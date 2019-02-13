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Генпрокуратура сообщила о подозрении председателю Херсонского облсовета Мангеру в организации убийства Гандзюк
11:26 11.02.2019 |
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.
"Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он.
Также Луценко опубликовал фотокопию первой страницы текста подозрения.
Генпрокуратура просит суд арестовать Владислава Мангера без альтернативы залога.
"Ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса не предусматривает альтернативной аресту меры пресечения", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Мангеры.
По его словам, принимаются меры для доставки председателя облсовета в суд с целью избрания меры пресечения.
При этом пока не уточняется, когда состоится суд.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк.
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