Мобилизация «ватников»: Каким планам Медведчука подыгрывают Тимошенко и Ляшко

Юрій Васильченко / Depo.ua

В российских СМИ одновременно засветились два человека с украинским паспортом - политик Виктор Медведчук и футболист Ярослав Ракицкий. Говорили вроде о разном, а на самом деле об одном и том же.

Ракицкий в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" заявил, что является патриотом Донецкого края (а не Украины), а "когда все случилось" (так он называет агрессию России), тогда "Шахтеру" пришлось слоняться по Украине (это манипуляция - "горняки" не слонялись, они осели в Киеве, здесь тренируются, кое-кто уже обзавелся недвижимостью, а то, что они меняли стадионы, так это вопрос не к болельщикам, а к менеджменту клуба, который до сих пор так и не высказал четкой позиции относительно оккупации Донбасса). В свою очередь Медведчук в эфире "Первого канала" обвинил власть в подготовке фальсификаций на президентских выборах и прозрачно намекнул, что оппозиция результаты голосования может не признать.

Казалось бы, абсолютно разные люди, но мышление очень схожее. Ракицкий является типичным ментальным порождением так называемого "юго-востока", а Медведчук - на "юго-востоке" пиарится. Недаром же предложил "автономный регион Донбасс", за что получил уголовное производство по статье о госизмене. Кстати, в уже упомянутом эфире Медведчук назвал это дело "реакцией вашингтонского обкома". Что тут скажешь: преувеличение роли собственной личности в истории - это тоже политтехнология.

Интересует другое - Медведчук заявлением о возможном непризнании результатов выборов пытается вывести "ракицких" - избирателей бывшего бело-голубого пояса, которые за последние годы испытали ряд болезненных ударов и сейчас находятся либо в политической апатии, либо в мировоззренческом "шатании", из этого состояния. То есть, он, а следом пойдут Бойко, Рабинович и так далее, стремятся донести до этого электората, что все еще можно вернуть, все можно отыграть. Впрочем, как показало сегодняшнее голосование за изменения в Конституцию относительно НАТО и ЕС (за них проголосовали 334 депутата из всех регионов страны), оживить миф о каком-то уникальном "юго-востоке" Медведчуку (то есть Москве) становится все сложнее.

Действительно, и это демонстрируют результаты соцопросов, отношение к Украине и России до конфликта на востоке, до аннексии Крыма в этих регионах несколько отличалось. Однако пока никто из политиков не пытался разыграть карту "кандидата от юго-востока". Это своеобразный моветон. Мог бы это сделать Ринат Ахметов, однако, как слышим от Александра Вилкула, которого считают креатурой "ахметовцев", акцент именно на региональных особенностях тот не делает.

Чего не скажешь о Юлии Тимошенко, которая во время выступления в Днипре заявила: "Нам прислали иностранного министра здравоохранения, чтобы у нас это попробовать. А не могут они сначала поставить эксперимент в своих странах, а потом приходить и ставить эксперименты на других народах". Фактически, ее слова перекликаются с антизападничеством именно группы Медведчука-Бойко-Рабиновича. Впрочем задекларированный Тимошенко курс на ЕС и НАТО и поездки кандидата в США и на встречи с европейскими политиками противоречат ее же заявлениям об "иностранном министре". То есть, скорее всего, речь идет о банальном использовании в предвыборной кампании "совковых" стереотипов, которые долгое время вкладывались в головы жителей юга и востока Украины.

Мягко заигрывает с этим электоратом и Ляшко, которого также называют близким к группе Ахметова. Он и его соратники против "внешнего управления", против зависимости от кредитов МВФ, что не может не нравиться избирателям южных и восточных регионов, в итоге против американки Супрун, но при этом "радикалы" не разыгрывают раскольническую карту мировоззренческих различий регионов государства. Это же касается и Владимира Зеленского. Он не является кандидатом "юго-востока", хотя избиратели этих областей и могут симпатизировать ему за русскоязычность и заявления о переговорах с Путиным.

Проще говоря, никто из политических тяжеловесов не позиционирует себя исключительно как кандидат от юга и востока. Нет среди них такого себе Кучмы в 90-х или Януковича начале 2000-х. Учитывая этот фактор, Россия и конкретно Медведчук, похоже, собираются не на этих, а уже на парламентских выборах, частично мобилизовать лояльный к Москве электорат. И, к сожалению, названные кандидаты им в этом своей антизападной риторикой подсобляют. Хотя следует понимать, что под словом "оппозиция" Медведчук понимает "Оппозиционную платформу" и "Оппоблок", то есть, мировоззренческую оппозицию, а не Тимошенко или Ляшко.