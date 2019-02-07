Павел Фукс: Я думал вложиться в Зеленского. Но что это дает?

Роман Кравец, Дмитрий Рясной / Экономическая правда

Во второй части интервью Павел Фукс рассказывает о своих приключениях в Мексике, объясняет, почему купил Merсedes у Григория Суркиса, и жалуется, что не финансировал партию "За жизнь".

Подробно о бизнесе Фукса, его знакомстве с Дональдом Трампом, дружбе с Игорем Коломойским и посещениях АП - читайте в первой части нашего интервью.

"Что плохого, если мой друг - лидер какой-то партии, и у него в парламенте будут какие-то голоса?"

- Вы одновременно дружите и с Аваковым, и с Кернесом, которые между собой враждуют. Как такое возможно?

- Авакова 25 лет знаю. С Кернесом дружу 32 года, это мой друг с детства. Причем когда у нас ничего не было - когда мы были никто, и звали нас никак. Мы все время дружим. Аваков и Кернес раньше были близкие друзья, а потом поссорились. А я что, должен чью-то сторону занимать, если кто-то поссорился? У них свои между собой отношения.

- Вы пробовали их помирить?

- Пробовал. Тяжело...

- Вы и сегодня встречаетесь с Аваковым. Приезжаете прямо в МВД.

- Редко встречаюсь.

- Какие у вас общие интересы с министром внутренних дел?

- Говорим о том как дела, о работе, выборах. Про интересные, разные темы.

- В общем, вы со всеми дружите.

- Что здесь плохого? Вы что, можете сказать, что я работаю с МВД, что-то им поставляю, что-то делаю, они меня лоббируют?

- Вопрос в том, что все люди, которых вы навещаете, мягко говоря, заняты работой, но при этом у всех у них почему-то находится для вас время.

- Мне надо было один раз что-то спросить у Авакова - я подъехал один раз и спросил. Я что, туда каждый день езжу, хотите сказать?

- Вы - близкий друг Игоря Коломойского и знаете, что он не поддерживает Порошенко. Но у него есть два кандидата, которым он симпатизирует: Тимошенко и Зеленский. Вы сказали, что с Тимошенко знакомы.

- Я видел Тимошенко один раз в 1999 году на совещании по вопросу "Энергоатома" у нее в кабинете, когда она была вице-премьером. Я там присутствовал - один из 40 человек, сказал: "Извините, можно нам деньги отдать?"

- Она тогда была жестче, чем сейчас?

- Там все мужики трусились, когда ее видели. Она вообще жесткая.

- Вы знакомы с Зеленским?

- Видел несколько раз. Лично никого не финансирую, ничего не делаю.

- Хотите сказать, что это неправда, что вы с Коломойским договорились, что вы помогаете Зеленскому финансово?

- Вот скажите, зачем я нужен Коломойскому? Во всех вещах должна быть логика и последовательность.

- Давайте по-другому. Помощь Зеленскому - это выгодное вложение. Выиграет он или проиграет, все равно деньги отобьются. Потому что он из выборов делает шоу.

- Деньги отобьются - как? Он рассказывает, что ему должен Коломойский. У него нет денег, о чем с ним договариваться?

- Вы никогда не думали о том, чтобы вложиться в Зеленского?

- Думал. Просто зачем мне это нужно? Что это дает?

- Вы финансировали партию "За життя"?

- А с чего вы это взяли?

- Как минимум об этом говорят наши с вами общие знакомые.

- Смотрите, по партии "За життя" есть очень интересный разговор, по которому я могу дать отдельное интервью, но после президентских выборов. Вот сейчас я вам ничего не скажу, но расскажу после.

Спрашивать можете, что хотите, но я вам сказал: я не финансирую партию "За життя". Но интересные нюансы, факты я готов рассказать сразу после президентских выборов. Эксклюзивно вам.

- Но мы сейчас вас спрашиваем. Есть информация, что вы ее финансируете с Виктором Медведчуком на условиях 50% на 50%. Это правда?

- Нет, конечно.

- Почему тогда все говорят, что вы были вовлечены в финансирование?

