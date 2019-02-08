Великолепная шестерка. Как у Коломойского организовали коалицию против Порошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Пчелы против меда. Это не только аллегория, но и политтехнология - когда кандидаты в президенты обещают не нарушать избирательный закон, при этом его нарушая.

Группа кандидатов в президенты 7 февраля подписала Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций. Подписи под документом на момент написания статьи поставили Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь. К ним также присоединился Владимир Зеленский, который стал шестым участником.

Отметим, это действо состоялось в эфире телеканала "1+1", который связывают с "великим комбинатором" Игорем Коломойским. А нардепа Шевченко и шоумена Зеленского относят к сфере влияния этого бизнесмена. Впрочем, роль в этом спектакле бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации для рядового наблюдателя осталась незамеченной.

В своей формальной части меморандум призван засвидетельствовать объединение усилий его подписантов "для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины". По мнению перечисленных выше кандидатов в президенты, честность и прозрачность выборов оказались под угрозой.

Подписанты призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров и простых украинцев присоединиться к этой инициативе, не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать о всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами.

Первый вопрос, который возникает, - а о чем именно идет речь, о каких фактах фальсификаций или соответствующих намерениях стало известно "великолепной шестерке"? В подписанном в телестудии документе - лишь общие слова про "многочисленные факты", которые якобы свидетельствуют, что "власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов". Это вся аргументация, которой пользуются политики, поставившие подписи под меморандумом.

Глава МВД Арсен Аваков на том же "1+1" вчера заверил, что его ведомство пристально следит за законностью избирательного процесса. И сообщил, что МВД получило немало обращений, в частности, от гражданской сети "Опора" и Комитета избирателей Украины, о нарушении избирательного законодательства штабами кандидатов на пост президента Украины: речь об оплате работы агитаторов и членов комиссий. Тогда как по закону они должны работать бесплатно. Фамилии участников выборов, штабы которых допускают нарушения, Аваков не назвал. Отметил только, что заявления "Опоры" и КИУ касаются "двух основных кандидатов". Опираясь на результаты соцопросов, можно предположить, что речь может идти как о действующем гаранте, так и о Тимошенко с Зеленским, подписи которых стоят под меморандумом.

Среди нарушителей "засветились" не только лидеры гонки. В отчете наблюдателей "Опоры" за январь 2019 года указано, что больше всего ошибочных шагов допустили Анатолий Гриценко и Андрей Садовый. И оба они подписали "меморандум шестерых". Среди нарушителей также называют Александра Шевченко, Руслана Кошулинского, Илью Киву и Олега Ляшко. Получается, подписав меморандум, сами себя разоблачили?

Согласно строкам подписанного в прямом эфире соглашения, прослеживается его направленность - нанести пропагандистский удар по тому, кто, собственно, возглавляет власть - действующему президенту. Потому это объединение в целом очень разных политиков можно считать коалицией против Петра Порошенко. Но фокус в том, что они сразу попали в ловушку.

В последние дни рупоры Кремля как сговорились - заговорили о нарушениях на украинских выборах. То Виктор Янукович с тревогой в голосе на последней пресс-конференции между жалобами на то, как его кинули, как лоха, предупредит, что действующей украинской власти поможет победить исключительно фальсификация. То дин из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, против которого Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по признакам государственной измены, в эфире российского "Первого канала" заявит, что оппозиция может не признать результат выборов президента. А в комментарии "112 каналу" расскажет о "сообщениях СМИ относительно фальсификации выборов". И вот, с подписанием в эфире "плюсов" меморандума, к этой компании присоединилась группа кандидатов в президенты.

Теперь задача Кремля упрощается. Чтобы показать миру - мол, выборы в Украине проходят с нарушениями и следующая власть (если будет избран неугодный Москве кандидат) является нелегитимной - не надо привлекать совсем уж демонических персонажей. Достаточно послушать Тимошенко, Гриценко или Садового.