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НБУ оценивает рост ВВП в 2018 в 3,3%
09:09 08.02.2019 |
Национальный банк оценивает рост ВВП в 2018 году в 3,3%.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
"В 2018 году рост экономики Украины ускорился, реальный ВВП вырос по итогам года на 3,3% (по оценкам НБУ) - наивысший показатель за последние семь лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устойчивый рост потребительского спроса благодаря значительным темпам прироста реальных доходов населения поддерживал рост секторов, направленных на внутренний спрос, в частности, розничной торговли, пассажирского транспорта и секторов услуг.
Также одним из основных двигателей роста ВВП, как отметили в НБУ, было сельское хозяйство благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур.
Расширение дефицита внешней торговли и увеличение объемов выплат дивидендов определили рост дефицита текущего счета в 2018 году до 3,6% ВВП, по оценкам НБУ (по сравнению с 2,2% ВВП в 2017 году).
В то же время денежные переводы увеличились на 18,7%, сдерживая расширение дефицита текущего счета.
После ускорения роста реального ВВП в 2018 году по-прежнему прогнозируется его замедление до 2,5% в 2019 году.
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