- Вы когда-нибудь видели на заборе плохие слова? С Рабиновичем я дружу 30 лет. Общаюсь с ним, вижу перспективу, что он может стать каким-то политиком. Что плохого, если мой друг - лидер какой-то партии, и у него в парламенте будут какие-то голоса? Почему я не могу с этим человеком дружить, общаться? Езжу к нему на шабат, там вкусно кормят.

- Он денег на партию у вас не просил?

- Может, и просил, но я не помню. Я вам расскажу очень интересную историю. Пока эту тему я обсуждать не хочу. У нас с Медведчуком разные взгляды на будущее Украины.

- Какие у вас политические взгляды?

- Я хочу, чтобы Украина была самостоятельным и независимым государством от России и других стран. Без вот этих "папа, мама, старший брат".

Я хочу, чтобы Украина была в выгодных для себя дружественных отношениях с соседями. Если выгодно общаться, она общается, занимается какими-то торговыми связями, еще чем-то. Если не выгодно - идите к себе.

- Вы Медведчуку это прямо говорили?

- Я с ним не знаком. Вообще. Меня не устраивает риторика, которую использует их партия. Я за Украину украинскую, а не российскую. У нас с Медведчуком расходятся взгляды на мир.

- Как вы тогда продолжаете дружить с Рабиновичем, если он поддерживает сближение с Россией?

- А я что, должен посылать всех, у кого есть другая позиция, и перестать с ними дружить?

- Мы видели декларацию Рабиновича. В прошлом году его жене вы заплатили более 22 миллионов гривен. Что вы купили у жены Рабиновича?

- Землю. Я купил у нее даже не землю, а право на покупку земли. Ему (Рабиновичу) деньги были нужны, и я по хорошей цене взял. Но и то, я не купил, я заплатил им аванс. Если они все выполнят, я заплачу вторую часть. Если не выполнят, то заберу первую со штрафами.

Меня в НАБУ уже вызывали. Я не ходил, меня не было тогда, но отправил своего представителя с документами, они просили договора - я им все дал.

- Имеется в виду, что это земля под застройку?

- Да, под автосалон. Если интересно, я могу проект показать.

- Вы купили ее просто как бизнес-проект?

- Конечно. Я хочу там сделать автоцентр "Тесла". Если у меня получится привести "Тесла" в Украину. Я очень хочу, но пока тяжело, переговоры идут туго.

- Это же вам с американцами нужно говорить?

- Конечно. Я уже разговариваю. Морочат, как всегда, голову: "да, сейчас, завтра, послезавтра".

- Кому вы симпатизируете в украинской политике? Можете назвать фамилии, партии?

- Никому.

- Боитесь кого-то обидеть?

- Нет, не боюсь. В основном все болтуны. Я - человек дела: люблю, когда человек что-то сказал и сделал. Вот хорошо могу сказать только по мэрам. Допустим, если Гена (Кернес) скажет: "Я хочу идти лидером партии", то я буду, конечно, поддерживать. Потому что я знаю, что он - человек дела. Не бла-бла, а он говорит и делает.

"Увидел бы Бродского лично, набил бы ему его жирную рожу"

- Давайте немного поговорим о ваших врагах. После проблем со въездом в Мексику вы опубликовали в своем Telegram-канале видео с непристойным жестом в адрес Михаила Бродского. Почему вы конфликтуете?

- Он деньги у меня вымогал. То видео в Телеграме набрало 50 тыс просмотров. Это же много? И у меня подписчики вдвое увеличились в Телеграм-канале. Было 6 тыс, а теперь 11 тысяч.

- За что Бродский вымогал у вас деньги?

- Чтобы не писать про меня ничего (Бродский владеет сайтом "Обозреватель").

- Как это происходило?

- Он просто хотел деньги. Он говорит: "Плати мне деньги - каждый месяц 10 тыс долларов, и я не буду про тебя ничего публиковать". Я сказал: передайте, что, только если он мне кое-что сделает, я ему заплачу.

- Это же не уровень Бродского.

- Если бы это было лично, то я бы набил ему его жирную рожу. Проблема в чем? Он попросил передать просьбу через одного моего друга и через него это делает. Я не могу в полицию обратиться.

- Кто этот ваш друг?

