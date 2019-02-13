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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Один в лодке, не считая Вакарчука. Как Порошенко обрекли на одиночество

18:22 12.02.2019 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Нынешние выборы президента Украины постепенно отходят от естественного формата "каждый сам за себя" к формату "все против Порошенко".

С выходом избирательной гонки на финишную прямую главные кандидаты на пост президента все меньше интересуются друг другом и все больше направляют свои орудия в сторону действующего главы государства Петра Порошенко. С одной стороны, это понятно и в какой-то степени неизбежно, ведь любому оппозиционеру проще и эффективнее строить свою кампанию на критике действующей власти. Но в то же время Петр Алексеевич с каждым днем все больше становится похожим на политика, у которого практически не остается верных друзей и союзников.

Все началось с того, что в эфире телеканала "1+1", принадлежащего опальному олигарху Игорю Коломойскому группа кандидатов в президенты из условного "первого эшелона" претендентов на булаву во главе с Юлией Тимошенко устроила шоу с подписанием Меморандума за честные выборы. Вместе с Юлией Владимировной документ подписали Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь, продекларировав таким образом обязательства "объединить усилия для противодействия фальсификации выборов". Это показательно единодушное решение сопровождалось достаточно жесткой пропагандистской "артподготовкой", во время которой каждый из участников пытался убедить избирателя, что именно Порошенко готовит масштабные фальсификации, поскольку для него это якобы единственный шанс остаться у власти, в отличие от кристально честной и благородной оппозиции, которая, конечно же, не будет использовать грязные технологии и Порошенко не позволит. Все это сопровождалось обращениями к министру внутренних дел Арсену Авакову с уверенностью, что тот обеспечит честное волеизъявление.

На следующий день к числу подписантов присоединился еще один кандидат, напрямую связанный с Коломойским, - Владимир Зеленский, окончательно оформив некую "антипорошенковскую коалицию" из большинства самых рейтинговых кандидатов: Тимошенко, Зеленский, Гриценко и Садового. Бондарь и Шевченко в этой компании скорее просто для создания массовости.

Буквально сразу же после подписания меморандума свой удар по Порошенко нанес и лично Садовый, опять-таки обвинив президента в нечестной политической игре. Мэр Львова собрал специальный брифинг под стенами Администрации президента, продемонстрировав журналистам некую помятую бумажку. Эта бумажка, по словам Садового, проект соглашения, предложенного лидеру "Самопомочі" Банковой в разгар "мусорного кризиса". Дескать, Порошенко шантажировал оппозиционера проблемами с мусором, требуя в обмен на прекращение мусорной блокады сдать свою фракцию под управление БПП. Никаких доказательств, кроме бумажки, которую любой школьник может напечатать на принтере, у Садового, разумеется, нет, как не последовало и объяснения, почему же он молчал о попытке шантажа все это время, но общая линия обвинений в нечестной игре была продолжена.

Эта же линия четко прослеживается и в реакции Тимошенко на скандал с ее однопартийцем Владиславом Мангером, обвиненным в организации убийства Екатерины Гандзюк и сопутствовавшим ему избиением полицейскими активистов С14, пришедших на митинг Тимошенко требовать не покрывать возможного убийцу. Юлия Владимировна назвала все происходящее провокацией Порошенко с использованием СБУ и С14, а дело против Мангера вообще назвала политически мотивированным.

Примечательна в этом контексте реакция Авакова, который формально заявляет о своей равноудаленности от всех участников избирательного процесса, но его риторика о необходимости защищать свободное волеизъявление вполне созвучна риторике Тимошенко. Ну а комментарий к задержанию и избиению активистов С14 в духе того, что это "ненормально, когда один кандидат засылает боевые группы на митинг другого", сложно протрактовать как-то иначе, кроме попытки встать на сторону Тимошенко.

Таким образом, можно констатировать, что против Порошенко объединили свои усилия сразу несколько рейтинговых кандидатов в президенты, которых осторожно поддержал министр внутренних дел. При этом партия Авакова "Народный фронт" в подавляющем большинстве соблюдает показательный нейтралитет, не выступая против Порошенко, но и не оказывая ему поддержки.

Особняком во всей этой истории стоит еще один рейтинговый кандидат и глава парламентской фракции Олег Ляшко. Он в настоящее время катается по регионам на агитационном "ляшкобусе" и во всей этой возне участия не принимает. Но и привычных обвинений вроде "московської зозулі" в адрес Тимошенко, которая является его главным конкурентом в борьбе за сельский электорат, или других оппозиционных кандидатов из уст Ляшко уже давно не звучит.

В конечном итоге вырисовывается не слишком приятная для Порошенко картина, что среди главных политических игроков практически не осталось тех, кто открыто или скрыто действовал бы на пользу главе государства. Таким мог бы быть Садовый (и даже был им некоторое время назад), который, чтобы обеспечить своей партии место в следующем парламенте, должен был сконцентрироваться не столько на критике Порошенко, сколько на отъеме электората у прямых конкурентов. Но похоже, что Садовый решил делать ставку на этих выборах на Тимошенко, надеясь, видимо, что в случае победы Юлии Владимировны ему будет проще остаться в высшей политической лиге.

Примечательно, что на днях у Садового с Тимошенко состоялась личная встреча за закрытыми дверями, о которой СМИ рассказала сама Тимошенко. По ее словам, встреча была "прекрасной", на которой говорили снова-таки о том, "как противодействовать фальсификациям, как противодействовать агрессии террора, который сегодня осуществляется на избирательные кампании". Кроме того, Тимошенко не исключила координацию с Садовым на парламентские выборы, "потому что страна должна иметь альтернативу, из кого выбирать".

Пассаж об альтернативе себе из уст Тимошенко звучит, конечно же, забавно, но главное тут то, что Юлия Владимировна, рассказывая о переговорах с Садовым, во-первых, продолжает свои попытки представить Порошенко неким абсолютным злом (ни дня не должно пройти без криков о фальсификациях и противостоянии им), а во-вторых, что именно Тимошенко объединяет вокруг себя силы добра для противостояния этому вселенскому злу, даже если с этим альтернативным добром у нее есть некие разногласия.

В одиночку противостоять всем кандидатам во главе с Тимошенко Петру Алексеевичу будет, конечно же, непросто, но помощь ему может прийти с достаточно неожиданной стороны. В интересах Порошенко может сыграть уже списанный со счетов на этих выборах рокер Святослав Вакарчук. Ранее "ДС" уже писала, что для лидера "Океана Эльзы", который отказался от баллотирования в президенты, нынешняя президентская кампания может тем не менее стать определяющей в дальнейшей политической карьере. Сейчас ему лучше всего наблюдать с высоты своего отстраненного положения за ожесточенной борьбой, чтобы выйти на арену уже на парламентских выборах, когда его главные конкуренты за звание "третьей силы" и "нового лица" будут изрядно потрепаны президентской гонкой и наберутся грязи и негатива. При этом есть высокие шансы, что результаты и Садового, и Гриценко, и даже Зеленского могут оказаться далеко не впечатляющими и на их фоне "свежий" Вакарчук окажется в выигрыше.

Но для того чтобы этот сценарий осуществился, Святослав должен не просто отстраненно взирать на происходящее, но и с высоты своего незаинтересованного положения всячески критиковать конкурентов. Собственно, он уже и начал это делать в своих интервью недавней критикой Зеленского. Таким образом, решая свои личные политические задачи, Вакарчук может оказаться единственным, кто может подыграть одинокому Порошенко.
 

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