Убить пересмешника. Почему Коломойский не доверяет Зеленскому

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Похоже, личный охранник Коломойского должен не столько охранять Владимира Зеленского, сколько присматривать за поведением кандидата в президенты.

То, что во время визита во Львов рядом с комиком и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским запечатлели личного охранника олигарха Игоря Коломойского, вряд ли могло удивить украинцев. Долгое и плодотворное сотрудничество руководителя "95 квартала" и собственника телеканала "1+1", где, собственно, и работает команда Зеленского, штука более чем очевидная, сколько бы Зеленский не рассказывал о своей независимости от олигарха.

Ну а после заявлений кандидата-юмориста в полицию о том, что за ним якобы следят какие-то неизвестные личности аж на 12 автомобилях и не слишком доброжелательного отношения к Зеленскому и его политическим "прожектам" со стороны национально сознательных граждан, такой шаг Коломойского казался вполне логичным. Можно было бы подумать, что Игорь Валерьевич распереживался о жизни и здоровье своего протеже и решил перестраховаться на случай возможных эксцессов, приставив к ценной особе верного и проверенного телохранителя. Однако на самом деле все, скорее всего, несколько не так. Реальная опасность жизни и здоровью звездного кандидата в президенты вряд ли угрожает, а если и угрожает, то не больше, чем многим другим политикам и публичным людям. Конфликты Зеленского с националистами, как показал все тот же визит во Львов, вполне возможны, но вряд ли могут привести к угрозе жизни и здоровью, да и для раскрутки кандидата могут оказаться во многом полезны. Так что личный охранник Коломойского выполняет возле Зеленского несколько иную функцию, догадаться о которой отнюдь не трудно.

Охранники, как известно, это люди, имеющие постоянный и непосредственный доступ "к телу" охраняемых ими особ, а потому по определению должны пользоваться безграничным доверием, чего никак нельзя сказать о партнерах по бизнесу и тем более политике. Так что Коломойский был бы очень наивным человеком, если бы полностью доверял Зеленскому, несмотря на долгое телевизионное и политическое партнерство. "95 квартал" хоть и работал на канале Коломойского, и олигарха с некоторой долей натяжки можно было бы даже называть "начальником" Зеленского, но зависимость комика от олигарха достаточно условна. Какие-никакие деньги у Зеленского свои, офшоры тоже вполне самостоятельные, да и в целом бизнес Зеленского по производству развлекательно-юмористического контента зависим от Коломойского в очень небольшой степени. Не будут шоу "квартала" выходить на "плюсах", их с радостью подберет любой другой денежный и рейтинговый телеканал, и Зеленскому останется лишь подкорректировать политический вектор своих шуточек под нового собственника, что с опытом Владимира Александровича не представляет никаких проблем.

Все то же самое может произойти и с политической деятельностью главного "кварталовца". Ему ничего не мешает в любой удобный для него момент конвертировать свой высокий политический рейтинг во что угодно. Можно, например, попробовать договориться с Банковой и начать отыгрывать роль технического кандидата, работая целенаправленно против Тимошенко, а можно договориться с Юлией Владимировной и, например, сняться в нужный момент с выборов в ее пользу. Но Коломойский слишком хитрый и искушенный игрок, чтобы не предвидеть подобные варианты и не противодействовать им. Именно для этого к Зеленскому и был приставлен личный охранник Игоря Валерьевича.

И теперь Коломойский совершенно точно знает, где Зеленский бывает, с кем встречается, о чем говорят в его ближайшем кругу. Более того, многолетнему охраннику одного из самых богатых людей страны вполне должно хватать квалификации, чтобы обеспечить для своего босса любую форму негласного наблюдения за кандидатом, будь то прослушка, видеозаписи и тому подобное.

Теперь Коломойский может быть уверен, что как минимум не прозевает тот момент, когда Зеленский хотя бы попытается подумать совершить некий политический финт. Но одной информированности тут будет явно недостаточно. Примечательный факт - в ближайшем окружении Зеленского в его политической деятельности все те же до боли знакомые лица из телевизора, которые вот уже много лет шутят вместе со своим художественным руководителем. И если для более-менее успешной рекламы себя в новостях этого может быть достаточно, то для реальной избирательной работы (члены избиркомов, наблюдатели, агитаторы на местах) нужна серьезная политическая структура, каковой у Зеленского нет. Но в загашниках у Коломойского давно в полуживом-полумертвом состоянии лежит партия УКРОП. И хотя от этой политсилы кандидатом в президенты выдвинут Александр Шевченко, но перед ним стоят куда менее амбициозные задачи, чем перед Зеленским. Так что "спецохрана" для Зеленского - это, скорее всего, лишь первый шаг, в ближайшее время Коломойский должен сосредоточиться на том, чтобы встроить политика Зеленского в свою политическую структуру, которая, с одной стороны, необходима комику для обеспечения технической части баллотирования, а с другой - будет призвана не давать ему возможностей для политической импровизации.