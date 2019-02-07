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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как валютная либерализация будет стимулировать украинцев платить налоги

11:55 07.02.2019 |

Право

 Наталья Радченко, партнер Практики налогообложения и бизнес-эффективности Juscutum

Закон "О валюте и валютных операциях" коренным образом изменит отношение украинцев к уплате индивидуальных налогов.

Желание реализовать новые возможности заставит граждан по-другому посмотреть как на свои доходы, так и на налоговые декларации.

Долгий путь к свободе

7 февраля вступили в силу 8 основных Положений Нацбанка, которые будут регулировать валютную сферу наряду с основным Законом. На сайте НБУ есть очень детальный перечень новшеств. Однако, интересно не то, о чем говорят, а то, о чем молчат.

Отмена некоторых ограничений - это первый этап на долгом пути к валютной свободе. Таких этапов НБУ предусмотрел, как минимум два: переходный период с рядом существенных валютных ограничений и полная свобода движения капитала, которая будет зависеть прежде всего от стабильности нашей финансово-кредитной системы.

Среди самых важных новшеств:

* замена индивидуальных лицензий автоматизованной системой е-лимитов по перечислению физическими лицами за границу до 50 000 евро и юридическими лицами до 2 000 000 евро в год;

* расширение перечня валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и беспоставочных форвардов;

* открытие возможности для физических лиц покупать иностранную валюту и банковские металлы в границах 150 тыс. грн в эквиваленте в день онлайн;

* открытие возможности для физических лиц перечислять за границу до 150 тыс. грн. без открытия счета;

* увеличение граничного срока для экспортно-импортных операция до 365 дней;

* отмена санкции в виде приостановления внешнеэкономических операций;

* отмена ограничений на досрочное погашение внешних обязательств и другие новшества, которые, безусловно, положительно повлияют на бизнес-климат в стране.

Но, пряник без кнута бывает редко. И таких "кнутов" сразу два - это финансовый мониторинг (комплаенс) банков и налоговый надзор, которые заменят регуляторный контроль.

Комплаенс

Вы храните все квитанции о покупке валюты за наличные?

Что такое AML и KYC известно многим, кто открывал счета в зарубежных банках. Теперь эти популярные в Европе подходы будут все чаще встречаться и в украинских банках. Кратко напомню: процедуры AML - это проверка, не заработали вы ваши деньги преступным путем, а KYC - процедура глубокого изучения личности клиента теми учреждениями, на которые законодательством возложена функция первичного финансового мониторинга. Они станут более жесткими.

По данным Минфина с 2017 года украинцы получили 1399 электронных лицензий, по которым они перечислили за границу $33,4 млн. Банки, как субъекты первичного финансового мониторинга обязаны проверять источник происхождения денег. Это записано в Законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Если вы хотите перечислить за границу «подматрасные» сбережения, вам придется доказать банку, где вы заработали эти деньги, причем документально.

Если, предположим, в вашей декларации о доходах задекларирован доход в гривнях, а в банк вы приносите доллары, особо дотошный менеджер обязательно поинтересуется доказательством того, как гривны превратились в доллары. Вы храните квитанции о покупке валюты? Нет? Со вступлением в силу Закона "О валюте и валютных операциях" - придется.

Помимо документального подтверждения источника происхождения денег, комплаенс банка включает и другие параметры. Часть из них описана в том же Законе о противодействии легализации, значительная часть обусловлена внутренними политиками банка. Так, при изучении клиента Банк должен получить информацию о его финансовом состоянии, определить отношение клиента к национальным или иностранным публичным деятелям (так называемые PEP), получить максимально возможные данные о месте постоянного или временного проживания.

В ст. 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» указано, что «появление подозрения» - это достаточное основание, чтобы провести идентификацию и верификацию клиента даже по тем операциям, по которым установлен упрощенный валютный надзор, то есть меньше 150 000 грн.

Самым безобидным результатом того, что клиент или операция не прошли комплаенс, может быть отказ банка от проведения операции или обслуживания клиента. Прошлогодние изменения в законодательстве дали возможность банкам отказывать без пояснения причин.

Контроль за налогами и перспективы нулевого декларирования

Если вы уже пришли в банк с желанием перечислить за рубеж валюту, вам придется заплатить налоги. В Законе «О валюте и валютных операциях» зафиксировано, что налоговая имеет право провести проверку валютной операции, и в рамках проверки запросить данные о движениях на счетах с соблюдением норм о банковской тайне.

Важно еще то, что Закон содержит предписание провести разовое декларирование активов физлиц, что неизбежно приведет к появлению нулевой декларации. Будет ли процесс нулевого декларирования сопровождаться налоговой амнистией, пока не известно.

Кабинет Министров получил поручение разработать совместно с Нацбанком законопроект об одноразовом декларировании активов физлицами. 14 декабря 2018 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован очередной законопроект №9405 об особенностях декларирования и налогообложения активов/доходов физических лиц в рамках Программ раскрытия информации, в котором определены основные условия амнистии капиталов. Документ весьма любопытный, потому что предлагает реализацию Программы раскрытия информации, в результате которой амнистировать доходы можно, заплатив по ставке от 0 до 5%.

Как подготовиться к валютной свободе

В свете предстоящего обмена финансовой информацией о счетах украинцев в иностранных банках (Common Reporting Standart), который должен заработать в Украине с 2020 года, задуматься о пересмотре своих иностранных активов стоит тем, кто размещал финансы на персональных счетах за границей с нарушениями норм валютного законодательства, например, без получения соответствующей лицензии, или покупал недвижимость без соответствующих разрешений. Закон «О валюте и валютных операциях» не освобождает от ответственности за прошлые «валютные грехи».

Тем, кто живет сразу в нескольких странах, нужно разобраться со своим налоговым резидентством. Это важно, чтобы понять, какая страна может претендовать на ваши доходы. Привести в порядок личные финансы - посчитать расходы и проанализировать соответствующую доходную часть, поработать над Декларацией об имущественном состоянии. Начинать нужно было еще «вчера».
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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