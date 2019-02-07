Сделают ли украинские оружейники из ракетного модуля «Дуэт» «универсального убийцу»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На днях прошла информация еще о двух инновационных проектах ВПК, корни которых растут из "нулевых". Речь идет о зенитно-ракетном комплексе ближнего радиуса действия "Охотник" и боевом модуле "Дуэт". Фактически это те наработки, которые были получены нашими инженерами и конструкторами при разработке мобильного ЗРК ASGLA (ASRAD - IGLA). В свое время Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал" взялось реализовывать совместный с немецкой фирмой "Рейнметалл дифенс" такой себе зенитно-ракетный комплекс на базе БТР-80.

Выбор базы был не случаен - немцам от ГДР досталось достаточно большое количество таких машин, есть они на вооружении ВСУ, широко распространены по миру (так что можно было рассчитывать и на экспортные заказы). Изначально прорабатывалось два варианта - с установкой немецкого ЗРК ASRAD-2 и ПЗРК "Игла".

Основой комплекса была трехкоординатная РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D компании "Рейнметалл дифенс", а наши предприятия отвечали за создание пусковой установки в виде боевого модуля на две ракеты ПЗРК "Игла" и адаптации немецкого. Характеристики комплекса позволяли обнаружить воздушную цель типа вертолет на дальности более 12 км и поразить ее на дальности более 7 км.

Однако по разным причинам немецкие партнеры из проекта вышли и вот теперь по прошествии десятка лет "Арсенал" решил предложить боевой модуль под незатейливым названием "Дуэт" для вооружения отечественной армии.

Причем прошедшее время пошло только на пользу проекту и теперь модуль предлагают вместе с более доступным решением - станцией дистанционного управления оружием "Ахиллес" от частной компании Diamond Defense Systems и оптоэлектронной компьютеризированной мультифункциональной системой огневого контроля от немецкого производителя. Смонтированное все вместе это оборудование на турели получило название "Ахилесс".

Как утверждает производитель "Дуэт" может работать как "старыми-добрыми" ракетами "Игла-1", так и новыми модернизированными "Игла-1V1", которые имеют улучшенную эффективность и более "тонкую" защиту от инфракрасных ловушек.

И вот на базе своих разработок компания предлагает для вооружения армии вариант дешевого зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия под условным "Охотник". Фактически это два блока "Дуэтов" на турели "Ахиллес", установленные на базе бронеавтомобиля класса 4х4. О конкретной модели пока речи не идет, хотя и называются "Тритон" или "Козак-2М", однако, судя по всему, армия еще сама не определилась с базовой моделью подобной техники. И сейчас мы видим перспективные разработки типа ударно-разведывательного беспилотного комплекса "Сокол" на базе "Козак-2М", так и самоходный 120-мм миномет на базе "Барс-8".

Как бы то ни было, но в предлагаемом проекте нет упоминания об основном компоненте любого ЗРК - радиолокационной станции. А это всегда для такого рода комплексов является "камнем преткновения", так как необходимо обеспечить с одной стороны компактность, с другой стороны достаточно высокие характеристики - ведь основным противником будут низковысотные цели типа вертолетов или беспилотников. Которые сами по себе являются достаточно сложными объектами в плане радиолокационной заметности и возможностей для обнаружения не так уж много.

Как видится, гораздо более перспективным направлением для проекта может стать разработка на базе "Дуэта" стационарного комплекса ПВО для прикрытия стратегических объектов (прежде всего складов) от налетов ударных беспилотников.

Тем более, что ее без труда можно вписать в перспективную систему прикрытия складов от проникновения беспилотников, которая ныне разрабатывается для нужд армии. Тем более, что эта тема крайне востребована на фоне событий последних лет с террористическими атаками складов хранения боеприпасов в Харьковской и Днепропетровской областях.

Засветили конструкторы "Арсенала" и свои планы (по всей видимости, достаточно далекие) по созданию на базе "Охотника" (который еще фактически не существует "в металле") некоего универсального комплекса, который будет эффективно "работать" как по воздушным, так и по наземным целям.

Предполагается, что такой комплекс будет иметь до 4 пусковых как для зенитных, так и для противотанковых ракет и до 8 ракет для перезарядки и сможет стрелять по целям, находясь на удалении от линии фронта (хотя при заявленной дальности в 7-8 км это будет крайне проблематично), используя ракеты с принципом "выстрелил и забыл".

Интересно, что фактически это будет некий разведывательно-огневой комплекс, ведь планируется, что предварительное выявление потенциальных целей будет осуществляться как с помощью армейских БПЛА, так и собственным тяжелым коптером. Снова-таки по планам такой коптер будет подниматься на высоту 100-200 м и выявлять цели на дистанции до 10 км.

Понятно, что ракет для такого комплекса с полной реализацией принципа "выстрелил-забыл" у нас нет даже в проекте, к тому же актуальным остается и вопрос с радиолокационной станцией. К тому же пока неясно как будет осуществляться селекция целей и боевая работа комплекса - все-таки воздушные и наземные цели имеют свою специфику и пока в мире нет прецедентов создания и принятия на вооружение таких вот "гибридных" комплексов.

В целом можно говорить, что очень многие компоненты для создания дешевого и эффективного комплекса для армейской ПВО ближнего действия у нас есть. Нужно только армейскому командованию определиться с приоритетами, тактико-техническими характеристиками. А возможным "игрокам" на этом поле постараться создать кооперацию для предоставления на конкурс военным уже достаточно продуманного и доведенного до ума проекта.