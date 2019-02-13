«Ракетное наступление». Как украинские ПТУРы подрывают технику и боевой дух оккупантов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Хотя обострения на линии противостояния на Донбассе буквально все наблюдатели (как военные, так и политические) ожидали уже давно, оно случилось неожиданно.

Кроме увеличения количества зафиксированных обстрелов - а только за 9 февраля в нашей сводке от пресс-службы ООС отмечено на фоне предыдущих дней почти двухкратное увеличение - на фронте началась полноценная "война ПТУРов". В буквальном смысле обстреливается все, что движется на прифронтовой территории. Причем от транспортных средств расчеты наших ПТУРов перешли к уничтожению даже одиночных групп боевиков, которые передвигаются по открытому пространству.

Итак, по всей видимости, после двух эпизодов поражения наших грузовиков с личным составом (16 и 25 января), в ходе которых погиб один и ранено 14 военнослужащих, была "дана отмашка" на организацию полномасштабного "ракетного наступления".

И для "охоты" на вражеские транспорты были выбраны два наиболее благоприятных для действий одиночных расчетов направления - Желобок и район Крымское-Сокольники. Желобок еще со времен боев за "номерные блокпосты" осенью 2014 г. остается для командования оккупационных войск весьма проблемным местом в плане снабжения - фактически туда идет единственная дорога, которая находится под нашим огневым контролем. И перерезание этой "дороги жизни" было только вопросом времени.

Что касается Крымского, то и тут при ближайшем рассмотрении обострение было ожидаемо. Тут в наших руках господствующая высота, которая позволяет действовать в агрессивной манере. А после того, как сюда по ротации зашла высокомотивированная 10-я горно-штурмовая бригада ("Эдельвейсы") противник стал нести ощутимые потери.

Так, только по официальным данным, за четыре дня (30-31 января, 3-4 февраля) расчетами ПТРК "Стугна-П" были поражены четыре вражеские единицы - две МТЛБ с ЗУ-23-2 и два грузовика с личным составом. Причем, по крайней мере, в трех случаях в Сеть была выложена видеофиксация поражений. На самом деле они существуют всегда, так как довольно существенные выплаты за уничтоженную технику никто не отменял.

Такая высокая эффективность действий наших армейцев вынудила пропагандистов, близких к руководству оккупационной администрации в Донецке, срочно придумывать какие-то фейки. В попытках погасить нарастающую волну недовольства в обществе и вооруженных формированиях - все-таки подконтрольная территория не очень большая и слухи о потерях разносятся очень быстро, был выдуман случай с якобы гражданским грузовиком, обстрелянном украинскими ПТУРщиками.

Для нагнетания драматизма было решено использовать вывеску благотворительной организации, которая оказывает помощь жителям Донбасса. В итоге армейский грузовик, который подвозил к линии противостояния боеприпасы, а также должен был эвакуировать минометный расчет в районе н.п. Голубовское мановением волшебной палочки превратился в "грузовой автомобиль ЗИЛ-130, везший замерзающим жителям села уголь в рамках гуманитарной миссии Международного Красного Креста". Для пущей убедительности были даже приложены фотографии.

И вот эти фотографии и "спалили" весь пропагандистский бред противника. На фото хорошо видны небольшие повреждения задней части грузовика, при этом гордо заявляется, что в ЗИЛ-130 якобы попали из ПТРК "Стугна-П".

Однако стоит пересмотреть кадры пусков этой ракеты на полигонах и хотя бы почитать ее характеристики как все становится на свои места. Итак, бронепробиваемость ракеты калибра 130 мм составляет от 800 мм до 1100 мм брони за динамической защитой танка. То есть попадание ракеты в небронированный грузовик превратило бы последний в искореженный кусок металла с явными следами пробития. А на фото от пропагандистов мы видим результаты попадания максимум ВОГа - что, по всей видимости, и было сделано для иллюстрации факта "поражения грузовика".

Серьезные потери 8 февраля, когда, по далеко неполным данным, вооруженные формирования оккупационной армии потеряли 6 убитых и 7 раненных потребовала полного напряжения всех умственных способностей пропагандистов. И в итоге свет увидела совсем уж мягко говоря неумная версия.

Ну, судите сами. Всем желающим предлагают поверить, что трое "военнослужащих Народной милиции Республики" погибли в результате минометного обстрела во время (внимание!) "тушения одного из жилых домов в н.п. Ленинское", который понятно ранее был подожжен " боевиками из 79-й десантно-штурмовой бригады".

Мало того для драматизма четвертый боевик погиб, когда "попытался вытащить тела своих товарищей из обстреливаемого района"... В общем, то, что эта версия шита белыми нитками видно даже на непритязательный взгляд. Хотя придумано это исключительно для местной неизбирательной публики и для того, чтобы написать в конце - "призываем международные организации, в частности ОБСЕ, в очередной раз не закрывать глаза на преступления украинских силовиков и дать им объективную и принципиальную оценку".

Если судить из доступной на сегодня автору информации на самом деле упоминаемые боевики реально погибли на участке фронта под Мариуполем - но при совершенно других обстоятельствах. А именно - в результате ответного огня были накрыты минометной миной в блиндаже под известной высотой "Дерзкая".





Кроме этого инцидента к 8 февраля стоит отнести видео с попаданием ПТУРа в группу боевиков (по данным противника у поселка Крутая Балка Ясиноватского района) - судя по всему погибло как минимум двое. А также видео с уничтожением БМП-1 на Светлодарской дуге. И еще - пока непонятно, где именно была накрыта из безоткатного орудия СПГ-9 позиция боевиков, причем как известно и там были потери.





Учитывая такую активность, которая лавинообразно возросла к концу недели, стоит ожидать, что наступающая неделя будет жаркой. Командование оккупационных сил не имеет права оставить такую активность без "ответки", так как в этом случае боевой дух, который и так не на высоте, будет подорван окончательно. Хотелось бы ошибиться, но учитывая, что на многих позиция с нашей стороны фронта только недавно прошла ротация и вновь прибывшие подразделения еще не полностью ориентируются в обстановке, к сожалению, есть большая доля вероятности, что у нас могут быть потери как в технике, так и в личном составе.