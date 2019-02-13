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Как модернизированный Т-64БВ становится главным танком ВСУ
09:19 12.02.2019 |
Несмотря на год выборов и политические неурядицы, модернизация вооруженных сил продолжается по плану.
И свидетельство этому - продемонстрированный на днях ролик от "Укроборонпрома", в котором рассказывается о программе модернизации парка основных танков нашей армии Т-64.
Хотя для военных наблюдателей такая масштабная программа давно уже не является чем-то новым, однако широкая публика, наверное, впервые узнала о существовании такой модификации танка Т-64БВ как "Т-64БВ образца 2017 г.".
Практически сразу после окончания активной фазы боевых действий на Донбассе весной 2015 г. стартовал процесс разработки вариантов модернизации парка Т-64. Причем был учтен как опыт боевых действий, так и общемировые тенденции. А во всем мире военные уже давно пришли к выводу, что каких-либо кардинальных прорывов за последние 40-50 лет в конструкции корпуса, ходовой части, устройства башен и орудий танкостроители не совершили. И поэтому вся модернизация касается совершенствования динамической защиты, средств активной защиты, комплексов оптико-электронного противодействия лазерному дальнометрированию и целеуказанию противника.
Поэтому и отечественный военно-промышленный комплекс в первую очередь сделал ставку на модернизацию системы управления огнём, приборов наблюдения и наведения, навигационной аппаратуры без внесения кардинальных изменений в основную базовую конструкцию.
Первым делом очень тяжело и мучительно стали дорабатывать систему динамической защиты. Дело в том, что нужно было быстро решить проблему установки профилированных кумулятивных элементов на основе гексогена абсолютно нового современного комплекса "Нож" в стандартные коробки советского комплекса "Контакт-1". В итоге задача была решена и новый вариант "Ножа" получил обозначение "Щит-64". Установка новой системы динамической защиты значительно повышает боевую устойчивость танка в бою даже по сравнению с новейшими модификациями российских Т-72.
Кроме того, коренным образом была модифицирована систему управления огнем, а также радиооборудование танка. Так, на новой модификации установлены тепловизионные приборы наблюдения производства фирм "Тримен-Украина" и UaRpa для всех членов экипажа, а также новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" (фактически локализованная версия Мотороллы).
Таким образом, экипаж получал возможность обнаружения, распознавания и уничтожения противника и днем, и ночью на расстоянии более 1,5 км, а также помехозащищенную связь на дистанции до 70 км.
И еще - впервые танковые экипажи получили возможность держать устойчивую связь с пехотными подразделениями на поле боя. Так как до этого их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установка на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танка, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.
Еще одним важным элементом модернизации стала установка навигационного оборудования (устройств спутниковой навигации типа СН-4215) производства государственного предприятия "Оризон-Навигация". Причем наблюдается и элемент стандартизации - так как устройства этого типа уже устанавливаются на бронетранспортерах БТР-3,4 и броневиках "Дозор-2". Причем, что интересно, - в связке с цифровыми радиостанциями СН-4215 может работать в качестве информационной системы, которая позволяет обмениваться оперативной навигационной информацией между разными объектами системы.
Такая система позволяет вывести на абсолютно другой уровень оперативно-тактическое управление танковым подразделением во время боя. Экипаж теперь может, например, в любое время суток передавать на командный центр координаты цели. Это резко уменьшает время реакции и делает управление ходом боя (и операции в целом) более гибким.
При этом, учитывая реалии продолжающейся войны на Донбассе, был отработан вариант модернизации танков прямо в полевых условиях или в месте постоянно дислокации. Для этого все элементы модернизации выполнены так, что не требуют изменения электрической сети и устанавливаются прямо на штатные крепления. Таким же образом выполнены и элементы "Щит-64".
Все это позволило в кратчайшие сроки модернизировать к зиме 2019 г. матчасть как минимум пять батальонов, а это ни много, ни мало - 150 танков. Реально же "танков Т-64БВ образца 2017 г." в войсках еще больше - так как сейчас на капитальный ремонт на Харьковский бронетанковый завод массово отправляют более "древние" Т-64Б, на которые наваривают крепления для элементов динамической защиты. По расположению блоков этот вариант даже лучше и эффективнее, чем модернизированные в поле.
И самое главное - что модернизированные машины по своим боевым возможностям мало чем будут уступать современным моделям. И при их модернизации используются компоненты, узлы и детали исключительно отечественного производства с долей западных, но без российских.
Как видится, для развития своего танкового парка Украина приняла достаточно взвешенное и правильное решение - модернизация всегда была, есть и будет на порядок дешевле производства новой техники. Тем более что альтернативы особо и нет - тот же Т-64 не выпускается с 1987 г., а выпуск новейшего "Оплота" только разворачивается и насытить войска новой техникой удастся еще не скоро.
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