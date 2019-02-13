Финансовые новости
- |
- 13.02.19
- |
- 22:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уровень теневой экономики в Украине за 9 мес. 2018 года снизился до 32% - МЭРТ
23:44 11.02.2019 |
Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2018 года снизился на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в обнародованном в понедельник отчете Минэкономразвития (МЭРТ).
"Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, показали сокращение по сравнению с девятью месяцами 2017 года", - отмечается в документе.
При этом расчеты по двум другим методам не выявили изменений, свидетельствуют данные министерства.
Как отмечает МЭРТ, детенизация стала следствием сохранения положительных экономических тенденций и признаков общей экономической стабилизации, усиления рыночных тенденций и постепенной оптимизации формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политикой. Положительной динамике способствовало также сохранение благоприятных условий ведения бизнеса, о чем, по мнению авторов отчета, свидетельствует высокий уровень деловой активности и улучшение ожиданий.
В то же время, динамика детенизации украинской экономики сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно отображаются на развитии экономики страны в целом, в частности, наличием неподконтрольных территорий и сохранением вызовов стабильного функционирования финансовой системы, говорится в документе.
"Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что 32% - это наиболее низкий уровень за последние десять лет из расчета за период девять месяцев каждого года", - указывается в отчете.
Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения - розничный товарооборот" - 49% ВВП, что на 3 п.п. ниже по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Это сопровождалось ростом торговли в легальном секторе большими темпами, отмечает отчет. В то же время усовершенствованный метод "расходы населения - розничный товарооборот" засвидетельствовал рост на 2 п.п. - до 55% ВВП, что в МЭРТ поясняют ростом покупательской способности.
Электрический метод показал снижение уровня теневой экономики на 1 п.п. - до 22% ВВП.
При этом расчеты по монетарному методу не показали изменений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - соответствующий показатель остался на уровне 23% ВВП, как и усовершенствованный монетарный метод - на уровне 38% ВВП.
Уровень теневой экономики по методу убыточности предприятий - до 22% ВВП, что соответствует уровню аналогичного периода 2017-го.
МЭРТ зафиксировал по методу убыточности увеличения уровня теневой экономки в четырех секторах: "транспорт и складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность", перерабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, "финансовая и страховая деятельность". Тенденция к сокращению "тени" сохранилась в добывающей промышленности и строительстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Мосийчук vs Супрун: проект писали на ПК нардепа от Оппоблока
|Глава представительства МВФ оценил прогресс реформ в Украине
|Один в лодке, не считая Вакарчука. Как Порошенко обрекли на одиночество
|Запрет Супрун руководить Минздравом в обеспечение иска Мусийчука стало фактическим разрешением спора до его рассмотрения - юристы
|Как модернизированный Т-64БВ становится главным танком ВСУ
|Крупные продавцы продолжают снабжать мужбанковский валютный рынок валютой
Это интересно
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены
|Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
|Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
|«Троянский конь» против рака: новое лекарство британских ученых