НБУ оценивает рост ВВП в 2018 в 3,3%

Национальный банк оценивает рост ВВП в 2018 году в 3,3%.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

"В 2018 году рост экономики Украины ускорился, реальный ВВП вырос по итогам года на 3,3% (по оценкам НБУ) - наивысший показатель за последние семь лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устойчивый рост потребительского спроса благодаря значительным темпам прироста реальных доходов населения поддерживал рост секторов, направленных на внутренний спрос, в частности, розничной торговли, пассажирского транспорта и секторов услуг.

Также одним из основных двигателей роста ВВП, как отметили в НБУ, было сельское хозяйство благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур.

Расширение дефицита внешней торговли и увеличение объемов выплат дивидендов определили рост дефицита текущего счета в 2018 году до 3,6% ВВП, по оценкам НБУ (по сравнению с 2,2% ВВП в 2017 году).

В то же время денежные переводы увеличились на 18,7%, сдерживая расширение дефицита текущего счета.

После ускорения роста реального ВВП в 2018 году по-прежнему прогнозируется его замедление до 2,5% в 2019 году.