- Я не буду говорить через кого.

- Вы, наверное, с ним на почве чего-то поссорились?

- Нет. Он просто хочет деньги с людей вымогать. Многие люди ему платят деньги - дураки, не знаю зачем.

- У вас никаких общих бизнесов?

- Нет. Какие у меня могут быть бизнесы с этим аферистом?

- Как вы будете решать вопрос с Бродским? Вы хотите с ним судиться?

- Конечно. Со свинюшкой - да, буду судиться.

- Он на вас тоже может в суд подать за "свинюшку".

- Да пусть подает.

"Я приобрел часть мест на самолет у Артура Гранца. Иванчук тоже купил билет"

- Что за проблемы у вас были с пересечением границы в Мексику?

- Объясню. Для того, чтобы гражданин Украины попал в Мексику, есть три варианта. Первый - дать паспорт, в котором стоит американская виза. Дать паспорт, в котором стоит шенгенская виза.

Если у тебя нет ни шенгенской, ни американской, ты заходишь к ним на сайт, заполняешь анкету и указываешь: я - на такое-то время. Тебе в течение 5-10 минут дают ответ. Этот ответ ты должен распечатать, положить в паспорт и пройти границу. Я летел по чистому паспорту, у меня новый паспорт.

- Вы летели с украинским паспортом? У вас сейчас одно гражданство?

- Да, я отказался от российского гражданства. Поэтому я взял в поездку чистый паспорт без шенгенской визы и ничего больше не сделал. А мой помощник думал, что я лечу с тем, где есть шенгенская виза.

Но он у меня почти закончился, осталось пару штампов, одна страница. Поэтому я взял чистый.

И мне сказали: "Дайте это, дайте это". "Нету". "Тогда дайте анкету". Я говорю: "У меня тоже нет". Они говорят: "Ну, тогда не можем пустить". Я говорю: "Я сейчас заполню". Они говорят: "Вы заполните, но она будет завтрашним числом".

В итоге получилось, что мне нужно было вылететь из Мексики и залететь 8 января, то есть через несколько часов. Я потерял на это порядка 6 часов.

Мне позвонил посол Руслан Спирин и говорит: "Павел Якович, здравствуйте, что за проблемы?" Я говорю: "Да нет, все нормально". Он говорит: "Я уже позвонил начальнику полиции аэропорта, все, никаких вопросов, вас просят, чтобы вы заехали не 7-го числа, а 8-го". Я заехал 8-го в 6 утра.

Они все довольны, извинялись 50 раз. Я находился прямо в офисе пограничников. Мне предложили еду, мы разговаривали, они расспрашивали об Украине, очень интересная была беседа.

- По данным коллег из программы "Схемы", вместе с вами на борту летел бизнесмен Артур Гранц.

- Да, это он брал самолет, я купил у него просто часть мест.

- И депутат Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт") там был. Как так получилось?

- Не знаю. Он тоже купил билет.

- То есть вы летели на одном борту?

- Это вы у него спросите. Был большой чартер, который снял Гранц. Там летело много людей - покупали билеты и летели. Так бы Гранц один заплатил за весь самолет, а так он нашел, кому были нужны билеты. В принципе, билет получился чуть дороже, чем на рейсовом. Он на 15 мест.

- У вас нет никаких бизнес-отношений с Иванчуком?

- Никаких. Ни бизнесов, ни бизнес-тем, ничего.

"У меня есть какая-то грамота от Путина"

- Вы, наверное, хотите баллотироваться по Харькову в Верховную Раду?

- Нет.

- Почему?

- А зачем? Они же все вруны. Они могут сегодня пожать руки, отвернуться и что-то другое сделать. А я так не умею.

- Депутатство дает неприкосновенность. Плюс дипломатический паспорт. Для вас это актуально.

- Да я не делаю ничего такого, чтобы стремиться получить неприкосновенность. Я никогда в жизни не привлекался ни по одному уголовному процессу, ни по финансовому. Даже свидетелем никогда не привлекался.

- Это не так. Вы проходите свидетелем в деле ГПУ по делу о попытке помешать спецконфискации денег Януковича. Какие к вам вопросы как к свидетелю?

