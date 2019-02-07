Банковская система Украины по итогам 2018г получила рекордную прибыль в 21,7 млрд грн

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стал возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов.

В частности, объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд гривен в 2017 году до 23,7 млрд гривен в 2018 году.

В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%.

Основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%).

В то же время усиление роли комиссионных доходов произошло в условиях развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей - до 25% в структуре всех доходов.

Также в прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков.

Так, из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15,0 млрд гривен прибыли за год) и Приватбанком (11,7 млрд гривен).

Убыточными были банки с государственным российским капиталом (11 млрд гривен убытка).

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.