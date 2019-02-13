В последние два года ландшафт украинского рынка LPG сильно изменился

Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95»/ EnKorr

В 2018 г. Украина продолжила путь к статусу крупнейшего рынка Восточной Европы, вплотную подойдя к Польше по объемам потребления автогаза. Схожесть стран проявляется не только в объемах, но и в вариантах снабжения, когда ресурс поступает со всех сторон по самым различным контрактам. В последние два года ландшафт украинского рынка сильно изменился благодаря выходу на него тяжеловесов с TERM-контрактами. И хотя украинское направление до сих пор одно из наиболее ликвидных для поставщиков соседних стран, мест для риска предостаточно. Главной проблемой остается отсутствие адекватных ценовых ориентиров, что делает бизнес абсолютно непредсказуемым.

Премия за стабильность

Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Украину в 2018 году стала Proton Energy S.A., оперирующая ресурсом «Роснефти». Имея TERM с российской компанией на 43 тыс. т в месяц, швейцарский трейдер Нисана Моисеева отправлял в Украину ежемесячно в среднем по 40 тыс. т. Основную часть года трейдер отработал с украинскими контрагентами по длинным контрактам с премией +$22 к индексу Argus DAF Brest, которая сейчас кажется фантастической. Однако в среднем по году условия Proton Energy оказались на $4/т выгоднее других контрактов, привязанных к украинской котировке. Основным же преимуществом трейдеры называют незыблемость отгрузок, включая самые «проливистые» месяцы с мая по сентябрь, когда все направления начинает лихорадить. Весь бойкий период, за исключением сентября, закупка у Proton была выгоднее казахских поставок. А в ноябре, когда рынок основательно «подсох», Proton был дешевле ТШО с «Лукойлом» на $45/т. Вероятно это предопределило рекордный объем поставок «швейцарцев» в декабре - почти 50 тыс. т.

Ровное прохождение года создало условия для переподписания контрактов на 2019-й с премией $11/т. Нельзя сказать, что этот процесс прошел спокойно, смятения добавил выход на рынок компании «Укрэнерджи» с объемами «Лукойла», но в итоге Proton распределил весь объем. «Это однозначно не сверхприбыльные условия, но результаты 2018 г. и гарантия поставок делают терм Proton'а выгодным, и не только для розничных сетей», - говорит один из контрагентов швейцарского трейдера.

Состав покупателей насчитывает 12 компаний, потеряв за год только SOCAR, который опрометчиво разорвал контакт еще в феврале 2018 г. Крупнейшие контрагенты - «БРСМ-Нафта», ОККО и «Еврогазгрупп». Отметим, что «Роснефть» урезала на 2019 г. контрактные объемы Proton до 40 тыс. т, отмечая дефицит на внутреннем российском рынке.

Рейтинг поставщиков СУГ в Украину в 2017-2018 гг, тыс. т

№ Поставщик 2017 2018 1 Proton Energy S.A. 412,7 471,8 2 Тенгизшевройл 27,9 212,1 3 Белоруснефть 226,7 190,8 4 Трансэкспедиция 186 183,8 5 БНК 65,8 112,6 6 Tradeluxo 39,7 32,6 7 Атырау НПЗ 3,9 28,7 8 PKN Orlen 15,4 16,3 9 Elstar Trade 2,2 13,8 10 Жаикмунай 5,9 9,1

Кручу-верчу

Ожидаемо мощно нарастил поставки «Тенгизшевройл». Начиная с пробных 5-7 тыс. т в месяц в конце 2017 г., в прошлом году казахский гигант сформировал широкий пул покупателей и вышел на 20 тыс. т. Поставки из Казахстана всегда были деликатным делом, и компания с американским участием не стала исключением. В отдельные периоды трейдер пытался урезать отгрузки по «термам» в пользу спота. Получив удар по репутации, поставщик смог заработать на полтора-два доллара больше. Выводы были сделаны правильные и подобная практика больше не встречалась.

Для украинских контрагентов ТШО 2019 год ознаменовался сменой менеджмента, ответственного в том числе за украинское направление. Известного украинским трейдерам Хабибуллу Каримова сменила Жанар Гилимова. Новый менеджмент оказался менее доступный для оперативного общения, однако на переподписании годовых контрактов это сильно не сказалось.

А в конце года по рынку начали активно циркулировать слухи о существенном сокращении ТЕRМ-объемов. Однако опрошенные трейдеры значительного изменения не подтверждают. «Крупным покупателям если и урезали объемы, то совсем немного, а некоторым контрагентам помельче сократили существенно», - говорит один из обладателей TERM'а.

По имеющимся данным, WOG пошел на сокращение по своей инициативе, в то время как «Сокар» наоборот взял больше. Есть и выбывшие. Слухи о дискомфорте получили свое подтверждение на примере «Петро Карбо Хем Мукачево», которая, по словам коллег по рынку, прекратила сотрудничество с ТШО по TERM-контракту. Отказалась от казахских объемов «Еврогазгрупп», сделавшая выбор в пользу Proton Energy. В то же время крупный объем на 2019 г. подписал «Аксис Трейд» («ГНС Привольная») и 500 т по месяцу законтрактовал «Барс».

