятору выйти на рынок с выкупом валюты по курсу 26,98 грн./$, что активизировало спрос при минимальном предложении в ожидании результатов аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. В результате тренд развернулся в сторону роста котировок и сохранился в таком формате до окончания торгов», - подтвердил основной тренд директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Иностранцы, которые на прошлой неделе активно распродавали валюту перед скупкой украинских гособлигаций, сегодня никак не проявили себя на межбанке. Крупных продаж доллара с их стороны больше не фиксировалось.

В таком контексте немного подорожал наличный доллар в банковских кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,05-27,11 грн./$, к середине дня они выросли до 27,09-27,14 грн./$», - уточнил Куринной.

Тем не менее, финансисты не перестают говорить о возможном снижении валютного курса.

«Думаю, 13 февраля межбанк будет открываться очень широко - 27,0-27,15 грн./$. После чего доллар может продолжить понемногу дешеветь», - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной ждет торгов в рамках 27,00-27,10 грн./$.