Рада закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО и запрет аренды иностранным государством военных баз

Верховная Рада закрепила в Конституции полномочия парламента, Президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключила из Основного закона возможность аренды иностранным государством военных баз в Украине.

За принятие в целом внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию проголосовало 334 депутата при минимально необходимых 300, передают Українськi Новини.

В частности, преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, а в теле Конституции статьи, которые определяют полномочия Рады, Президента и Кабмина, дополнены положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Также из Конституции исключен п. 14 переходных положений, который разрешал использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.

Статья 17 Конституции, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины, осталась без изменений.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 29 января в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Президент Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок, он заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.