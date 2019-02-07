Закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.

Данный закон был принят Верховной Радой в июне 2018 года, а вступает в силу с 7 февраля, передают Українські Новини.

Законом упраздняется валютный надзор за экспортно-импортными операциями, не превышающими сумму в 150 000 гривен.

В перспективе эта сумма будет увеличена до 300 000 гривен.

Кабинетом Министров в Верховную Раду подан законопроект №9417 от 19 декабря 2018 года, согласно которому лимит по транзакциям, по которому осуществляется финансовый мониторинг, увеличивается до 300 000 гривен.

После принятия этого законопроекта все лимиты по валютным транзакциям будут увеличены вдвое.

Это означает, что все транзакции стоимостью менее 300 000 гривен будут вне зоны валютного надзора.

На практике это упростит экспортно-импортную деятельность для малого бизнеса и может стать стимулом для его развития.

Отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, заменяются электронными лимитами для физических лиц на 50 000 евро в год, для юридических лиц - на 2 млн евро в год, то есть для населения и бизнеса отменяется лицензирование.

Отдельно следует отметить, что новые нормативно-правовые акты НБУ отменяют запрет на online-покупку иностранной валюты, если сумма покупки не превышает 150 000 гривен.

Также увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц с 15 000 до 150 000 гривен в год, что ослабляет перечень ограничений для населения.

С 7 февраля также в два раза увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней.

Это является значительным ослаблением для крупного бизнеса, которое позволит расширить применение "коммерческого кредита", прежде всего при экспортных операциях, что может сделать украинские товары за рубежом более привлекательными.

Дополнительно следует отметить, что отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

Отменяется и процедура регистрации внешних заимствований, что значительно расширяет перечень заемщиков для украинских компаний на внешних рынках, а значит - должно положительно отразиться на экспортно-импортных операциях.

Фактически отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции: валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации.

Соответствующее нововведение оптимизирует работу банков и несколько упростит работу импортеров и экспортеров.

Разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины

на такие счета).

Соответствующий шаг позволит оптимизировать юридическим лицам валютные и операционные риски, а также экономить на банковском обслуживании.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк после принятия закона о валюте сообщил, что ему необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.