Первый день новых валютных правил. Доллар замедлил падение на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара замедляет падение. По итогам безналичных торгов 7 февраля он просел лишь на 4 копейки (за три предыдущих дня - на 51 копейку), и закрепился в рамках 26,95-26,97 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя преодоление новой психологической отметки подчеркнули многие.

Цена доллара снижалась под давлением валютных продаж. Они сократились по сравнению с предыдущими днями - иностранцы закончили покупки гривневых гособлигаций и больше не конвертируют валюту. Однако все еще остаются достаточно крупными, поскольку с «американца» активно продают наши экспортеры. К ним стала активнее поступать выручка за отгруженную продукцию.

«Продолжающийся ревальвационный настрой рынка, усиливаемый вступившими в силу законодательными нормами по валютной либерализации, привел к утреннему преобладанию предложения валюты над спросом и соответствующему падению котировок, что мотивировало НБУ вновь участвовать в торгах с выкупом излишков предложения в резервы по курсу около 26,95 грн за доллар», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной

По разным оценкам, НБУ приобрел сегодня от $20 млн. до $25 млн.

Разрушители мифов

Конкурентов у регулятора было не очень много. Сегодня было отменено правило Т+1, обязующее всех покупателей валюты на межбанке за день до своих приобретений резервировать гривну на спецсчете. Теперь компании могут день в день приобретать доллар на межбанке.

Первый миф: были опасения, что предприятия начнут стихийные покупки валюты уже сегодня. И расшатают таким образом котировки. Однако этого не произошло. Как говорят финансисты, из-за оставшихся внутрибанковских процедур.

«Ведь есть такая вещь, как валютный контроль (контрактов, средств) - его никто не отменял. Он находится на стороне банка, это его ответственность. Потому моментальных покупок не будет. Прежде чем компания что-то купит - банк все должен проверить. Даже если подать заявку на покупку валюты в 10 утра, придется ждать часа 3-4. А к тому моменту ситуация на торгах может серьезно поменяться», - объяснил Юрий Гриненко.

Второй миф: ряд банков сегодня запустили услугу по покупке безналичной валюты для населения. Кто-то в системе интернет-банкинга, кто-то в платежных терминалах, кто-то в мобильных приложениях. И люди достаточно быстро откликнулись на новую возможность - речь шла о покупках не сотен тысяч, а миллионов долларов. Когда банки продавали валюту людям, они откупали ее на межбанке. Потому были опасения, что эти сделки спровоцируют повышенный спрос на «американца», и скажутся на его курсе. Однако этого тоже не произошло.

«Объемы еще не самые большие, ибо не все люди успели пооткрывать валютные счета. Но даже после их открытия, нужно понимать, что в основном меняется форма. Вместо того, чтобы идти в обменник, человек идет в интернет-банкинг. Ранее финучреждение откупало под клиентов наличный доллар для касс, а сейчас - безналичный. Меняется не объем, а форма», - заметил Гриненко.

Хотя определенные риски в будущем банкиры все же видят. Они допускают лавинообразный рост спроса на безналичный доллар со стороны населения, когда на валютном рынке будет нестабильно. И, как следствие, - курсовые скачки во время панических атак.

Дешевая наличка

Пока на наличном рынке спокойно. В кассах банков доллар подешевел в среднем на 3-4 копейки. Минимальный ценник на продаже людям находится на уровне 27,0 грн/$, его ставил небольшой ужгородский КомИнвестБанк. Максимальный - на 27,80 грн/$ (Мисто Банк).

Средняя стоимость американской валюты на продаже концентрировалась в рамках 27,10-27,20 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,70-27,05 грн/$.

Куда двигаемся

На завтра финансисты дают спокойные прогнозы. Сильных провалов курса не ждут, хотя допускают постепенное укрепление гривны.

«Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 26,90-27,0 грн/$. Не исключаю нового снижения курса доллара, но уже не такого, как мы видели ранее. Думаю, до 5 копеек. Существенной курсовой раскачки не жду. Обычно по пятницам спокойная торговля», - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной подстраховался и заложил на завтра более высокий коридор - 26,95-27,05 грн/$. Хотя его коллеги настроены более оптимистично.

«Ожидаем продолжение движения по направлению к 26,80 грн/$», - сказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.