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Крупные продавцы продолжают снабжать мужбанковский валютный рынок валютой
23:57 11.02.2019 |
11 февраля безналичный курс доллара упал на 15 копеек, и закрепился в рамках 27,0-27,05 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Поначалу валютный ценник пытались приподнять, однако после появления крупных продавцов, произошел курсовой откат.
«Сегодняшний ход торгов можно назвать зеркальным отражением пятничного сценария: утренний рост котировок доллара стал продолжением пятничного тренда и спекулятивных движений на фоне роста гривневого ресурса в системе, но выход крупных продавцов валюты остудил девальвационный пыл и вернул котировки к психологической отметке 27 грн./$, к которой вслед за межбанком стал дрейфовать и наличный рынок», - объяснил ситуацию Куринной.
По словам казначеев, валютой рынок обеспечивали украинские предприятия-экспортеры.
После просадки безналичных котировок, опустились и наличные цены в кассах. «Наличный рынок открылся котировками 27,17-27,24 грн./$, к середине дня они снизились до 27,07-27,13 грн./$», - уточнил Куринной.
Завтра финансисты не ждут резких курсовых движений. Ожидается торговля в рамках 27,0-27,10 грн./$.
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