Вчерашнее преобладание предложения валюты на межбанке сегодня усилилось на ревальвационным тренде

Елена Лысенко / UBR.ua

6 февраля доллар потерял на межбанке еще 17 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,99-27,01 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За три последние дня «американец» рухнул на 51 копейку.

Если бы Нацбанк не скупал излишки доллара, то котировки могли провалиться еще ниже. По оценкам казначеев, он приобрел свыше $50 млн. Регулятор начинал свои приобретения на уровне 27,0 грн./$, и снижал ценник. Самый крупный объем выкупил по 26,96 грн./$, а по конец закупок ставил ценник на уровне 26,93 грн./$.

«Вчерашнее преобладание предложения валюты над спросом сегодня усилилось на ревальвационным тренде и под влиянием результатов вчерашнего аукциона по размещения облигаций внутреннего госзайма на 6,7 млрд грн. И информации от НБУ о дальнейшем смягчении валютной политики - уменьшении объемов обязательных продаж валюты с 50% до 30% с 1 марта, разрешении на репатриацию дивидендов за 2018 год и намерении отменить резервирование средств под покупку валюты (правило Т+1)», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты отмечали, что одновременно с покупателями ОВГЗ доллар сегодня активно продавали еще и экспортеры.

«В равной степени активно валюту продавали металлурги и сельское хозяйство с переработкой. Объем их выручки растет. Те же аграрии вышли на плавные продажи продукции и получения валюты», - считает Юрий Гриненко.

Он не ждет сокращения валютных продаж после снижения норматива по конвертации валютной выручки. «Сейчас компании конвертируют до 80% своей выручки, и, скорее всего, продолжат это делать. Поскольку такой объем гривневого эквивалента им нужен для стабильной экономической активности», - объяснил Гриненко.

Снижение безналичного курса доллара по обыкновению обвалило наличные ценники.

«Наличный рынок открылся котировками 27,05-27,15 грн./$, к середине дня они снизились до 27,03-27,08 грн./$», - уточнил Олег Куринной.

Финансисты говорят, что это не последняя курсовая просадка. И стабилизацию котировки на межбанке ждут не раньше понедельника, 11 февраля.

«Думаю, межбанк завтра будет открываться в рамках 26,95-27,0 грн./$, и котировки могут продолжит свое движение вниз. Может не такое агрессивное, как последние дни (ведь иностранцы, скорее всего, уже закончили свои валютные продажи под ОВГЗ), но все же», - полагает Юрий Гриненко.

Менее оптимистический прогноз на завтра сделал Олег Куринной - 26,95-27,05 грн./$.