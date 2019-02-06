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ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украины против России и перенес слушания на неопределенный срок
17:42 06.02.2019 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украины против России и перенес слушания на неопределенный срок.
Указанная информация размещена на сайте суда, передают Українськi Новини.
Большая палата Евросуда планировала начать 27 февраля рассмотрение иска Украины против РФ, но на данный момент указано, что слушания отложены.
Причина переноса не указана.
Дата, когда состоятся слушания, также не указана.
Как сообщали Українськi Новини, Европейский суд по правам человека планировал начать рассматривать иск Украины против России 27 февраля 2019 года.
Дело касается установления Россией контроля над полуостровом Крым.
На данный момент в ЕСПЧ находятся 6 исков Украины против России.
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