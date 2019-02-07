НАТО в законе. Как Тимошенко и Ляшко пришлось подыграть Порошенко

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Фракции "заклятых друзей" президента Порошенко в полном составе проголосовали за внесение курса на НАТО и ЕС в Конституцию, подыграв гаранту - но другого выбора у них не было.

Несмотря на то, что за инициированный президентом законопроект №9037 в первом чтении проголосовали 311 нардепов, его утверждение во втором чтении могло не состояться. Утром трибуну Рады в очередной раз заблокировали "радикалы" с требованием рассмотреть снижение цен на газ, утверждая, что не отступят даже ради изменений в Конституцию. Главе парламента Андрею Парубию удалось "разрулить" ситуацию обещанием создания рабочей группы, которая проверит обоснованность тарифов на газ.

Решив не отставать от конкурента, Юлия Тимошенко тоже пропиарилась на фоне "европейского" закона, параллельно с обещанием воплотить его в жизнь, обвинив президента в скупке голосов. Приехав в Раду, Порошенко в своем выступлении решил не останавливаться на обвинениях конкурентки, сразу акцентировав на том, что "внеблоковости" Украина уже наелась. Поэтому Раде следовало бы взять пример с маленькой балканской страны Македонии, "взявшей с места в карьер" и семимильными шагами идущей в НАТО и ЕС.

Высветившиеся на табло 334 голоса в принципе никого не удивили. То, что конституционный курс на ЕС и НАТО поддержат депутаты президентской фракции и "Народного фронта" было понятно задолго до начала заседания. Забавным исключением в БПП стал Сергей Каплин - во время судьбоносного голосования он боролся за пенсии "без начала и конца" - почему-то под стенами Рады. У "Народного фронта" отсутствовал только Павел Унгурян.

Вечные оппоненты власти из "Оппоблока" тоже публику не подвели - полным составом проголосовали "против". Но в этом стремлении вечно быть против они были не одни, девизу "ни нашим, ни вашим" - решили последовать депутаты из "Видродження", которым не впервой игнорировать решения, в той или иной мере удручающие Россию.

Но самое важное в результатах то, что максимальное количество голосов дали участники бывшей проевропейской коалиции - "Самопомощь", Радикальная партия и "Батькивщина", у которых не проголосовало лишь по одному народному избраннику. Да и неоднородная фракция БПП проголосовала на удивление единодушно. Другими словами, все антикоррупционеры, злостные оппоненты и ненавистники действующего президента поспособствовали жирному "плюсу" в электоральную копилку Порошенко, поддержав его законопроект. Так же, пусть и не столь единогласно, было и при других важных голосованиях, например за закон о переименовании УПЦ (МП), за введение военного положения или даже за повышение минимальной зарплаты.

Похоже, это стало "фишкой" Порошенко - он уже в который раз поставил своих противников в ситуацию, из которой любое их решение сыграет против них. Не проголосуй они за курс на НАТО и ЕС и станут агентами Кремля, а проголосуй - подыгрываешь ненавистному "барыге" и одобряешь его курс.

Что же до самого документа, то он вносит изменения в Конституцию Украины, закрепляя стратегический курс Украины на полноправное членство в ЕС и в НАТО. Теперь в преамбуле Конституции будет отражена европейская идентичность украинского народа. Не забыл Петр Алексеевич и о предохранителях от "многовекторности" в случае, если президентом ему стать больше не удастся. Теперь 102 статья Конституции гласит: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Проще говоря, любой президент должен будет вести Украину в европейские структуры.

Кроме этого, согласно вносимым в Основной закон изменениям, Рада определит основы реализации, а Кабмин займется реализацией стратегического курса Украины на членства в ЕС и НАТО.

Приняв изменения в Конституцию, Рада окончательно "похоронила" внеблоковость, которая, в свою очередь, чуть не привела к гибели Украины. Теперь со стремлениями большинства украинцев, отраженными в обновленном Основном законе, нужно будет считататься не только украинским, но и европейским политикам...