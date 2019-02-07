Социальный популизм: Зачем Тимошенко и Бойко избиратели-должники

Ігор Петренко / Depo.ua

Юлия Тимошенко, а вслед за ней трио экс-"регионалов", подняли планку социального популизма до уровня "простим все долги".

4 февраля бывшие "оппоблоковцы" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и член фракции "ОБ" Наталия Королевская зарегистрировали проект закона №9527 с красноречивым названием "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой, электрической энергией, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года". Сейчас проект направлен на рассмотрение профильного комитета парламента. В котором он, очевидно, благополучно умрет. После чего названные лица будут заявлять, что "антинародная" власть против их гениальной инициативы.

Ранее, в апреле 2018 года, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в сети "Фейсбук" обещала: "... первые шаги, которые будут сделаны в течение первой недели (ее гипотетического президентства - Ред.) - это списание долгов бедных людей за ЖКХ! Поскольку наличие этих долгов свидетельствует о непосильности установленных тарифов для людей. И для того, чтобы с ними рассчитаться, бедным людям скоро придется продавать свои почки. Мы снимем с них это бремя".

Обнародовав эти тезисы, Юлия Владимировна "забыла" добавить, что если с какого-то чуда дойдет до их практической реализации, то коммунальные долги бедных "размажут" по личным бюджетам всех украинцев, а это повлечет за собой всплеск инфляции и снижение курса гривны. Но социальный популизм - такая вещь, которая руководствуется законами не экономики, а исключительно пиара. Впрочем, обещать - не значит сделать. В своей предвыборной программе "Новый курс" кандидат в президенты Тимошенко уже ни слова не говорит о списании коммунальных долгов - лишь о снижении цены газа для населения вдвое. Передумала?

Напомним цену вопроса. По данным Госстата, на 1 января 2019 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился до 50,76 млрд грн. В частности, долг по квартплате превысил 4 млрд грн, за отопление и горячее водоснабжение - составил 16,63 млрд грн, за газ - 26,4 млрд грн. Крупнейшими должниками являются жители отнюдь не бедного Киева, а также жители Харьковщины, Днепропетровщины, Одесской и Донецкой областей. То есть, эти колоссальные суммы претенденты на высшую власть в государстве предлагают просто списать. Так не долго договориться и до обещаний в стиле Владимира Жириновского - "Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки"...

В законопроекте Бойко-Рабиновича-Королевской по-большевистски лаконично определена его цель: "Закон направлен на восстановление социальной справедливости в Украине". Суть предложения проста: должна быть списана задолженность населения за природный газ, централизованное отопление и горячую воду, сложившуюся по состоянию на 1 января 2019 года. Также авторы предлагают списать задолженность украинцев за электроэнергию на эту же дату. Списать долги за газ, отопление и горячую воду отцы и матери инициативы предлагают путем взаимозачета поставщиков с НАК "Нафтогаз Украины", а за электроэнергию - за счет средств Государственного бюджета Украины.

Стоит напомнить, что после длительных "мытарств" облгазов по разным владельцам, большинство их оказались в руках бизнесмена Дмитрия Фирташа, интересы которого аффилированы с политико-экономическими интересами Юрия Бойко и другого заметного бывшего "регионала" Сергея Левочкина. Поэтому может получиться так, что списание долгов населения улучшит экономическое положение не самих людей, а тех облгазов, которые принадлежат к сфере влияния "газовиков".

Однако и к Тимошенко, и к Юрию Бойко возникает логичный вопрос: действительно ли они стремятся стать президентами? Ведь выполнение обещаний о списании долгов - политическое самоубийство. А невыполнение - большая политическая ложь. Отсюда предположим, что данную технологию они приберегли к парламентским выборам. В случае поражения на нынешних. Байка о списании долгов - это же как жвачка "бабл-гам": и сладкая, и информационные пузыри можно надувать.