Предпосылок для ощутимого снижения поставок ТШО в Украину не предвидится. Сокращенные по некоторым TERM-контрактам объемы попадут в Украину в спотовом режиме, уверены трейдеры.

В ожидании премий

Остальные позиции в ТОП-5 поставщиков занимают белорусы, которые за год нарастили поставки на 18 тыс. т, до 513 тыс. т. Крупнейший из них - «Белоруснефть» - в 2018 г. прогнозируемо сократила поставки в Украину на 16%. После кризиса августа-сентября 2017 г. перепуганные украинские трейдеры дали щедрые премии за белорусские TERM-контракты, но быстро пожалели об этом по мере нормализации ситуации. Ресурсы «Белоруснефти» были самыми дорогими в 2018 году, поэтому массовый отказ от длинных контрактов был неизбежен.

Но не так все очевидно для белорусов, которые ожидали заоблачных премий и на 2019 г. «Белоруснефть» заявила, что продала порядка 7 тыс. т/мес. с премиями $8-27/т к DAF Brest. Это вызывает сомнения у большинства участников рынка: контракт Proton Energy (+$11/т) с учетом 18-долларовой логистики до границы оставлял белорусам надежды в лучшем случае на flat, а то и дисконт до $7/т. В январе, например, Мозырь отдавал смесь с дисконтом $40-60/т к DAF Brest.

«Мы подавались с дисконтом $5/т, но не прошли. По «флэту», знаю, что также ничего не продали», - говорит один из многих трейдеров, отказавшийся от длинного контракта «Белоруснефти». По его мнению, с минимальной премией могли приобрести небольшие объемы крупные ритейлеры, чтобы диверсифицировать поставки. Участники рынка оценивают реальный объем TERM'ов речицкого газа не более, чем в 1,5-3 тыс. ттонн по месяцу. Остальное - фантазии самого поставщика, считают трейдеры.

Финальный аккорд

Ограничение прямых поставок СУГ из России в 2017 г. сильно изменило не только украинский рынок. Транзитные объемы российского газа пошли по кратчайшему обводному пути - через Беларусь. Разворот потоков дал импульс для развития соответствующей инфраструктуры. В 2017 г. в Витебске укрупнилась «Трансэкспедиция», а также появился еще один комплекс - «Чес-Бел». А в 2018 г. в Могилеве запустился комплекс «Газэнерджихим» с аналогичным функционалом. Даже «Белоруснефть» заявила о готовности переваливать российский газ через свои ГНС в Украину, но дальше планов дело не дошло.

Транзитные реки, как известно, иссякли в октябре 2018 г., когда РФ перекрыла экспорт нефтепродуктов в Беларусь. Но даже по итогу неполного года работы «Трансэкспедиция», крупнейший поставщик транзитных объемов, сохранила масштабы присутствия в Украине на уровне 2017 г.

В Витебске не унывают - обе базы с начала прошлого года стали форпостом в схеме снабжения польского рынка «Сибур Холдингом», а украинские несистемные заказы обслуживались во вторую очередь. Похоже, что в 2019 г. отгрузки с Витьбы в Украину сохранятся на каком-то небольшом уровне. (Например, даже в мега-избыточном январе в Украине нашлось место для 350 т). Основной же объем белорусских транзитеров в 2019 г. равномерно распределится между российскими и другими белорусскими источниками.

Порядка 80% выпавших с украинского рынка объемов Речицы подхватил Мозырский НПЗ, где главным образом оперирует БНК. Успех БНК в Украине был обеспечен не столько за счет действий самого трейдера, сколько за счет довольно адекватного ценообразования на бирже «Белорусский нефтяной торговый дом» (БНТД). От него же будут зависеть темпы работы в 2019 г.

Старые знакомые

Наверное главным событием года стало появление еще одного поставщика сжиженного газа из России. Это трейдер Tradeluxo Limited, получившая в октябре разрешение ФСТЭК на прямой экспорт в Украину для фирмы «Укрэнерджи». Можно сказать и иначе: на рынок вернулся «Лукойл», некогда один из крупнейших поставщиков в Украину.

После некоторой заминки «Укрэнерджи» полностью продублировала опты Proton и сделала ставку на длинные договоры. За тем лишь исключением, что привязка осуществляется к украинской котировке Argus Media. Стремительное пике этого индекса в конце 2018 - начале 2019 г. обеспечило «Укрэнерджи» огромный спрос и отгрузки увеличились до 15 тыс. т в месяц. В январе это превысило все поставки из Беларуси, а также объем ТШО. Но главное, что это в полтора раза выше планового объема, заявленного ранее. По словам представителя «Укрэнерджи», в январе компания могла бы продать и больше: «Заявок было на 20 тыс. т, но у нас есть ограничение производителя на уровне 15 тыс. т».

Потенциал «Укрэнерджи» заключается в наличии еще ряда заключений ФСТЭК. Это «бессрочные» 45,65 тыс. т от «Газэнергосеть Брянск» и лимитированные июлем 2019 г. 90 тыс. т. Наряду с «Укрэнерджи» получателем здесь может выступить и «СП Ойл». Поставки с Брянска пока ограничиваются мелкими автомобильными отгрузками. Не исключено, что «Укрэнерджи» имеет «в рукаве» и другие объемы.

