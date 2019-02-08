Украина резко сократила негативное сальдо внешней торговли товарами

Объем внешней торговли товарами Украины в январе 2019 года составил 8,212 млрд долларов, что на 6% больше, чем в январе 2018 года (7,784 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь вырос на 9% до 4,066 млрд долларов, импорт - на 2% до 4,146 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 80 млн долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 1,735 млрд долларов, или 42,7% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 1,087 млрд долларов (26,7%).

Самую большую в экспорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 1,194 млрд долларов, или 28,8% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 0,956 млрд долларов (23,1%).

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины вырос на 9% до 47,334 млрд долларов, импорт - на 15% до 56,854 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,520 млрд долларов.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.