- Они меня вызвали, но это бред. И вас так же можно вызвать.

- В чем был предмет дела?

- Мне показывали какие-то фирмы. Это было связано с тем, что у Онищенко сделали выемку в офисе, и там у юриста был какой-то договор от 2015 года, что мы с Фуксом покупаем какие-то компании. Типа между Онищенко и Фуксом, была понятийка. Я могу такую же с вами сейчас сделать и показать.

- Имеется в виду "рыба" (проект договора)?

- Да. Может, они ее специально печатали, я не знаю. Онищенко мне, правда, предлагал - это было, и я не отрицаю.

- Что это был за проект?

- Это были несколько компаний с долгами, которые сейчас называют долгами Януковича, которые изъяли в "Ощадбанке"...

- Компании, имеющие финансовые претензии к "Ощадбанку"?

- Компании, имеющие претензии к Украине. Это вот Арбузовых, Януковича деньги, которые конфисковали - 1,5 млрд долл.

- И вас спрашивали "правда ли, что вы участвовали в этом проекте с Онищенко"?

- "Что вы тут каких-то юристов наняли, судитесь"? Я сказал, что этим я не занимаюсь, чушь собачья. И все. А что еще? Пусть проверяют.

- Вопрос о вашем возможном участии в выборах в Верховную Раду возник из-за того, что вы занимаетесь социальными проектами. В Украине, тем более перед выборами, это воспринимается, как "прикормка избирателей".

- Это можно проверить только временем. Давайте в следующий раз, если увидите меня в списке - напишете мне, что я врун и обманщик.

- Ну, вы же сами говорите, что любите делать, а не рассказывать. Вот, например, ваш проект "Бабий яр". Его реализация еще не начата, но он уже занимает очень много информационного пространства. Зачем?

- Вы должны понимать, что есть огромное противостояние и разногласия внутри еврейского сообщества и внутри страны. Масштабное присутствие проекта в информационном пространстве связано только с этим. Это скорее не реклама, а разъяснительная работа. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" очень много работает и с Верховной Радой, и с Минкультом, и с городской властью.

Как всегда, есть очень много болтунов, которые ничего не хотят делать, но хотят только болтать. Они говорят: "Вы неправильно делаете". А я говорю: "Так сделайте еще один. Мы свой строим для всех, а вы делайте свой".

У меня была идея реализовать такой проект. Потом я узнал, что Виталий Кличко параллельно планирует подобное для города. Мы встретились и решили объединить усилия вокруг одного проекта. Совместно с Кличко нам удалось создать команду доноров, в которую входит Герман Хан, Михаил Фридман, Виктор Пинчук.

Они все родом из Украины, все родились здесь и жили, как и я до 20 лет, а потом Фридман и Хан уехали. Эти люди хотят сделать в Украине масштабный проект, значимый для всего мира. В Израиле Фридман с Ханом сделали - "Генезис".

У них есть опыт реализации таких проектов и статус. "Бабий Яр" - проект мирового масштаба. Это будет одна из лучших в мире музейных институций, рассказывающих о Холокосте. Она будет включать исследовательский центр, образовательную платформу, зону постоянной выставки, а также пространство для временных экспозиций.

- Это правда, что у вас есть награда от Владимира Путина за вклад в становление российской экономики?

- Не награда. Грамота какая-то есть.

- Какой вклад вы внесли?

- У меня был фонд когда-то, очень большой. Я был одним из донаторов этого фонда. Мы организовывали отдых тысяч детей, отцы которых - это погибшие при исполнении обязанностей сотрудники МВД. Приезжал туда на открытие Путин и какому-то количеству людей вручил грамоты.

- Мы видели во дворе Mercedes, на котором вы ездите. По нашим данным, он принадлежит Суркисам. Как так получилось?

- Я купил его.

- Вы что, не можете себе купить Mercedes не у Суркисов?

- Как-то мне был нужен автомобиль, а они продавали. Я купил.

- Дисконт был хороший?

- Да, цена хорошая и состояние. Григорий Михайлович сам ездит за рулем, а сзади даже никто не сидел. Он как новый. Я посмотрел на него, а он говорит: так я ж сам за рулем. Я обрадовался.