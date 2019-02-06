Агитатор с «петлей на шее». Как Янукович предложил обменять себя на Медведчука

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Очередная попытка Кремля предъявить миру Виктора Януковича с набором специально подготовленных агитационных материалов оказалась заметно хуже предыдущих.

Виктор Федорович в изгнании явно теряет форму. Речь и без того не блиставшего ораторским искусством президента-беглеца все более и более бессвязна, подача все менее сфокусирована и эмоциональна, да и всякая отсебятина прет из речевых органов все чаще. Так что пропагандистский эффект от московской пресс-конференции Виктора Федоровича явно не стоил потраченных на это усилий.

Даже мемы, которые Янукович исправно продуцирует на каждом своем появлении на публике после бегства из Украины, в этот раз несколько менее остры. "Рад вас видеть без петли на шее", обращенное единственному украинскому журналисту на пресс-конференции, и "меня кинули как лоха" в качестве воспоминания о минувшей боли все же не дотягивают до знаменитых "Астанавитесь!", "Я легитимный" или "Что в этом плохого, что я поддерживал страусов".

Впрочем, перед камерами травмированного Виктора Федоровича посадили явно не ради того, чтобы повеселить публику. Мотивы и задачи "четвертого президента", как его затитровали организаторы, были вполне очевидны. Избирательная кампания в Украине входит в решающую стадию и Янукович, которого украинцы послушают хотя бы из любопытства, должен был донести до украинских избирателей несколько важных для Кремля месседжей. Информационный повод для появления Януковича тоже имелся - не так давно украинский суд признал экс-президента виновным в госизмене и присудил 13 лет лишения свободы, но Янукович даже не скрывал, что главная тема для него - это президентские выборы.

Правда, ничего слишком уж нового вложить в уста бывшего украинского президента в Москве не удосужились, и потому Виктор Федорович коряво и маловразумительно повторял преимущественно все то, что уже несколько раз было сказано и им и другими. Дескать, расстрел Майдана организовали сами майдановцы, а правда об этом "просачивается сквозь стены"; нужно наказать тех, из-за кого Украина потеряла Крым, и это, разумеется, не Путин; Украина за пять лет после Революции Достоинства достигла предела обнищания и бесправия; майданы и революции - это только плохо; у нынешней власти нет никаких шансов избраться снова и тому подобное.

Но было и несколько тем, появление которых в устах Януковича вызывают определенное любопытство. Например, тема Виктора Медведчука. Президента-беглеца несколько раз спросили специально подготовленные российские журналисты, что же он думает об открытом в Украине уголовном деле в отношении кума Путина. Янукович тут не смог удержаться от того, чтобы не рассказать, что "к Медведчуку у него никогда не было особых симпатий", но даже он не позволял себе "затыкать рот" куму Путина. Дальше Виктора Федоровича понесло особенно сильно, и он рассказал, что, по имеющейся у него информации, есть некая группа из 12 спецагентов, готовящих что-то вроде покушения на Медведчука и на самого Януковича.

Нужно отметить, что о Медведчуке Янукович говорил с явной неохотой, но настойчивое желание российских журналистов не уходить от этой темы дает основания предполагать, что в Москве вчерашнюю новость об уголовном деле восприняли достаточно серьезно и теперь пытаются через Януковича неким образом вступиться за своего человека.

Еще одна тема, странным образом прозвучавшая от Януковича - это обмен пленными. Тут нужно сразу напомнить, что не так давно во время последней сессии ПАСЕ вопрос обмена пленными поднимался вице-спикером Ириной Геращенко параллельно со скандалом в исполнении российской пропагандистки Скабеевой. Тогда Геращенко зачитала фамилии российских граждан, находящихся в украинских тюрьмах, с призывом к россиянам позаботиться о судьбе своих соотечественников.

Однако официальные российские СМИ это тему упорно игнорировали, отдав ее в итоге на откуп Януковичу. Виктор Федорович по этому поводу сказал, что очень переживает за всех пленных, а потому готов сам участвовать в переговорах по этому поводу. Но обмен, по словам Януковича, должен быть "по принципу "всех на всех". Один раз".

Похоже, таким образом Кремль в очередной раз дал понять, что никакой обмен проводить не намерен. Янукович мало того, что не обладает никаким статусом, чтобы делать какие бы то ни было предложения на международном уровне, но и предложение в формате "всех на всех" можно трактовать как угодно. Можно, например, и так, что находящийся в украинском "плену" Медведчук должен быть обменян на пребывающего в российском плену Януковича. Украинцы, явно были бы не против такого обмена, вот только всерьез воспринимать предложения Януковича конечно же никто не будет. А Кремль таким образом вроде как и тему не замолчал, и дал понять, что никакие обмены ему не нужны, как бы там не страдали россияне.

Ну и напоследок нельзя не сказать несколько слов о главной теме пресс-конференции президента-беглеца - выборах президента. Виктор Федорович тут сработал четко по Кремлевской методичке - расписал все ужасы нынешней ситуации в Украине, призвал всех дружно прийти на выборы и проголосовать за тех, кто "выступает за нормальную жизнь". То есть за кого угодно, только не за Порошенко.

В общем обязательная программа была отработана, но единственный человек, кто мог бы поблагодарить Януковича за такую агитацию - это Петр Порошенко. Призыв "нив коем случае не голосовать за нынешнюю власть" из уст Януковича ему как бальзам на рану и доказательство верности предвыборного слогана "Или Порошенко, или Путин".

Во всем остальном агитация Януковича вряд ли найдет своего благодарного последователя. Дело в том, что поклонников у Виктора Федоровича в Украине отыскать крайне сложно. Большая часть украинцев ненавидит его по вполне понятным причинам, а что касается разных сортов "ваты", то у них причин ненавидеть беглеца ничуть не меньше. И за то, что мало майдановцев стрелял, и за то что сбежал, бросив их на растерзание "хунты", да и за то, что крал будучи президентом не в меру. Так что эффект от агитации Януковича будет явно противоположным ожиданиям.

Отдельную "благодарность" Виктору Федоровичу должен высказать и кандидат в президенты Зеленский. Фамилию комика Янукович хоть не разу и не произнес, но своими многократными повторами о важности "новых лиц" вольно или невольно давал понять своим слушателям, что Зеленский "наш кандидат". А глава "95 квартала" только придумал, как оправдаться перед избирателями, почему так и не закрыл московский кинобизнес, хотя и обещал.