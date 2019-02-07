Рада запретила представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 232 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Данным законом вносятся изменения в три закона: "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах".

Согласно этим изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, которое было предложено государством-агрессором или государством-оккупантом.

Как сообщалось, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России - женщины 1990 и 1985 г.р.

7 февраля спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы. "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ИФ), чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае у людей могут возникать вопросы по выборам", - написал К.Волкер в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Нет проблем, если в миссию войдут российские наблюдатели, но работать они должны именно в рамках миссии БДИПЧ. Никаких игр здесь быть не должно. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - подчеркнул он.

Спецпредставитель госдепа США добавил, что Украине "следует быть уверенной в своих демократических институтах".