С кем все понятно, так это с PKN Orlen - для Украины газа у него нет. Исключение составляет только «Надежда», которая по «терму» импортирует до 1 тыс. т в месяц. Мажейкяйский СУГ эпизодически и в небольших объемах попадает близким покупателям светлых нефтепродуктов - ОККО, КЛО и «Сокар».

Еще три участника рейтинга - поставщики из Казахстана, которые после насыщения соседних стран переориентировали часть ресурсов на отдаленные рынки. Например, Атырауский НПЗ, нарастивший экспорт в Украину за год с 4 до 29 тыс. т. Рывок Атырау - дело рук Vitol, Wexler Global и SC RND GRIFON.

Основной украинский клиент Vitol (известный на постсоветских просторах как Euromin) - сеть «БРСМ». Трейдинговый гигант, неплохо поработавший через «Трансэкспедицию» и из Казахстана, внимательно смотрит на Украину. Не исключено, что вскоре Vitol будет готов к более плотному вхождению.

Меньшей скромностью обладает Wexler Global. Аффилированный украинский трейдер «Оптимус LPG» начал работу в конце 2017-го и значительно нарастил пул клиентов в 2018 г., выйдя по итогу почти на 55 тыс. т. По словам директора «Оптимус LPG» Назара Дякива, компания рассчитывает в 2019 г. нарастить поставки из Казахстана. «Атырау вполне конкурентен, как только украинский рынок исчерпает сезонный избыток ресурса, мы возобновим поставки», - говорит Дякив.

Недавний переход в управление Wexler'а сети «Глуско-Украина», неплохо наращивающей розничные продажи газа, автоматически придадут новый импульс поставкам «оптимуса» и выведут компанию в число крупнейших участников рынка.

Переход в управление Wexler'а компании «Глуско-Украина» может вывести родственную Optimus LPG в число крупнейших поставщиков СУГ в Украину

Трейдеры говорят, SC RND Grifon относится к сфере интересов известного в Украине трейдера СУГ Сергея Заболотного. Ранее его работа была известна по компании Emitrade, поставляющей ресурс в адрес «Захидэкотоп» и снабжаемых им компаний.

Еще один казахский поставщик, «выстреливший» весной-летом 2018 г. - «Жаикмунай». Основной объем этого производителя (4 тыс. т), осваиваясь на рынке СУГ, привезла весной «Укрэнерджи», еще 2 тыс. т пришло от Coral Energy. В 2019 г. трейдеры не ожидают крупных поставок с этого направления. «Жаикмунай» не скрывает своей ориентации на Темрюк, где нетбеки для казахов зачастую более интересные, чем в Украине.

С моря пришел объем Elstar Trade, оказавшегося в ТОП-10 поставщиков. Украинский клиент трейдера - Orange LPG, оператор небольшой газовой перевалки в Николаеве. Основной объем «оранжей» пришелся на май-сентябрь, когда морские поставки обладают наилучшей в году экономикой. Приходит LPG в Николаев и зимой, принося получателю ощутимый «минус». По словам менеджмента Orange, импортировать заведомо убыточные партии приходится по условиям TERM'а.

«Длинный контракт на поставки с моря среди украинских трейдеров есть только у нас. Его экономика намного интереснее, чем спот», - говорит глава группы Orange Роман Румянцев. - Пристроить весь объем в других странах удается не всегда, поэтому часть идет в Николаев. Собственный флот и перевалка улучшает общую экономику, но в зимние месяцы это все равно мощный убыток», - говорит «морской» импортер.

Зимний минус, летний плюс

Анализ ключевых поставщиков СУГ позволяет сделать два вывода. Во-первых, украинский рынок в ближайшей перспективе останется ориентированным на газ из РФ и Казахстана. Прогнозировать серьезные изменения в структуре поставщиков на 2019 г. оснований нет.

Во-вторых, нынешняя схема поставок позволяет надеяться на стабильное покрытие потребностей рынка. В самые горячие периоды 2018 г. по ТЕRМ-контрактам приходило до 50% объема рынка. Это добавило стабильности и прогнозируемости.

В данный момент рынок находится на переходном этапе: часть трейдеров уже подписана на «длинные» контакты, тогда как другая категория продолжает делать ставку на спот. В декабре 2018-феврале 2019 гг. пересечение двух философий привело к колоссальному переливу рынка и последующему обвалу цен. И такие трейдеры без обязательств зимой на коне. Но ближе к марту ситуация выровняется, а летом перевернется на 180 градусов, и «термовики» перекроют зимние «минусы».

Но все равно любой «длинный» контракт в Украине похож на лотерейный билет. Ресурсодержатели всегда в плюсе за счет «премиальности» рынка, чего не скажешь о получателях. Экономика термов не блещет, и основная причина - непрогнозируемость и нелогичность котировок, на которые ориентируется украинский рынок. Но это уже история, заслуживающая отдельного рассмотрения.